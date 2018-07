Von Siegfried v. Vegesack

Im Anfang war das Grauen. Dämone, Hexen, Zauberer und Unholde aller Art bevölkerten Himmel und Erde und verfolgten den ihrer Willkür schutzlos preisgegebenen Menschen mit Ängsten und Schrecken. Um diesen dunklen Mächten nicht zu erliegen, schuf sich der Mensch die Ordnung, die Welt der Vernunft und Gesittung. Immer weiter drängte er die bösen Geister zurück, immer selbstbewußter gab er sich der Illusion eines vermeintlichen Fortschritts hin. Doch diese scheinbar bezähmte, einzig vom Zweck besessene Welt wird dann plötzlich von den dunklen Mächten der Urgründe durchbrochen, die Dämone erheben wieder ihr Medusenhaupt, und mit Entsetzen erkennen wir, daß unsere ganze sogenannte Zivilisation nur ein Trugbild ist, mit dem uns böse Geister narren.

Was wir in zwei Weltkriegen erleben mußten, das hat einer schon lange vorher in seinem Werk dargestellt: Alfred Kubin, der Zeichner, der nebenbei auch gemalt und einen Roman „Die andere Seite“ geschrieben hat, um den ihn jeder; Dichter, beneiden kann.

Er selbst bekennt, daß er nächst Künstler „Grübler, Seher“ ist. Er wird von seinen Visionen überwältigt, wie er berichtet: „Von einer dunklen Macht genotzüchtigt, die seltsame Tiere, Häuser, Landschaften, groteske und furchtbare Situationen hinzaubert.“ Oder er erwacht nachts mit heftigem Schüttelfrost und gegen vierzig Grad Fieber, und sieht im Delirium einen Zug sonderbarer Gestalten vorübergaukeln, die er dann am Morgen skizziert. Aber was das Entscheidende ist: Rubin sieht das Unheimliche, Spukhafte gerade im Alltäglichen, im Banalen, im scheinbar Nebensächlichen.

Von den ersten grandiosen Blättern, wie „Der Krieg“, „Das Grausen“, „Böser Traum“ bis zum „Waldgespenst“, „Mondnacht“, „Hochmoor“, „Rübezahl“ und der „Raunacht“ – welch ein Weg zur Reife. In der „Raunacht“, einem Zyklus von dreizehn Tafeln, stellt Kubin den unheimlichen Spuk einer Walpurgis- oder Raunacht dar. Es ist erstaunlich, mit welcher nüchternen Sachlichkeit dies geschieht: das sind keine Hirngespinste einer entfesselten Phantasie, sondern höchst reale, leibhaftige Geschöpfe, deren giftigen Atem man zu spüren meint, und die man sicher anfassen könnte, wenn man ihnen begegnete.

Der herben Landschaft des Bayerischen Waldes – den Kubin „das herrlichste Erlebnis meiner letzten Jahre“ nennt und zu dem es ihn immer wieder hinzieht –, den sumpfigen Niederungen der Donau erwachsen Froschmenschen, Zaubervögel und Hexen mit gleicher Natürlichkeit wie Kröten, Fischottern, Fledermäuse und Eulen. Wer kann sagen, wo die Wirklichkeit aufhört und der Spuk beginnt? Schon in den seltsam gespreizten Zweigen der Bäume weht unheimliche Luft. Wie im Traume wundert man sich über nichts. Denn diesen merkwürdigen Gesichtern liegt eine tiefere Realität zugrunde, von der wir in unserer so aufgeklärten, so aller Geheimnisse entschleierten Welt nur eine dunkle Ahnung zurückbehalten haben.

Als ein rechter Magier und Zauberer ist Alfred Kubin nicht nur der Schöpfer seiner Visionen, sondern selbst vom Dämon seiner Geschöpfe besessen. „Ich selbst bin von der altgewohnten Kubin-Hypochondrie öfters besessen, dazwischen blitzt die ebenso unerwartet immer wieder auftauchende Sonne des Mutes – und heute gehört zum Abenteuer des Lebens, wie wir es führen, ja schon eine wahre Verwegenheit“ –, bekennt Kubin in einem Brief.