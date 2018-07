Als zu Beginn der vergangenen Börsenwoche die Kurse immer noch nach unten tendierten, da rührte sich auch die Kundschaft wieder und begann – wenn auch sehr vorsichtig – Kauforders zu erteilen. Aber wie immer in Zeiten der fast völligen Geschäftslosigkeit war das Material schnell vergriffen und die Käufer standen leeren Märkten gegenüber. Hinzu kam, daß selbst das Ausland seine Verkäufe schnell wieder aufgegeben hatte. Wer also dennoch ins Geschäft kommen wollte, mußte „zulegen“, und am Ende schlossen die Kurse trotz zweier sehr schwacher Tage bei einem Wochenvergleich noch mit einem Gewinn ab. An der lustlosen Grundstimmung hat dieses Zwischenspiel jedoch nichts geändert.

Das jetzt verabschiedete Gesetz zur Kapitalmarktförderung wurde in den Börsensälen zwar mit Befriedigung aufgenommen, da es sich jedoch, abgesehen von der Aufhebung des Dividendenstopps, lediglich mit den festverzinslichen Papieren befaßt, blieb es für den Aktienmarkt zunächst ohne wesentliche Bedeutung. Der Rentenmarkt hat die günstigen Auswirkungen, die das Gesetz für diesen Abschnitt bringt, schon vor Wochen, in seine Kurse hineinkompensiert, so daß sich auch hier keine Veränderungen mehr ergaben.

Lebhafte Nachfrage bestand wieder für Reichsbank-Giro-Anteile. Der diskutierte Plan, diese Papiere zum Teil auch mit der in Aussicht genommenen Bundesanleihe abzufinden, wurde nicht ungünstig aufgenommen, da man schon aus Prestigegründen mit einer aktiven Kurspflege der Anleihe rechnet, deren Kurs sich allein schon deswegen nur zwischen 90 bis 100 v. H. bewegen kann. Ob die geäußerten Hoffnungen auf eine 1 : 1-Abfindung der Reichsbankanteile zu Recht bestehen, ist bei dem gegenwärtigen Stand der Beratungen, die über diese Angelegenheit geführt werden, noch kaum zu übersehen. Der Optimismus ist aber im Wachsen – und das kommt auch in den Kursen für die Girostücke zum Ausdruck (zuletzt 68 v. H.). Deutsche Golddiskontbank-Vorzugsaktien konnten ihren Stand nur geringfügig aufbessern und schlossen mit 57 1/2 v. H.

Der Montanmarkt wurde angeregt durch die Nachrichten vom Fortschreiten der Entflechtungen bei Klöckner und den Wer. Stahlwerken. Bei Klöckner dürfte die Umstellung nach Aussagen der Verwaltung zwischen 1:3 bis 3,5 liegen. – Im Gegensatz zu den Montanen, die von den Meinungs- und Rückkäufen der letzten Tage profitierten, waren IG-Farben-Aktien kaum verändert. Sie wurden weiter unter Pari gehandelt. Für Kaliwerke ergaben sich einige Kurssteigerungen. – Großbankaktien waren trotz geringer Umsätze gut behauptet. Anderseits gaben die Aktien der Hamburger Vereinsbank, deren Umstellungsverhältnis noch unbekannt ist, leicht nach, wobei zwischen den einzelnen Plätzen beträchtliche Differenzen entstanden: Hamburg 82, Berlin 76 v. H.

Am Lokalmarkt kam es infolge der Marktenge zu teilweise erheblichen Schwankungen, die oft in keinem, Verhältnis zu den gehandelten Beträgen oder gar zu dem Geschäftsstatus der jeweiligen Gesellschaft standen. Interessant ist die auch an schwachen Tagen anhaltende Nachfrage für Daimler, die sich so – wenn auch nur wenig, aber doch stetig – nach oben schoben (76 bis 78 1/2 v. H.). Die durch ihre Reifenproduktion eng mit der Autoindustrie verbundenen Phoenix-Werke konnten ihren Kurs von 149 bis 158 aufbessern, Von den Werftwerten waren Bremer Vulkan und Deutsche Werft vernachlässigt. Chemie-Faser-Papiere mußten allerdings ebenfalls einige Punktverluste hinnehmen. -ndt