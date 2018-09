Inhalt Seite 1 — Rundfunkprogramm in Auslese Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir hörten:

Vor wenigen Tagen hielt Radio Bremen seine halbjährliche Pressekonferenz ab: das Winterprogramm wurde vorgestellt. Man sprach über den Anteil der Musik, des Wortes (soweit es kulturell ist), des Hörspiels, ja, des Heimat- und Schulfunks. Frage an den Intendanten Geerdes, warum denn die politische Redaktion so gar nicht in Erscheinung träte. „Gott, ja“, hieß die Antwort, „Sie werden ja auch den Kinderfunk und den Frauenfunk nicht vertreten gefunden haben...“ An anderen Sendern rangiert die Politik gewiß höher, doch –: wie hoch eigentlich? Nun, die politischen Funkredaktionen bringen ausgiebig Nachrichten und Kommentare, aber damit hat sich’s im allgemeinen (den zu neunzig Prozent politischen RIAS ausgenommen). Aber Sendungen wie das großartige politische „Feature“, das Alfred Andersch einmal in Frankfurt über den Schuman-Plan gemacht hat, sind anscheinend ebenso selten wie sie beliebt sind; und wo ein Plagiat wirklich von Segen wäre, begeht man’s nicht: Münchens beispielhafte Reihe „Politik aus erster Hand“ – in der jeden Mittwoch Politiker von Bedeutung sprechen – ist bisher von keinem anderen Funkhaus nachgeahmt worden. Apropos: aus erster Hand. Es hat letzthin viel Lärm gegeben, weil der NWDR seine Direktübertragungen aus dem Bundeshaus in Bonn angeblich zugunsten reiner Berichterstattung aufgeben wollte. Es war viel Lärm – um wenig, denn ein großer Teil der Ausschnittssendungen aus Bundestagssitzungen bleibt. Doch die laute Diskussion hierum zeigt, daß ein sehr, sehr großes Interesse an Politik im Funk besteht – ein Interesse des Hörers. Kann dem Manne nicht geholfen werden? Man will im NWDR jetzt Sendungen kreieren, die dem Hörer die Demokratie sympathisch machen sollen. Das ist in der Tat die Aufgabe; ein erster Schritt zu ihrer Lösung war Henri Regniers Hörfolge „Ein weißes Haus am Rhein“: der Arbeit der Abgeordneten, der Bonner Atmosphäre, sogar dem Grundgesetz wurde mit funkischen Finessen Leben und Farbe gegeben.

Wir werden hören:

Donnerstag, 6. November, 20.35 vom NWDR: Friedrich Dürrenmatt schrieb sein erstes Hörspiel für Hamburg und Stuttgart: „Stranitzky und der Nationalheld.“ Vielleicht wird diese Satire des Schweizer Autors ein ebensolcher Erfolg wie sein ironisches Schauspiel „Die Ehe des Herrn Mississippi“, das das Ereignis der letzten Theatersaison war (die Regie Fritz Schröder-Jahns tut jedenfalls das ihre).

Freitag, 7. November, 20.00 vom NWDR: Mit der Oper „Julius Cäsar“ errang Händel 1724 seinen zweiten großen Opernerfolg (nach „Ottone“). Wir hören dieses Meisterwerk des Barocks unter der Leitung von Hans Schmidt-Isserstedt in hervorragender Besetzung.

22.30 ans Bremen: Kinderstudio für Erwachsene! Oskar Wessel, Bremens Leiter der Hauptabteilung Wort, hatte die Idee: Die Großen sollen einmal von den Kleinen lernen. Und zwar sollen sie sich durch diese neuartige Sendereihe wieder auf die Naivität und Ursprünglichkeit besinnen, die ja die Kinder dem Leben so viel näherbringt als die Erwachsenen. Die erste Sendung: „Die wiederholte Schöpfung – eine Hörfolge aus der Sicht des Kindes.“

Sonnabend, 8. November, 22.00 im NWDR: Ein Beispiel politischer Sendungen: Köln beginnt eine Hörfolge zur „Vorgeschichte des ‚Dritten Reiches’.“ Für die älteren Hörer greifbare Erinnerung, für die jüngeren schon ferne Geschichte: wir hören zwanzig Jahre zurück – die Jahre 1932/33 sind das Thema, in denen die Republik zu Ende ging und die Diktatur begann ...