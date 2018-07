Inhalt Seite 1 — Ostdeutsche fanden Heimat und Brot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Nachkriegsentwicklung der Wirtschaft in Bayern läßt sich nicht darstellen, ohne die Aufmerksamkeit auf die mannigfachen Leistungen der neu angesiedelten Gewerbe, die zwangsweise die Standort Verlagerung aus den schlesischen, mittel- oder sudetendeutschen Industrieräumen in den bayerischen Wirtschaftsraum vornehmen mußten, zu lenken: Die zuwandernde Industrie fand eine wirtschaftliche und speziell gewerbliche Struktur vor, die häufig der des verlassenen Heimatlandes nicht unähnlich war und deshalb den Wiederaufbau der Betriebe und die Eingliederung der heimatvertriebenen Arbeitskräfte erleichterte. Das bayerische Gewerbe war vorwiegend arbeitsintensiv und auf Veredlung eingestellt, um den im eigenen Lande vorhandenen Mangel an Rohund Hilfsstoffen zu überwinden. Die Verteilung der Produktionsstätten auf Stadt und Land kam weitgehend den Standortgewohnheiten der nach Bayern einströmenden Flüchtlingsbetriebe entgegen. Betriebe, die den großen Ballungsräumen im Osten entstammten, mieden naturnotwendigerweise das revierferne Bayern.

Ein Teil der Glas- and Schmuckwarenhersteller aus Gablonz, die alle Arten von "Glaskurzwaren" fertigen, hat sich als eine geschlossene Gruppe in einer ehemaligen Sprengstoffanlage bei Kaufherren niedergelassen. Dieser Standort, heute als Neu Gablonz bezeichnet, ist mit 514 Betrieben und etwa 5000 Arbeitskräften zu einem beachtlichen gewerblichen Mittelpunkt inmitten eines vorwiegend landwirtschaftlich orientierten Gebietes angewachsen. Zwei große Glashütten sowie drei kleinere Hütten fertigen den für die Verarbeitung erforderlichen Rohstoff in Form von Roh- und Stangenglas unmittelbar am Ort. Die Erzeugung von Neu Gablonz lag im 1. Halbjahr 1952 wertmäßig bei 20 bis 22 Mill. DM. Etwa 75 v. H der Erzeugung werden im Exportwege abgesetzt. Eine zweite gruppenweise Ansiedlung des Gablonzer Gewerbes ist im Räume Weidenberg—Warmensteinach entstanden. Auch diese oberfränkische Gruppe der Gablonzer Industrie hat sich gesund entwickelt und beschäftigt heute 2715 Arbeiter in 136 Firmen. Ein weiterer Zweig der Glasveredlung, das aus Haida und Steinschönau stammende Gewerbe der Glasschleifer und Graveure, hat sich im Oberpfalzer Wald angesiedelt. Im Räume Vohenstrauß sind über 30 Firmen dieses Gewerbezweiges, der durch seine kunstreiche Verarbeitung Weltruf erlangt hat, ansässig geworden.

Die Lederhandschuhmacher aus Abertham und Kaaden haben bei Günzburg einen bedeutenden Erwerbszweig ins Leben gerufen, der gute Exporterfolge verzeichnen kann. Eine Gruppe der sudetendeutschen Musikinstrumentenhersteller, die Schönbacher Geigenbauer, hat sich in der Umgebung von Erlangen niedergelassen. Die Schönbacher Geigenbauer fertigen Streich- und Zupfinstrumente der verschiedensten Art, die auf ausländischen Märkten sehr gefragt sind. Die Exporterlöse dieser Gruppe belaufen sich pro Jahr auf rund l Mill. Die Sorge, die zugewanderten Betriebe könnten neben den einheimischen Geigenbauern keine ausreichenden Lebensmöglichkeiten finden, hat sich auch in diesem Falle als unbegründet erwiesen. Die einheimischen Erzeugnisse des Geigenbaues sind zumeist für den kleinen Abnehmerkreis von Künstlern des Inund Auslandes bestimmt, während den sudetendeutschen Herstellern ein breiterer Markt offensteht.

Die Graslitzer Musikinstrumentensiacher, ein weiterer Zweig der sudetendeutschen Musikinstrumenten Hersteller, haben einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau der Flüchtiingsgemeinde Waldhraiburg geleistet. Sie sind dort zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, die mit rund 100 Beschäftigten den Blasinstrumentenbau betreibt, dessen Erzeugnisse zu rund 20 v. H in den Export gehen. Eine andere Gruppe dieses Gewerbes hat sich im Räume Neustadt a d. Ätsch niedergelassen und dort die Holz- und Blechblasinstrumentenherstellung begonnen. In Anlehnung an den gemischtgewerblichen Charakter des Heimatortes haben sich bei Neustadt a d. Aisch auch einige Betriebe der Stickereiund Posamentenfertigung aus Graslitz angesiedelt. Es war durchaus zweifelhaft, ob der Weg der Gruppenansiedlung auch unter den Schwierigkeiten der ersten Nachkriegsjahre beschritten werden durfte. Zurückblickend kann festgestellt werden, daß es den wirtschaftlichen Interessen der Heimatvertriebenen und zugleich auch denen Bayerns als Aufnahmeland sicherlich am nächsten kam, die gruppenweise Ansiedlung, soweit sie in der Heimat vorherrschend war, beizubehalten. Dabei war die völlig geschlossene Siedlungsweise, d, h die einseitige Ausrichtung auf einen einzigen Gewerbezweig, zu meiden und aus wirtschafts- und sozialpolitischen Gründen die Ausweichmöglichkeit auf andere Gewerbezweige offenzulassen. Die neuen Gewerbesiedlungen, diein Bayern zur Eingliederung der Heimatvertriebenen ins Leben gerufen wurden, sind deshalb vorwiegend gemischt gewerblicher Struktur oder in Anlehnung an bereits vorhandene GewerbeStandorte entstanden.

Neben diesen Ansiedlungsmöglichkeiten auf gewerblichem Neuland sind selbstverständlich die alten gewerblichen Mittelpunkte Bayerns zum Wiederaufbau gewählt worden. Es würde zu weit führen, auch nur die wichtigsten der Einzelgründungen aufzuführen. Abgesehen von den vorgenannten Zweigen der Spezialfertigungen aus, dem Sudetenland, ist die Vielfalt der in Bayern entstandenen Zweige der Textilindustrie überraschend. Spinnereien und Wirkereien auf dem Woll- und Kammgarnsektor, Volltuchfabriken, Strick- und Wirkwarenhersteller aus dem Sudentenland und Sachsen, wollverarbeitende Betriebe aus Reichenberg und Schlesien, Gardinenhersteller usw beschäftigen heute in 331 Betrieben rund 13 500 Arbeitskräfte; daneben umfaßt die Bekleidungsindustrie rund 160 Betriebe. Von kaum geringerer Bedeutung sind die Leistungen auf dem Gebiet des Maschinen , Apparate- und Fahrzeugbaues, der elektrotechnischen, feinmechanischen und chemischen Industrie oder auch im Nahrungs- und Genußmittelgewerbe.

Die heute gestellte Aufgabe liegt vor allem darin, die unter schwierigsten Bedingungen ins Leben gerufenen Betriebe zu erhalten, weiter auszubauen und durch die staatliche Wirtschaftspolitik ihrer Eigenart Rechnung zu tragen. Nur dann kann auf die Dauer aus all der Kraft, aus Tüchtigkeit und Fleiß, die vertriebene und einheimische Menschen an den Aufbau der Betriebe wagten, Segen fließen.

unweit der Universität. Wie verschieden sind die Geister gewesen, die es dorthin gerufen. Aber keinem fehlte es an einem aufgeschlossenen und gänzlich unverdrießbaren Publikum.