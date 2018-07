Der Geschäftsbericht der Buderus’schen Eisenwerke Wetzlar zeigt gegenüber 1950 eine erhebliche Umsatzsteigerung. So konnte die Erzeugung von Gießereiprodukten von 189 849 t auf 233 641 t erhöht werden. Damit dürfte allerdings eine Grenze erreicht sein, von der ab die Entwicklung vorerst ruhiger verläuft wenigstens war in den ersten 9 Monaten 1952 die Produktion an Gußfertigwaren mit 173 539 t fast genau die gleiche wie im Vorjahr. Der Umsatz lag im Wert dagegen mit 142 Mill. DM rd 12,2 v. H. über den vergleichbaren Ergebnissen 1950. Buderus gehört zu den wenigen Unternehmen, die die Kapitalmarktchancen des vergangenen Jahres rechtzeitig genutzt haben. Die Gesellschaft konnte eine große Wandelanleihe von 8,5 Mill. DM unterbringen. Der Gegenwert ist der Firma von dem mit der Auflegung der Anleihe betreuten Bankenkonsortium zur Verfügung gestellt worden. Dadurch müssen sich in der Bilanzstruktur gewisse Änderungen ergeben haben, die aber erst im nächsten Jahr sichtbar werden, können. Immerhin wird schon jetzt vom Ausbau der Produktionsstätten gesprochen, wobei insbesondere das Werk in Essen-Kray eine grundlegende Verbesserung in den Anlagen für die Herstellung von Badewannen erfuhr, die es erlaubt, In diesem Werk jährlich 100 000 gußemaillierte Badewannen zu produzieren. Das Werk Staffel, das Abflußrohre und Formstücke herstellt, wurde 1950 zu der modernsten Anlage seiner Art in Europa ausgebaut. Es vermag im einschichtigen Betrieb 40 v. H. des gesamten deutschen Bedarfs zu decken. Es arbeitet heute mit 50 v. H. seiner Kapazität. Trotzdem haben sich in den anschließenden Jahren andere Gießereien dazu entschlossen, eine gleichartige Fertigung aufzunehmen. Das wird von Buderus als eine bedauerliche Fehlinvestion bezeichnet. Auf die Dauer könne sich auf dem Markt nur ein in Fließfertigung arbeitendes Unternehmen durchsetzen. – Das durch den Sozialisierungsartikel der Hessischen Verfassung für Buderus geschaffene Problem hat durch das letzte Zwischenurteil des Hessischen Staatsgerichtshofes insofern eine Abgrenzung erfahren, als in der Begründung festgelegt ist, daß sich die Bestimmung des zur eisen- und stahlerzeugenden Industrie gehörenden Kreises von hessischen Unternehmungen aus der Gegenüberstellung zur eisen- und stahlerzeugenden Industrie ergibt. Dadurch sind die vom Art. 41 der Hessischen Verfassung betroffenen Betriebe eindeutig bestimmt. Sie werden, da über den Hauptgegenstand des Prozesses beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde läuft, vorerst im Rahmen der neu gegründeten Hessischen Berg- und Hüttenwerke AG betrieben. Die Gründung erfolgte im Einvernehmen mit der Hessischen Regierung und den sonstigen zuständigen Stellen unter der ausdrücklichen Absprache, daß, damit der Regelung der Eigentumsfrage nicht vorgegriffen werden solle. Die neue Gesellschaft übernimmt vom Treuhänder des Landes Hessen in einem pachtähnlichen Verhältnis die betroffenen Betriebe, die selbst bis zur endgültigen Regelung über das Eigentum weiterhin in der Bilanz der Buderus’schen Eisenwerke geführt werden.

Preußische Elektrizitäts-AG., Hannover. Im Geschäftsjahr 1951/52 (31. März) konnten die Erträge von 39,12 (alles in Mill. DM) auf 63,50 gesteigert werden, so daß die Gesellschaft in der Lage ist, die Dividendenzahlung mit 4 v. H. auf das 10:7,2 umgestellte AK von 111,6 wieder aufzunehmen. Nach Abzug der Aufwendungen, darunter 9,84 (8,16) für Zinsen, und nach Vornahme von Abschreibungen und Wertberichtigungen in Höhe von 20,80 (12,44) verbleibt ein Rein, gewinn von 5,44 (0,97) Das Stromaufkommen der Preußenelektra einschließlich der Tochtergesellschaften Nordwestdeutsche Kraftwerke AG., Hamburg, und Braunkohlen-Schwelkraftwerk Hessen-Frankfurt AG. lag mit 4,05 Mrd. kWh um 25,7 v. H. über der entsprechenden Zahl des Vorjahres. Die Finanzierung eines bereits in Angriff genommenen zweijährigen Bauprogramms von rund 74 Mill. DM ist gesichert; zum kleineren Teil aus Mitteln der Investitionshilfe, zum größeren Teil aus eigenen Mitteln. Geplant ist u. a. der Bau eines Wasserkraftwerkes an der Weser bei Petershagen, der Bau einer 110-kV-Leitung von Bierde über Sulingen nach Dörverden, der Bau einer 110-kV-Leitung von Lehrte nach Aalen bei Hannover. Für freiwillige Sozialleistungen wurden im vergangenen Geschäftsjahr rund 1,3 Mill, DM aufgewendet, zusätzlich einer Weihnachtsbeihilfe von 785 000 DM. Das Anlagevermögen hat sich nach 44,4 (60,8) Mill. DM Zugängen auf 374,4 Mill. DM erhöht, das Umlaufvermögen auf 66,3 (45,7), davon Bankguthaben auf 19,7 (5,44) und Verbindlichkeiten auf 179,2 (151,3).

Nordwestdeutsche Kraftwerke AG., Hamburg, wieder 4 v. H. In der HV des Unternehmens wurde die Verteilung einer Dividende von wieder 4 v. H. für das Geschäftsjahr 1950/51 aus dem einschließlich des Vortrages 1,17 (1,13) Mill. DM betragenden Reingewinn beschlossen. 0,09 (0,05) Mill. DM werden auf neue Rechnung vorgetragen. Der Vorsitzende des AR, Bankier H. Schilling, wies darauf hin, daß man im bevorstehenden Winter mit einer weiteren Erhöhung des Stromverbrauchs rechnet. Der Stromverkauf war von 490 Mill. kWh in 1951 auf 1,167 Mrd.kWh in 1951/52 angewachsen. Das Unternehmen will den gesteigerten Anforderungen durch einen Ausbau des Betriebes entgegenkommen. Dazu gehört u. a. die Erweiterung des Kraftwerkes Unterweser, die einen Kostenaufwand von 23 Mill. DM verlangt und 1954 beendet sein dürfte. Nach Schleswig und Rendsburg werden neue 110 000-Volt-Leitungen errichtet, ferner sind neue Umspannwerke in Lübeck, Emden, Aurich, Wiesmoor, Delmenhorst und Leer vorgesehen. Nach dem Geschäftsbericht ist der Rohüberschuß infolge des höheren Stromabsatzes um 4,6 auf 27,8 Mill. DM gestiegen. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen wurden durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen um 1,9 auf 10,1 Mill. DM höher ausgewiesen. Im Zuge des weitergeführten Ausbaues der Anlagen ist die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 39 auf 165,3 Mill. DM gestiegen. Das Anlagevermögen erhöhte sich von 109,6 auf 140,6 Mill. DM.

Dortmunder Hansa-Brauerei. Wie die Verwaltung der Dortmunder Hansa-Brauerei AG. mitteilt, wird sie der im Januar stattfindenden HV auf das 6:5 umgestellte Stammkapital von 7 Mill. DM für das abgelaufene Geschäftsjahr 1951/52 wieder die Verteilung einer Dividende von 5 v. H. vorschlagen. Während das Braugewerbe im Durchschnitt des Bundesgebietes und in Nordrhein-Westfalen den Friedensausstoß noch nicht erreicht hat, erzielte die Dortmunder Hansa-Brauerei AG. einen Umsatz, der über den höchsten Vorkriegsumsatz (1929/30) noch hinausgeht.

Die Continentale Schiffahrts-Compagnie GmbH., Bremen, hat beim Amtsgericht Bremen Antrag auf Konkurseröffnung gestellt. Die Außenstände des 1949 mit einem Kapital von 20 000 DM gegründeten Unternehmens sollen sich auf 1,2 Mill. DMark belaufen. Das gerichtliche Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen; es ist noch nicht entschieden, ob die Konkurseröffnung wegen Mangels an Masse überhaupt erfolgt. Die Reederei wurde durch den Rücktransport von China-Deutschen bekannt.

Die Nordsee-Werke, Emden, haben, gezwungen durch überfüllte Hellige, neue Wege in der Schiffbautechnik eingeschlagen. In einem Zeitraum von nur fünf Wochen entstand im Schwimmdock der Werke – in den Werkhallen im Sektionsbau vorfabriziert – das Frachtmotorschiff ,,Andrea“, das bei 5100 tdw eine Länge von 115 m und eine Breite von 15,5 m aufweist. Das Schiff wird nach dem Einbau von 2 MAK-Motoren (je 1800 PS) eine Geschwindigkeit von 14,5 sm haben. Insgesamt dürfte hier zum Bau eines 5100-t-Schiffes nur ein Vierteljahr gebraucht worden sein. Die „Andrea“ wird auf Rechnung der Parten-Reeder Liesenfeld und Mundfeld erbaut und soll von der Orion-Reederei bewirtschaftet werden. Mit diesem Schiff, dem 1953 vier Schiffe gleichen Typs folgen werden, führten die rührigen Nordsee-Werke ihren 20. Stapellauf nach dem Krieg durch und brachten ihre Nachkriegsfertigung damit auf einen Stand von 110 000 tdw.

Ausbau der Ferngasleitungen der Ruhrgas-AG., Essen. Im Rahmen des Ausbaues des Leitungsringes im Gebiet Frankfurt durch eine neue 80-km-Leitung konnte die Ruhrgas-AG. ihr Ferngasnetz jetzt auf über 2000 km ausdehnen. Allein im vergangenen Jahr wurden 100 km Ruhrgas-Leitungen verlegt; damit hat das Unternehmen eine Rekordleistung nach dem Krieg erreicht.