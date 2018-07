Wieder hat das Revier einen großen Jubilar. Während kürzlich Dortmund-Hörde seinen 100. Geburtstag feiern konnte, war nunmehr ein gleiches Fest am Westrande des Kohle-Stahl-Landes bei der Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich AG. Drei Wurzeln hat dieses Unternehmen: Vor hundert Jahren entstand der Bergbau- und Hüttenbetrieb „Phoenix“. Er brachte die erste Straßenbahn-Rillenschiene und den ersten Doppel-T-Träger auf den Markt. Sein Ruf ging rund um den Erdball. Auch die zweite Wurzel, die Rheinischen Stahlwerke in Meiderich – 1870 gegründet – ist nicht minder kräftig. Hier wurde 1879 der erste deutsche Thomas-Ofen zur Eisenherstellung aufgebaut. Die dritte Säule des Werkes ist die 1901 von August Thyssen aufgebaute AG für Hüttenbetrieb in Meiderich, die Qualitätsroheisen herstellte. Thyssen faßte die drei Werke zusammen und führte sie dann 1926 als Ruhrort-Meidericher Gruppe in die Vereinigte Stahlwerke AG über.

Heute ist die Hütte als Folge der Entflech-. tungsdiktate wieder selbständig. Mit 10 000 Beschäftigten, 1,5 Mill. t jährlicher Rohstahlproduktion und einer erheblichen Roheisenkapazität ist sie eines der größten und leistungsfähigsten Werke der westdeutschen Stahlbasis. Der Besuch des Bundespräsidenten Heuss anläßlich des Jubiläums am 4. November deutet die hervorragende Stellung dieses Unternehmens an, dessen Leitung in den tatkräftigen Händen von Fritz-Aurel Goergen, des weithin anerkannten Arbeitsdirektors Konrad Skrentny und des Fachmanns Dr. Stein liegt. Rlt