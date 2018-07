Die sich zu Anfang 1952 bei uns andeutenden depressiven Tendenzen sind im wesentlichen durch die positive Entwicklung auf zwei Gebieten aufgefangen worden: die westdeutsche Investitionsgüterindustrie konnte ihren Export beträchtlich steigern, und dann erwies sich der starke Aufschwung in der Bauwirtschaft als eine besonders wirkungsvolle konjunkturelle Stütze.

Im zweiten Vierteljahr war die Beschäftigung im Baugewerbe um etwa 60 000 Personen höher als im Vorjahr. Die indirekten Wirkungen erstreckten sich zunächst auf die zuliefernde (Baustoff-) Industrie und im weiteren auf die gesamte Verbrauchsgüterwirtschaft. Auch bis in die öffentliche Wirtschaft hinein reichen die Wirkungen der Belebung, da das Steueraufkommen steigt und die Unterstützungszahlen abnehmen. Dabei ist der „Absatz“ für eine zusätzliche Produktion in der Bauwirtschaft nicht problematisch, sondern – da die Erzeugung nur gegen festen Auftrag vorgenommen wird – von vornherein gesichert. Ferner ist die Auswirkung einer solchen Belebung auf die Devisenposition dank der vorwiegenden Verwendung heimischer Baustoffe relativ gering. Unter Berücksichtigung der Verflechtungen mit anderen Wirtschaftszweigen dürfte der konjunkturelle Einflußbereich der Bautätigkeit mindestens ein Fünftel der gesamten Volkswirtschaft umfassen.

An der Erzeugung des Bauvolumens von 12,8 Mrd. DM (1951) war der Rohbau mit 7,9 Mrd. DM oder 62 v. H. und der Ausbau, dessen Anteil seit 1949 infolge der allmählichen Verringerung des Instandsetzungsbedarfs ständig zurückgegangen ist, mit 4,5 Mrd. DM oder rd. 35 v. H. beteiligt. Der Rest entfällt auf den Montagebau, der vor allem bei der Konstruktion von Brücken und Fertighäusern eine Rolle spielt. In nominalen Werten konnte das gesamte Bauvolumen von 8,5 Mrd. DM (1949) in kontinuierlicher Entwicklung auf schätzungsweise 14,3 Mrd. DM (1952) erhöht werden.

Die nominale Betrachtung bedarf jedoch der Preisbereinigung. Das Preisniveau des gesamten Bauvolumens sank von 1949 auf 1950 um etwa 6 v. H. und stieg dann unter Auswirkung der Korea-Hausse von 1950 auf 1951 um 16 v. H. und von 1951 auf 1952 noch einmal im 6–7 v. H. Die eigentlichen Wendepunkte oder Sprünge der Preiskurve lagen im dritten Vierteljahr 1950, als die Kurve nach oben stieg, und im vierten Vierteljahr 1951, als die Aufwärtsbevegung zum Stillstand gekommen war. Seitdem haben die Veränderungen einzelner Baumaterialpreise nur noch geringfügige Schwankungen verursacht. Bei dem augenblicklichen hohen Niveau des Produktionsvolumens – die Baukapazität dürfte in diesem Jahr zu etwa 85 v. H. ausgelastet worden sein – ist auch in absehbarer Zukunft kein Preiseinbruch zu erwarten.

Gegenüber der nominalen Entwicklung des Bauvolumens gibt eine Wertbereinigung die reale Entwicklung wie folgt an: Die Bauproduktion (in Preisen von 1949) sprang von 8,5 Mrd. DM (1949) um rd. 25 v. H. auf 10,6 Mrd. DM 1950, was vor allem auf dem nun anlaufenden Wohnbauprogramm des Bundes beruht. Auch die übrigen Baubereiche – mit Ausnahme der Trümmerbeseitigung – hatten durchweg eine Steigerung aufzuweisen. Der weitere Anstieg des realen Bauvolumens um 10 v. H. (1951) war dann eine Folge der Produktionszunahme im öffentlichen Bau und im Verkehrsbau. In diesem Bereich nahm das reale Bauvolumen, vor allem unter dem Einfluß von Besatzungsaufträgen, um mehr als 25 v. H. zu. Der landwirtschaftliche und gewerblich-industrielle Bau verharren auf dem Niveau von 1950. Der Wohnungsbau freilich konnte mit der Zunahme des gesamten Bauvolumens in etwa Schritt halten.

Für 1952 ist gegenüber dem Vorjahr eine reale Steigerung um 5 v. H. zu erwarten. Wiederum ist es der öffentliche Bau und Verkehrsbau, der eine starke Zunahme, besonders im Tiefbau, zu verzeichnen hat. Während das Produktionsvolumen im Wohnbau gegenüber dem vergangenen Jahr nur wenig ausgedehnt werden konnte, ging der gewerblich-industrielle Bau sogar um etwa 5 v. H. zurück. In der Entwicklung dieses Baubereichs kommt die – durch die Stagnation im ersten Halbjahr 1952 bedingte – geringe Neigung der Verbrauchsgüterindustrie für Erweiterungsbauten zum Ausdruck. Der landwirtschaftliche Bau hat sich dagegen, auf Grund einer günstigen Ertragslage, mit einer Zunahme um mehr als 20 v. H. gegenüber dem Vorjahr recht günstig entwickelt.

In der Kapazität wäre die Möglichkeit zu einer weiteren Erhöhung des gesamten Bauvolumens durchaus gegeben. Sowohl die Baustoffversorgung als auch das Arbeitspotential der Bauwirtschaft selbst haben sich ständig erhöht. Außerdem liegen in der Möglichkeit der Steigerung der Produktivität noch manche Reserven.