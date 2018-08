Inhalt Seite 1 — Woher Haß gegen die Kunst kommen kann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian E. Lewalter

Angesichts von Feinden, die keine Gentlemen sind, brauchen wir ein grobes, naives, primitives und barbarisches Blatt. Ein solches Blatt zu schreiben, ist viel schwieriger, es erfordert viel mehr Raffinement und Kunst als eine feingeistige Zeitschrift...“

Diese hartgesottenen Sätze standen am 1. Oktober 1952 in der Halbmonatsschrift „Die Literatur“. In dem Gegner, dem sie zugerufen wurden, dem „Feind, der kein Gentleman ist“, im weiteren Text auch als „böser alter Herr“, als „sandkuchenmürber Esoteriker“, als „ewiger Zuschauer“ von „seniler Impotenz“ beschrieben – in diesem Gegner sollte Friedrich Sieburg sein Porträt erkennen.

Wer schreit, hat unrecht, sagt der Volksmund. Aber diese Weisheit führt hier noch nicht auf den Grund der Sache. Es muß vielmehr gefragt werden: Womit kann ein deutscher Schriftsteller heute so sehr den Zorn eines anderen deutschen Schriftstellers erregen, daß dieser, um sich Luft zu machen, in drastischen Propagandajargon verfällt wie in eine Zwangsneurose? Sind nicht Schriftsteller allesamt „zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt“, also mit einem Wort: Zuschauer?

Zum Glück ist es nicht nötig, an dem Phänomen dieses unwirschen Polemikers lange herumzurätseln. Denn er selbst, der Verfasser jener groben Sätze, Alfred Andersch, entschlüsselt uns das Geheimnis auf 130 Seiten in einem kleinen Buch, das er „Die Kirschen der Freiheit nennt und das einen unmißverständlichen Bericht seines Lebens bis zu jenem Tage enthält (es war der 6. Juni 1944), da er als Landser in den Maremmen seinen Entschluß, zu den Amerikanern überzulaufen, ausführte.

Das Buch (es ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen) gehört, das sei vorweg gesagt, zu den bemerkenswertesten Dokumenten dieser so dokumentenreichen Jahre, und daß es in einer gar nicht primitiven und barbarischen Diktion geschrieben ist, sondern knapp, federnd, ohne Pose, hebt es auch literarisch über die Masse der Selbstbiographien hinaus. Auch das muß gesagt werden, obwohl Andersch, wenn man ihn beim Jargon nähme, in solcher Aussage keine Anerkennung, sondern eine Beleidigung sehen könnte. Aber der redliche Leser seines Büchleins muß noch mehr riskieren: er muß feststellen, daß jene Jahre nach 1933, in denen Andersch (zu seinem eigenen heutigen Leidwesen) eine „ästhetische Existenz“ führte und, sich an Shakespeare, Ranke und Rilke bildend oder sich „in den Schmelz der Lasuren Tiepolos“ versenkend, „auf den totalen Staat mit der totalen Introversion antwortete“ – daß jene Jahre für den Schriftsteller Andersch keine verlorenen Jahre gewesen sind.

Damals also war auch Andersch ein „Zuschauer“ und betrieb den Umgang mit der Kunst (einschließlich der „ersten Ahnung des Jazz“) recht intensiv, wenngleich er es heute so darstellen mödite, als sei das, trotz „großer Momente“, eine „ziemlich dünne Beschäftigung“ gewesen und als habe er an jenem 6. Juni 1944 seine (mit Verlaub!) Sieburg-Periode endgültig hinter sich gelassen. Um wohin zu gehen?