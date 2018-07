Von Dr. Dr. habil. W. Henninger

Im Lauf der Jahrzehnte hat sich die Wirtschaftsstruktur Bayerns von Grund auf gewandelt. Die industrielle Fertigung arbeitsintensiver Verbrauchs- und Investitionsgüter ist zur wichtigsten Einkommensquelle und der Export dieser Erzeugnisse zur Existenzgrundlage eines großen Teiles der Bevölkerung geworden. Schon im vergangenen Jahr hat die bayerische Exportwirtschaft wieder einen Rekorderlös von 1,43 Mrd. DM erbracht. Selbst wenn man die wertmäßige Ausweitung der Ausfuhr von 1950 auf 1951 um 87 v. H. als durch Preiserhöhungen aufgebläht betrachtet, bleibt die volumenmäßige Ausdehnung um 50 v. H. eine sehr beachtliche Bestätigung des Exportwillens; dies um so mehr, als damit sogar die durchschnittliche Steigerung im Bundesgebiet überboten und der bayerische Anteil am Bundesexport auf nahezu 10 v. H. erhöht wurde.

Volkswirtschaftlich bedeutet dieser Exportzuwachs viel mehr als die Zahlen ausdrücken, da er vorwiegend den Abfluß von Fertigwaren in das Ausland umfaßt. Es genügt darauf hinzuweisen, daß die Fertigwarenausfuhr mit 1,16 Mrd. DM (1951) über vier Fünftel des Gesamtexporterlöses erzielte, um ihre günstige Auswirkung auf die Devisenlage anzudeuten. Berücksichtigt man weiterhin, daß sich die Exportbeziehungen Bayerns auf 133 Verbrauchsländer in Europa und Übersee erstrecken, daß aber 69 v. H. der bayerischen Ausfuhr ihre Abnehmer in europäischen Staaten finden, so ist damit ihre Weite und Intensität genügend gekennzeichnet.

Es ist bezeichnend für die Arbeitsintensität der bayerischen Wirtschaft, daß ihr zweitgrößter Industriezweig, der im Rohstoffbezug auf nichtbayerische Gebiete angewiesene Maschinenbau, über ein Fünftel des ganzen bayerischen Industrieexports auf sich vereinigt. Da einige seiner Branchen, wie die Fertigung von Kugellagern, Verbrennungsmotoren, Dreschmaschinen, Druckmaschinen, Zahnrädern und Getrieben sowie Ackerschleppern eine Monopol- oder zumindest Schwerpunktstellung im Bundesgebiet haben bzw. Spezialerzeugnisse herstellen, sind sie auch mit einem entsprechend hohen Kontingent an der Ausfuhr dieser Güter vertreten. Auch der dem Maschinenbau nahestehende Fahrzeugbau hat längst wieder den Weg zu den Auslandsmärkten gefunden. Die größten Exporterfolge hat verständlicherweise die Motorradproduktion aufzuweisen, die entwicklungsgeschichtlich und produktionstechnisch von der bayerischen Fahrradherstellung, der ältesten des europäischen Kontinents, ausgeht und bahnbrechend für den ganzen Industriezweig geworden ist. Ebenso intensiv sind die Beziehungen der elektrotechnischenIndustrie, wobei allerdings deren Exportquote von rd. 15 v. H. dank dem größeren Produktionsvolumen einen weit höheren Ausfuhrerlös (1951: 176,1 Mill. DM) umfaßt. Bayern hat nach dem Krieg durch die Schwerpunktverlagerung der elektrotechnischen Produktion aus Ostnach Westdeutschland nicht nur seine Produktionskapazität beträchtlich verstärkt; es vereinigt heute sogar rd. ein Drittel der gesamten Elektroausfuhr des Bundesgebietes auf sich, das ist weit mehr als seinem Produktionsanteil entspricht.

An weiteren Industriezweigen, die allerdings nur einen geringen Teil ihrer Produktion im Ausland absetzen, sind die Eisen-, Stahl-, Blech- und Metallwarenindustrie-, die Papierverarbeitung, Lederverarbeitung, Textilindustrie und die Eisen- und Metallindustrie zu nennen; einige von ihnen, wie zum Beispiel die Textilindustrie als bedeutendste Industrie Bayerns, ferner die Holzstoff-, Zellstoff- und Papierindustrie gehören dem absoluten Volumen ihrer Ausfuhr nach sogar zu den ergiebigsten Devisenquellen der bayrischen Wirtschaft. Das gleiche gilt von der Chemischen Industrie einschließlich Kunstfasererzeugung, die rd. ein Fünftel ihrer Produkte ausführt.

Repräsentativer wird die bayerische Veredlungsindustrie im Ausland durch die hochwertigen Erzeugnisse der Porzellan- und Glasindustrie vertreten. Was Westdeutschland an Feinkeramik exportiert, wurde zu dreiviertel in bayerischen Werkstätten und Fabriken geschaffen.

Wie die Erzeugnisse dieser beiden alten Industriezweige haben auch Musikinstrumente, Spielwaren und Schmuckwaren den traditionellen Ruf bayerischer Veredlungs- und Wertarbeit im Ausland mitbegründet. Durch die Ansiedlung von sudetendeutschen Musikinstrumentenmachern und zahlreichen Betrieben der ehemaligen Gablonzer Industrie ist ihre Produktion auf eine noch breitere Basis gestellt vorden. Ebenso wie die auf den Weltmärkten bereitwillig aufgenommenen Waien der feinmechanisch-optischen Industrie, von denen Photoapparate und Reißzeuge besonders hervorzuheben sind, erreichen Musikinstrumente, Spiel- und Schmuckwaren die höchsten Exportquoten unter allen bayerischen Fertigungen.

Manche andere Wirtschaftszweige wären nach zu nennen, wenn man der Vielgestaltigkeit des bayerischen Exports vollständig Rechnung tragen wollte. Der Hinweis auf das in wenigen Jahren wiedererreichte Ausfuhrvolumen mag indessen genügen, um darzutun, daß die bayerische Wirtschaft den Anschluß an den technischen Fortschritt des Auslandes nach jahrelanger Abschließung wiedergefunden hat.