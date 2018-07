Wer nach dem Wahlsieg Eisenhowers mit einer nachhaltigen Belebung an den deutschen Börsen gerechnet hatte, sah sich durch den Geschäftsverlauf der vergangenen Woche enttäuscht. Der Berufshandel versuchte zwar Schrittmacher für eine neue Aufwärtsbewegung zu spielen, doch machte das Publikum nicht mit. Im Gegenteil, durch laufend herauskommende Abgaben wurden diese Aktionen schnell wieder erstickt. Den deutschen Börsen fehlt noch der weltweite Kontakt, und leider sind die Anzeichen für eine Lockerung der Isolierung noch sehr spärlich. Aber es gab auch innerhalb der deutschen Grenzen Anregungen genug, die normalerweise die Kundschaft in die Börsensäle getrieben hätte: die Eisen- und Stahlerzeugung hat einen neuen Höchststand erreicht, bei den schwerindustriellen Konzernen klären sich die Kapitalverhältnisse, die Investitionsgüterindustrie belebt sich und schließlich ist auch der Dividendenstopp gefallen. Wenn also das Publikum auf diese positiven Faktoren kaum reagierte, so müssen gewichtige Gründe für die desinteressierte Haltung der Bankenkundschaft vorliegen. „Es fehlt nicht an Kapital im allgemeinen, es fehlt nur solches für die Börse“, so stellte kürzlich eine Hamburger Bank fest, „da die Wertpapiermärkte gegenüber anderen Anlagemöglichkeiten nicht mehr wettbewerbsfähig sind und die Kapitalbildung andere Wege geht!“

Ohne Zweifel will die Wirtschaft zum Jahresultimo liquide sein, um dem Steuerdruck im Rahmen der Wahrnehmung der noch verbliebenen Steuervergünstigungen durch steuerbegünstigtes Sparen oder durch Hergabe von 7c- und 7d-Geldern zu entgehen. Das dürfte auch einer der Gründe für die laufenden Abgaben sein, die die Aktienkurse gegenwärtig belasten. Wenn die schwache Haltung bei einem Wochenvergleich der Kurse nicht so stark zum Ausdruck kommt, dann liegt es an den vorübergehenden Auftriebstendenzen nach der Eisenhower-Wahl. Am Montanmarkt verzeichneten lediglich die Aktien die Ilseder Hütte eine Sonderbewegung (145–153 v. H.). Wie dazu aus Hannover bekannt wird, haben die oft wiederholten Hinweise auf die Preiswürdigkeit dieses Papiers nunmehr auch breitere Schichten herangezogen. Mit einem DM-Kurs von 92 1/2 ist hier auch heute noch eine durchaus reelle Kurschance enthalten.

IG-Farben litten unter Gerüchten, die die bisher als sicher geltende 1 : 1-Umstellung des Grundkapitals in Zweifel zogen. Man sprach neuerdings von 10 : 8 oder 10 : 9. Diese Unsicherheit hat die Spekulation zum Anlaß genommen, sich ihrer Bestände teilweise zu entledigen und dafür Montan zu erwerben, die im Vergleich zu den IG-Farben-Kursen preisgünstiger erscheinen (IG-Farben effektive Stücke 97 1/2–94 1/2, Neugirosammelanteile 93–90 3/4 v. H.). Im Vordergrund des Geschäfts standen Reichsbank-Giro-Stücke, bei denen die Hoffnungen auf eine 1 : 1-Abfindung durch optimistische Äußerungen Dr. Däumers von der Schutzvereinigung untermauert wurden. Aber auch die in diesen Papieren getätigten Umsätze gingen fast allein auf Konto des Berufshandels. Die westlichen Stücke stiegen in der vergangenen Woche von 68 auf 70 v. H., sie fielen jedoch zum Wochenschluß infolge Gewinnrealisationen wieder auf 68 1/2 v. H. zurück (Berliner Stücke: 65 1/4–67). Der übrige Bankenmarkt war weitgehend vernachlässigt. Großbankaktien bewegten sich auf der bisherigen Linie. Mehr Beachtung fanden dagegen die Aktien der Dt. überseeischen Bank, die der Deutschen Bank nahesteht.

Während die Lokal- und Spezialmärkte (abgesehen von kleineren Schwankungen) ziemlich unverändert blieben, bahnte sich bei den Aktien der Kautschukindustrie eine uneinheitliche Tendenz an. Phoenix-Gummi weisen eine beachtliche Aufwärtsentwicklung auf, die auf beharrliche Käufe einer Gruppe zurückgehen. Offenbar handelt es sich jedoch nicht um einen Positionserwerb. Phoenix-Gummi gewannen in letzter Zeit 24 Punkte und schlossen zu 173 v. H. Conti-Gummi verbesserten um 3 Punkte, New York Hamburger Gummi gaben um die gleiche Spanne nach. Diese Gesellschaft enttäuschte kürzlich durch die Aussetzung der Dividendenzahlung.

Am Rentenmarkt sieht man der neuen Bundesanleihe, die auf das verabschiedete Kapitalmarktförderungsgesetz abgestellt ist, mit gemischten Gefühlen entgegen. Man nimmt an, daß diese Anleihe die Placierungsaussichten der privaten Anleihen nachteilig beeinflussen wird. Gleichzeitig glaubt man aber, daß mit der Auflegung der Bundesanleihe eine verbindliche Erklärung über die Zukunft der alten Reichsanleihen erfolgen muß. Auf diese Hoffnung hin hat sich schon ein Markt für die verbrieften Schulden des Deutschen Reiches gebildet. Die Giro-Stücke (nur solche können vorerst gehandelt werden) kamen zu einem Kurs von etwa 2 1/2 v. H. in den Handel. Der Kurs der RM-Schatzanweisungen der Reichsbahn und der Reichspost bewegt sich vorläufig zwischen 4 1/2–5 v. H. – Wegen der noch zu klärenden Frage, ob der gegenwärtige Inhaber der RM-Obligationen oder der Besitzer zum Zeitpunkt der Währungsrefom in den Genuß der beabsichtigten Aufwertung kommen soll, herrschte auf diesem Abschnitt größte Zurückhaltung. –ndt