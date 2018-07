Das Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Klöckner-Gruppe steht nunmehr innerlich und äußerlich klar da. Die Nordwestdeutsche Hütten- und Bergwerksverein AG., Duisburg, schlägt ihrer HV die Festsetzung eines endgültigen Aktienkapitals von 210 Mill. DM vor. Das bedeutet gegenüber dem Altkonzern mit 105 Mill. RM AK einen im Februar 1953 zu erwartenden Aktienumtausch von 1:2, also für 600 RM Altaktie 1200 DM Neuaktie des Hütten- und Bergwerksvereins. Dieser Umtausch stellt naturgemäß nur eine Teilaktion dar, denn die Altaktionäre erhalten noch Aktien der aus dem Konzern herausgeschnittenen Bergwerke Königsborn-Werne AG. mit 45 Mill. DM AK, ferner der noch nicht umgestellten, aber voraussichtlich 52,5 Mill. DM ausmachenden Aktien der Klöckner-Humboldt-Deutz AG. und den Anteil am Wert der Südwestfalen AG., eine neue Holding, die seinerzeit aus Werksteilen von Klöckner, Hoesch und Stahlverein zusammengefügt wurde. Hier dürfte der zu erwartende Betrag in der Größenordnung von etwa 25 bis höchstens 30 v. H. am künftigen Holdings-AK von voraussichtlich rund 40 Mill. DM liegen.

In der konsolidierten Bilanz des Hütten- und Bergwerksvereins befinden sich nunmehr die 100%igen Beteiligungen der sechs Kern-Töchter. Es sind die Steinkohlenbergwerke Victor-Ickern AG., Castrop-Rauxel, mit 55 Mill. DM AK; die Georgsmarienwerke AG., Osnabrück, mit 70 Mill. DM AK; die Hüttenwerk Haspe AG., Hagen-Haspe, mit 45 Mill. DM AK; die Mannstaedt-Werke GmbH., Troisdorf, mit 20 Mill. DM Kapital; die Düsseldorfer Drahtindustrie GmbH., Düsseldorf, mit 8 Mill. DM Kapital und die Eisenwerk Quint GmbH., Quint, mit 1 Mill. DM Kapital, ferner verschiedene Unternehmen des Handels, der Nebenprodukte und des Wohnungswesens mit zusammen 11 Mill. DM. Das gesamte Anlagevermögen dieser Unternehmen ist mit 390 Mill. DM aktiviert. Die Passivseite zeigt, neben den 21 Mill. DM ges. Reserven, freie Reserven, freie Rücklagen von 80 Mill. DM. Die Rücklagen bei den Töchtern betragen zusammen 150 Mill. DM, denen Lastenausgleichsverpflichtungen über 100 Mill. DM gegenüberstehen.

Die Verwaltung brachte zum Ausdruck, daß mit der Kapitalfestsetzung ein gesunder Mittelweg gefunden worden sei, der, bei dem derzeitigen Umsatz von rund 750 Mill. DM im Jahr, neben der Erwirtschaftung von monatlich rund 2,5 Mill. DM Abschreibungen, eine gute Dividende erwarten lasse. Für das Rumpfgeschäftsjahr per 30. September 1952 werde allerdings der Überschuß noch in die Selbstfinanzierung gesteckt werden müssen.

Vom Klöckner-AK befinden sich rund 49 v. H. bei Kleinaktionären. Die zwei Großaktionäre (mit 34 v. H. die Holländer und mit 17 v. H. die Familie Henle) haben sich noch nicht darüber äußern können, wie sie die alliierten Befehle bezüglich der Zwangsveräußerung miteinander abstimmen werden. Rei.