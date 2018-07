Von Bankdirektor Heinrich Würmer, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank

Der Pfandbrief stellt zusammen mit der auf ihm aufgebauten langfristigen und unkündbaren Tilgungshypothek ohne Zweifel die ideale Form der Geldbeschaffung für solche Bereiche der Investition – insbesondere in der Wohnungswirtschaft und der Landwirtschaft – dar, die durch langsamen Kapitalumschlag gekennzeichnet sind. In Bayern, mit seiner von jeher und auch heute noch überwiegend mittelständig geprägten Wirtschaft, kommt dieser Form der Kapitalversorgung besondere Bedeutung zu; es ist daher kein Zufall, wenn gerade in Bayern besonders viel für den Pfandbriefkredit, seine Entwicklung und seine Verbreitung geschehen ist.

Zur Geschichte sei hier angemerkt, daß der Pfandbrief von heute nicht so sehr das von Friedrich dem Großen nach dem Siebenjährigen Krieg ins Leben gerufene System der Landschaft zum Vorbild hat, als vielmehr eine im Jahre 1852 in Frankreich errichtete und mit dem Recht der Pfandbriefausgabe ausgestattete Hypothekenbank, den Credit foncier. Der Versuch, diesen Banktyp nach Deutschland zu übertragen, begegnete zunächst erheblichen Schwierigkeiten, insbesondere aus der Erwägung, daß mit der Einführung solcher Kreditinstitute die Bodenverschuldung in unzuträglicher Weise gefördert werde. Die sodann unter dem Druck der Kreditnot schließlich doch von der preußischen Regierung seinerzeit erlassenen Normativbestimmungen für die Errichtung von Hypothekenbanken stellten keinen gelungenen Versuch zur Lösung der hier aufgetretenen rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen dar. Die Folge war, daß das Hypothekenbankwesen in Preußen zunächst nicht recht zu gedeihen vermochte und das Schwergewicht der Entwicklung daher auf die Länder außerhalb Preußens verlagert wurde. Hier hat Bayern – u. a. aus Gründen seiner besonderen wirtschaftlichen Struktur – die Führung übernommen, was schon in der Tatsache zum Ausdruck kommt, daß bis zur Geldumstellung die bayerischen Hypothekenbanken allein etwa ein Drittel der Gesamtkapazität aller deutschen Hypothekenbanken in sich vereinigen konnten, sodann in der weiteren Tatsache, daß die bayerischen Institute in sehr erheblichem Umfange auch die außerbayerischen Länder mit dem begehrten langfristigen Pfandbriefkredit versorgt haben, während der bayerische Bedarf fast ausschließlich von ihnen selbst gedeckt werden konnte. Diese Leistung war nur deshalb möglich, weil sich in Bayern als einem vor noch nicht allzu langer Zeit überwiegend agrarischen Lande ein eng mit dem Grund und Boden verbundenes Papier besonderer Beliebtheit erfreuen mußte; zudem hat die hier stets betriebene sorgfältige Kurspflege wesentlich dazu beigetragen, dem Pfandbrief das durch Generationen hindurch entgegengebrachte, praktisch nahezu unbegrenzte Vertrauen zu sichern und zu erhalten.

Auch unter den von Grund auf veränderten Verhältnissen seit der Währungsreform kommt Bayern im Rahmen des Pfandbriefgeschäftes wieder eine hervorragende Bedeutung zu. So erreichen nach dem Stande vom 1. Juli 1952 die Pfandbriefemissionen der bayerischen Institute bereits ein Viertel der entsprechenden Emissionen sämtlicher Boden- und Kommunalkreditinstitute – also nicht nur der privaten Hypothekenbanken – im Bundesgebiet.

Diese Tatsache ebenso wie die verhältnismäßig große Zahl an Bodenkreditinstituten in Bayern rechtfertigt es, auch heute noch – wenn auch im Vergleich zu früheren Zeiten in wesentlich eingeschränkten Sinne – immer noch von Bayern als dem „klassischen Lande des Pfandbriefes“ zu sprechen. Es ist zu hoffen, daß es insbesondere mit Hilfe der vorgesehenen Altsparerentschädigung gelingen möge, das durch die ungerechte Behandlung des Pfandbriefgläubigers in der Geld Umstellung schwer getroffene Vertrauen in den Pfandbrief wieder neu zu beleben und den Pfandbrief wieder zu dem zu machen, was er in früheren Zeiten in Bayern stets gewesen ist: zu dem Familienpapier des Bauern und des Geschäftsmannes, des Arbeiters, des Beamten und des Angestellten.