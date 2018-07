Inhalt Seite 1 — Zwischen Reiseprospekt und Wirklichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine breite Autostraße führt unterhalb des Tauerntunnels an den Berghängen entlang von Mallnitz nach Obervellach. Ein Reiseomnibus rollt in schneller Fahrt über die Chaussee. Der Fahrer nimmt die Kurven rasch und „schneidig“, und es fehlt nicht an Spötteleien darüber, aber im Grunde empfinden die Reisenden dies erregende Gefühl der permanenten Gefahr als recht unterhaltsam. Es macht ihnen Spaß. Es handelt sich um Erholungsreisende, die in einem Berliner Omnibus nach Österreich fuhren.

– Eine Kurve vor Obervellach. Der Wagen fährt mit einer Geschwindigkeit von ungefähr vierzig Kilometern heran. Der Fahrer tritt auf die Bremse. Aber der Wagen reagiert nicht. Die Situation wird kritisch. Zum Gangwechsel ist es längst zu spät. Ein Griff zur Handbremse. Doch die Geschwindigkeit steigert sich weiter, der Gepäckanhänger drückt nach. Der Wagen gleitet aus der Kurve, prallt gegen ein, zwei Randsteine, stürzt einen Abhang hinunter, überschlägt sich mehrfach und bleibt schließlich in Rauch und Staub gehüllt liegen. Sechs Tote und einundzwanzig Verletzte.

Das Unglück geschah im Juli 1952. Unter den Toten war meine Schwester, unter den Schwerverletzten meine Mutter. Durch diese persönliche Mitteilung mag begründet sein, wenn ich mit allem Nachdruck größeren Schutz für die Allgemeinheit fordere.

In diesem Jahr wurde der Ferienverkehr mit Omnibussen von einer ungewöhnlich hohen Anzahl folgenschwerer Unfälle auf den Bergstrecken betroffen. Über die Ursachen gehen die Meinungen auseinander. Doch einig sollte man sich darin sein, daß Reiseomnibusse strengeren Sicherheitsbestimmungen unterliegen als andere Fahrzeuge. Die Sorge um die Bremsvorrichtungen ist hier die wichtigste Aufgabe. Freilich gibt es bereits für die Betriebssicherheit gesetzliche Vorschriften. Genügen diese Vorschriften aber?

Die „Betriebsordnung für Kraftfahrzeuge“ macht es den Fahrzeughaltern des Last- und Personenverkehrs ganz allgemein zur Pflicht, ihre Wagen periodisch überprüfen zu lassen. Einmal im Jahr findet eine Hauptuntersuchung durch die Verkehrsämter statt. Alle zwei Monate sollen die Fahrzeuge auf Bremsen, Bereifung und Lenkung nachgesehen werden. Vor Antritt der Fernfahrten haben – so heißt es – jeweils Probebremsungen stattzufinden. Sie sind vor Beginn längerer Steigungen und Gefälle zu wiederholen. Omnibusse und Lastwagen dürfen nur mit der „Führerscheinklasse zwei“ gefahren werden, wobei für Personenbeförderung noch die Vorschrift besteht, daß nur solche Fahrer zugelassen sind, die zwei Jahre in der „Klasse zwei“ gefahren haben. Auf den ersten Blick scheinen diese Bestimmungen zu genügen. Doch die Wirklichkeit...

Auf der Bergstrecke von Mallnitz nach Obervellach fuhr der Wagen an der Unglücksstelle mit einem Tempo von vierzig Stundenkilometern. Eingeschaltet war vermutlich der dritte Gang. Fahrzeug und Fahrer waren im Flachland beheimatet. Der Wagen hatte zwei Bremsen: eine normalgebräuchliche Druckluftbremse und eine Handbremse. Der Gepäckanhänger war nicht durch eine gesonderte Bremsvorrichtung gesichert. Und schließlich fuhr der Fahrer allein, ohne Beifahrer. Nach dem Gesetz liegt in all diesen Umständen, die zusammen vermutlich den Unfall unabwendbar machten, nichts Strafbares. Denn es ist keineswegs Vorschrift, daß der Fahrer eines Omnibusses, der eine Reisegesellschaft ins Gebirge fährt, Bergerfahrung haben muß. Es ist auch seit 1939 nicht mehr vorgeschrieben, daß – wie es in der Schweiz gesetzlich verlangt und in Österreich allgemein gehandhabt wird – neben der Druckluftbremse oder der kombinierten Öl-Luftdruckbremse und der Handbremse etwa noch eine Motorbremse den Omnibus sichert. Ferner gibt es keine Vorschrift, die das Vorhandensein einer Bremsanlage für den Gepäckanhänger erzwingt. Und schließlich braucht sich auch kein Beifahrer im Wagen zu befinden. Es ist für den Mann am Steuer nichts weiter als eine Fahrzeitbegrenzung vorgeschrieben, die sich nach den üblichen Arbeitszeitbestimmungen richtet. Im Falle des Obervellacher Unfalls und zweifellos in vielen anderen Fällen hätten diese vier Sicherungen das Unglück verhütet, zumindest aber sein Ausmaß vermindert. Der erfahrene Bergfahrer fährt im Gebirge nicht flott und elegant, zumal, wenn er für 27 Menschen verantwortlich ist. Hat sein Wagen zusätzlich eine Motorbremse, so kann er durch diese sinnreiche Vorrichtung, die im Gegensatz zu den normalen Radbremsen direkt auf den Motor wirkt, die Maschine sofort drosseln, ohne die Gänge zu wechseln. Praktisch hat das Einlegen dieser Bremse dieselbe Wirkung, wie sie durch das Zurückschalten in den nächstniedrigeren Gang erzielt würde. – Aber zu einem Gangwechsel war es bei Obervellach ja zu spät. Der Gepäckanhänger – wie gesagt – drückte nach, da er nicht getrennt für sich abgebremst werden konnte.