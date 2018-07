Inhalt Seite 1 — Mehr Geschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn ein Volk besiegt wird oder in eine andere nationale Katastrophe gerät, an der es sein Gewissen beteiligt fühlt, macht es sich zunächst einmal daran, sein Geschichtsbild zu revidieren und die „Besserung“, die es sich selbst gelobt hat, in die Vergangenheit zu verlegen. Die Alliierten kamen 1945 mit einer festen historischen Vorstellung in unser Land, die sich – ob richtig oder falsch – sehr schnell durchsetzte und in unseren Reihen viele eifrige Diener fand. Das große Alibi hieß Preußen, und der Nachweis, daß man schon immer gegen Preußen gewesen sei, genügte häufig, um den neuen Machthabern die von ihnen verlangte innere Wandlung vorzuführen. Die Willfährigkeit, mit der das deutsche Volk oder wenigstens seine gebildeten Schichten sich damals von Preußen getrennt, seine Auflösung gutgeheißen oder gar ignoriert haben, sollte nicht so schnell vergessen werden, wie peinlich es auch sein mag, daran zu erinnern. Wer schon beim Anblick der erfolgreichen historischen Umerziehungskünste der Nationalsozialisten am geschichtlichen Sinn der Deutschen gezweifelt hatte, mußte nun, bei der schmachvollen Verscharrung Preußens, vollends gewahr werden, daß unser Verhältnis zu unserer eigenen Geschichte höchst fragwürdig ist, ja daß ein solches Verhältnis vielleicht überhaupt nicht besteht. Die eilfertige Verleugnung großer Figuren und Institutionen, die mit dem Treiben des soeben gestürzten Despoten überhaupt keinen echten Zusammenhang hatten, war allerdings nicht nur durch den Wunsch jedes einzelnen entstanden, seine Lage als Besiegter zu bessern, sondern ging auf Tieferes zurück, nämlich auf eine Art von Geschichtsfeindlichkeit, die zum Wesen des modernen Deutschen gehört und sich allmählich zu einer Verdrängung aller geschichtlichen Vorstellungen auswächst.

Geschichtsfeindlichkeit gehört nun einmal dazu! Wer ein Kind seiner Zeit sein und das Gebot der Stunde verstehen will, wer einen offenen Sinn für Wirklichkeit und Aktualität zu haben glaubt, der hat für den zum Bildungsbestandteil gewordenen Teil der deutschen Vergangenheit nur ein Achselzucken. „Hartnäckig vermeidet der Mensch, das zu sein, was er war“ (Ortega), aber weiß er wirklich, was und wer er eigentlich war? Der „Antihistorismus“ ist gewiß etwas, worüber einige Leute nachgedacht haben; die meisten aber sind geschichtsfeindlich, weil sie von der Geschichte ihres Landes keine Ahnung haben und die Mühe scheuen, sich einen Begriff davon zu verschaffen.

Natürlich ist es möglich, diese Ahnungslosigkeit ebenfalls zur Würde eines zeitgeschichtlichen Symptoms zu erheben und ihm so ein wenig innere Notwendigkeit zu verleihen. Das ist zweifellos die bequemste Art, mit unseren Unzulänglichkeiten fertig zu werden. Aber verdienen sie eine solche feierliche Behandlung? Ist es nicht vielmehr so, daß zu dem komfortablen Analphabetentum, dem wir zusteuern, auch der Mangel an geschichtlichen Kenntnissen gehört? Die Allensbacher Meinungsforscher würden einen niederschmetternden Befund zutage fördern, wenn sie die Leute darnach fragten, was sie von Deutschlands oder gar von Europas Vergangenheit wissen. Nein, laßt das gut sein, der Deutsche kennt weder seine Geschichte, noch liebt er sie.

Nur wo es gilt, mit anderen Völkern zu polemisieren, erlittenes oder eingebildetes Unrecht gegen die eigenen Mißgriffe aufzurechnen, dem Ressentiment und dem verletzten nationalen Selbstgefühl Raum zu geben, stellen sich einige geschichtliche Argumente ein, um den Zank zu beleben. Aber sonst? Es ist leider so, daß finsterste Ignoranz grobschlächtigster Art mit dem raffiniertesten Anti-Historismus aus dem Arsenal der Krisenphilosophie einen innigen Bund eingegangen ist. Das Schwelgen in der Unbildung mag durch den Trieb zu erklären sein, ein möglichst voraussetzungsloses Dasein zu haben und damit auch die Verantwortung für die nationale Vergangenheit loszuwerden. Wer an die Werte der Geschichte erinnert, der ist indirekt ein lästiger Mahner, denn er weist darauf hin, daß jeder Mensch an der Geschichte seines Volkes teilnimmt und zu ihr gehört, ob ihm das erwünscht ist oder nicht. Von solchen Zusammenhängen – man kann sie auch Verstrickungen nennen – will man im Augenblick nichts wissen. Wer sie heraufbeschwört, wird mit dem dümmsten und infamsten Schlagwort bedacht, das unsere Zeit geschaffen: er ist restaurativ. Mit dem Begriff der „Restauration“ hat die geistesgeschichtliche Drückebergerei der Gegenwart den Trick geschaffen, der sie am Leben erhält.

Die deutsche Geschichtsfeindlichkeit hat – wie so viele unserer schlechten Angewohnheiten – in Nietzsche schon früh ihren Propheten gefunden. Als die prachtvollen Lebensfarben des geschichtsfreudigen 19. Jahrhunderts zu verblassen begannen, da war für ihn der Augenblick gekommen, über „Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ zu räsonnieren und zu behaupten, daß „die Geschichte nur von starken Persönlichkeiten ertragen“ werden könne, aber daß auch sie besser daran täten, dem „bewußten Denken“ Grenzen zu ziehen, wenn der Sinn für die große Tat nicht aus der Welt verschwinden solle. Paul Valéry nimmt diese Melodie auf und erklärt: „Die Geschichte ist das gefährlichste Produkt, das die Chemie des Intellekts erzeugt hat.“ Der Deutsche nickt dazu beifällig mit dem Kopf (auch wohl ein wenig neidisch, denn „gefährliche Produkte“ sind ja sonst seine Spezialität), aber der Franzose hört es mit offenem Munde, denn er lebt mit seiner Geschichte wie mit einer Geliebten zusammen, und nun soll sie das warme Plätzchen räumen und in die Kälte des verschärften Zeitbewußtseins hinaus!

Nichts beweist die Gebrechlichkeit des europäischen Einheitsgedankens stärker als dieses vollkommen verschiedene Verhältnis zweier nebeneinander wohnender Völker zu ihrer Geschichte. Frankreich vermag zwischen seiner Aktualität und seiner Vergangenheit überhaupt nicht zu trennen, weil es mit jedem Augenblick auch in der Geschichte lebt oder, genauer gesagt, seine Vergangenheit gar nicht als historisch, sondern als einen Teil seiner Gegenwart empfindet – und zwar bis zu einem solchen Grad, daß es sich durch ewiges Vergleichen und Sichbeziehen schwächt und dadurch den Blitz des Valeryschen Paradoxes auf sich zieht, der im Grunde nur die Wiederholung Descartesscher Mahnungen ist. Deutschland hingegen empfindet seinen Nietzsche nicht als unbequemen Mahner, sondern als höchst willkommene Selbstbestätigung. Die „Angst, unzeitgemäß zu sein“ (Jaspers), erzeugt nicht nur Moden und Nachläuferei, sondern ein ganz besonderes Zeitgefühl, das man getrost als nicht mehr gesund bezeichnen kann. Es ist, als ob der Mensch es persönlich übelnähme, daß die Existenz veränderlich ist. Es ist, wie Jaspers sagt, „das Heute um jeden Preis“. Der alte Fortschrittsglaube genügt nicht, um diese Furcht des Menschen, in die Vergangenheit hineinzuragen, völlig zu erklären. Niemand behauptet ja mehr, das Heute sei besser oder angenehmer als das Gestern, aber offenbar ist das Gefühl von der Macht der eigenen Person so erschüttert, daß man ihr nicht mehr die Fähigkeit zutraut, das Gestern oder Vorgestern einzubefassen und als ein Teil des Augenblicks gelten zu lassen.

Das alles geschieht in einer Zeit, die beträchtliche Opfer bringt, um die entschwundenen Epochen zu fixieren und ihre Zeugnisse vor dem Verderb zu retten. Baulichkeiten, Kunstwerke, Handschriften und Dokumente werden sorgfältiger gesammelt und aufbewahrt denn je und mit einer Empfindlichkeit verteidigt, die auf ein befangenes Verhältnis zu diesen Zeugnissen schließen läßt. Der Fluch der Königsgräber scheint über dem Gesammelten zu schweben und ein Mißbehagen hervorzurufen, aus dem der Mensch sich entschlossen in die Gegenwart rettet, die ihm ehrlicher, nützlicher und wirklicher erscheint als diejenigen Elemente, aus denen er geworden ist. Eine maßlose Überschätzung des Augenblicks, in dem wir physisch leben, ist die Folge.