Münchner kann man nicht werden", pflegt mein Freund Ferdinand zu sagen, "man muß eben einer sein Er weiß das sehr gut, denn er hat selber keiner werden können und wird es wohl auch nicht mehr erlangen. Dabei ist es gute dreißig Jahre her, daß auch er, aus nördlicher Gegend zugereist, aus München nicht mehr fortgewollt hat. An der schweren Zugang lichkeit der Mundart allein kann es nicht liegen, darüber sind wir uns beide einig, obwohl es da in der Tat allerhand verzwickte Formen gibt, im Konjunktiv vor allem, die man als Kind auf der Straße und auf der Schule aufgenommen haben muß. Nachher ist es ein für allemal zu spät; man wird erkannt.

Ich habe es freilich nie erlebt, daß es Feindseligkeit zur Folge hatte, aber man gehört eben doch nicht dazu. Für Ferdinand, bei seiner ergreifenden Liebe zu dieser Stadt und ihren Menschen, war es unter diesen Umständen ein starker Trost, daß wenigstens seine kleinen Söhne unbezweifelbar echte Münchner waren, in der Stadt geboren und auf ihren Schulen heranwachsend. Eines Tages ergingen sie sich an seinem Tisch ausführlich über ein fremdes Volk, das die "Preißn" hieß. Es geschah mit solcher Abschätzigkeit, daß Ferdinand nicht länger schweigen mochte und sich selber als diesem Stamme zugehörig bekannte. Da gab es bei dem älteren Jungen Erbleichen und "Wasser in den Augen "Das darfst du uns nicht antun", flüsterte er. Der andere nahm es leichter "He", sagte er, "das machst du uns aber nicht weis, wo du doch so ein netter Mensch bist Seither hat Ferdinand sich damit abgefunden, ein Fremdling in dieser Stadt zu bleiben, entzückt und begeistert von ihr wie nur je, und mit der gebotenen Bescheidenheit an allem, was sie angeht, so glühend beteiligt, als wäre er wirklich hier daheim. Es ist wohl auch das beste so. Denn wirklich haben sich die Münchner über alle Veränderungen und allen Graus des Zeitalters hinweg, von denen ihnen nichts geschenkt worden ist, ihre besondere Art zu bewahren gewußt wie kaum die Bewohner einer anderen Stadt. Vielleicht ist es ihnen leichter gefallen, weil sie schon von jeher deutlich ausgeprägt gewesen sein muß als die glückliche Vermischung von städtischem und ländlichem Wesen, die sie bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Wie die Bauern und ihr Gesinde und die Arbeiter im Wald und auf den Fluren reden und sich plagen und freuen, das ist den Münchnern nicht nur aus dem Kino oder aus dem Theater bekannt. Eigentlich hat jeder hier noch Verwandte oder alte Freunde auf dem offenen Land. Kommt hinzu, daß die Flüsse und Auen und Seen dieser glücklichen Landschaft und die Berge sogar noch im tiefsten Winter zum mindesten alle Wochen die vielfältigste Gelegenheit bieten, den städtischen Menschen mit einer Gründlichkeit abzulegen, die den Bewohnern anderer Großstädte allenfalls einmal eine Ferienreise gewährt. Sicherlich findet man den echten Münchner auch im Hof bräuhaus und den anderen berühmten Bierschwemmen. Aber es gibt noch einen anderen, nicht minder echten. Den findet, man sommers und winters auf dürftigen Almen und in Holzstuben hausend oder auf abgelegenen Bauernhöfen, wo er sich trägt und aufführt wie die "Ehalten", das Ingesinde selber. Auch kommt er noch am verregnetsten Sonntag unter dem Regenschirm, den hier der erfahrene Bergsteiger und Waldgänger im Rucksack mit sich führt, durch den triefenden Hochwald und über die nebelnden Anger dahergestiegen, frohgemut und um Wetter und Aussicht gänzlich unbekümmert. Des Abends sitzt er dann mit den Bauern am Tisch in ihrer Wirtschaft, kein Fremdling, sondern ihresgleichen, und wenn die Bauern singen — sie tun es hierzulande noch — dann singt er mit und kann es nicht schlechter als sie. Meist hat er es von seinem Vater gelernt oder auch beim Trachtenverein in der Stadt, und er wird es an seine Kinder weitergeben. Und das sind nicht etwa nur junge Leute zwischen Schule und Beruf oder abseitige Einzelgänger, sondern sind auch Trambalner, Schlosser, Lagerverwalter und andere schlichte Leute, die sich auf diese Weise ihren grauen Tag vergolden. Man weiß nun auch, warum hier in Bayern die Jugendbewegung zu ihrer Zeit längst nicht die Rolle gespielt hat, wie in anderen großen Städten. Sie hatten, es hier nicht so nötig. Diese Art Mensch ist es vor allem, die inmer wieder die hier so eigentümliche Durchdringung städtischen und ländlichen Wesens in der Stadt erneuert. Es ist ein Glück für sie, auch wen sie sich vielleicht eben deswegen gegen das Hergereiste — das ist ein abschätziges Wort — stärker verschließt als anderswo.

Solchen Hergereisten sind deswegen in ihrer Wahlheimat immer wieder einmal entmutigende Erfahrungen beschieden gewesen, gerade wenn sie es zu einigem Ruhm gebracht oder besondere Leistungen aufzuweisen hatten. Sie konnten sich damit trösten, daß es genug Einheimischen ihrer Art auch nicht anders ergangen. Die waren cann halt von hier. Darüber gibt es die erstaunlichsten Geschichten, man weiß es, schon seit vielen Jahrzehnten und eigentlich so lange es in München überhaupt etwas wie eine öffentliche Kulturpolitik gegeben hat. Die Zusammenhänge dber sind rätselhaft, denn mit unfehlbarer Wiederkehr wollen sie sich offenbar unter jedem Regime und Stern aufs neue zutragen. Vermutlich ist ein besonderer Kobold am Werk, der den Müachnern immer wieder einmal diesen Ärger antut. Aber wenn man schon kein Münchner werden kann —: ein Schwabinger kann man ohne weiteres werden. Schwabing, meinte Franziska von Reventlow, die etwas davon wissen mußte, Schwabing sei kein Stadtteil, sondern ein Zustand Es hätte nicht viel gefehlt, so hätte sie auch mit dem Vordersatz recht behalten, denn ferade die Schwabinger Viertel sind bis zur LJnenntlichkeit zerworfen und niedergebrannt worden. Damals ist auch ein Ort verschwunden, der so viele Jahre hindurch eine Art von imitierwährender Akademie von Schwabing, seine liedner- und Probierbühne, gewesen ist, der SteiäkeSaal hinter der Buchhandlung von Papa Stekike ter sind so glühend und so lebendig, wie es vor keiner anderen Kinokasse zu sehen ist. Im Hausflur, durch den man das Kino verläßt, findet dann das Scherbengericht statt. In einen Kasten linker Hand oder rechter Hand wirft man seine Eintrittskarte hinein. Damit ist die Frage, um die es den mutigen Veranstaltern geht, die Frage nach gut oder schlecht, bündig beantwortet. Sie wird hier richtig beantwortet, das ist kein Zweifel.

Wenn Schwabing ein Zustand ist, so ist es jedenfalls keiner der Dumpfheit und der Gedankenfaulheit, sondern der jugendlichen oder jugendlich gebliebenen Wachheit und Lust am Experiment und am Widerstand gegen den Trott. Darum ist er eine der glücklichsten Ergänzungen, die man sich zu dem von Haus aus bewahrenden und vielen so unnahbar erscheinenden Charakter der geliebten und nie genug zu liebenden Stadt München nur denken kann.

Neulich bin ich mit Ferdinand wieder einmal dort gewesen in dem kleinen Hinterhof. Er sagte, er habe sich doch wieder eiaimal ganz zu Hause gefühlt, wenn man auch, wie gesagt, kein Münchner werden könne.