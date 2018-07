In Südafrika starb kürzlich der Farmer, Forscher und Mäzen Dr. Hans Merensky.

Der Name Merensky hat in der Afrikanistik seit hundert Jahren einen guten Klang. Es war im Jahre 1859, daß ein Dr. Alexander Merensky als Inspektor der Berliner Mission nach Südafrika ging, wo er neben seinem religiösen Auftrag sich als Forschungsreisender, Geograph und Völkerkundler so große Verdienste erwarb, daß er zum Ehrendoktor zweier deutscher Universitäten ernannt wurde. Dieser Mann, der in sich schon eine große Überlieferung verkörperte, war der Vater von Dr. Hans Merensky, der am 16. März 1871 auf der Missionsstation Botschabelo in Transvaal geboren wurde und am 21. Oktober 1952 auf seiner Farm Westfalia gestorben ist. Zwischen diesen einundachtzig Jahren liegt ein Leben, das in seiner Leistung, seiner Großzügigkeit und vor allem seiner Menschenliebe vorbildlich war. Es gibt heute in dem von Meinungsverschiedenheiten sonst gewiß nicht freien Südafrikas keinen Buren, keinen Engländer und keinen Deutschen, dem der Name dieses Mannes nicht Inbegriff humaner Gesinnung wäre.

Merenskys“ Persönlichkeit wurde von zwei nachhaltigen Eindrücken geformt: von der Liebe zur afrikanischen Landschaft und von der zur deutschen Wissenschaft. Der Beruf des Geologen, den er alsbald ergriff, bot ihm die Möglichkeit, beide Neigungen zu vereinen. Nach Vollendung seiner Studien in Deutschland ging er 1904 nach Südafrika zurück. Kaum hatte er die erste Aufstiegsetappe erreicht, als ihn 1914 der Weltkrieg auf Jahre in das Internierungslager warf. Aber zäh begann er von neuem und gründete in Pretoria ein Minenbüro.

Wenn es Merensky gelang, in kurzer Zeit Erfolge zu erringen, die im ganzen Lande sensationell wirkten, so verdankte er dies ebenso seiner genauen Kenntnis des Landes wie auch seiner wissenschaftlichen Bildung, als deren Zeugnis viele wertvolle Abhandlungen vorliegen. Er entdeckte das nach ihm benannte Reef bei Leydenburg mit außerordentlich reichem Vorkommen an Platin, Chrom und Nickel und gewaltige Diamantvorkommen am Unterlauf des Oranje. Besonders das letzte machte ihn populär: denn jahrzehntelang hatten die Minenleute danach gesucht, ohne sie zu finden. Nun war Merensky ein sehr reicher Mann geworden; denn allein für die Oranjefunde erhielt er von der Regierung eine Abfindung von etwa 25 Millionen Mark.

Dieser Reichtum aber war ihm nur Mittel zum Zweck. Bereits 1930 zog er sich von der geologischen Arbeit zurück und investierte sein Geld in der Landwirtschaft. Seine Bemühungen galten besonders der Aufforstung, die er der Erosionsgefahr wegen für unbedingt notwendig ’hielt. Er begnügte sich nicht damit, den eigenen großen Farmbesitz mustergültig zu entwickeln. Aus eigenen Mitteln schuf er eine Forstprofessur an der Universität Stellenbosch, die er reichlich mit Forschungsmitteln ausstattete, und noch in seinem Testament hat er verfügt, daß der größte Teil seiner Hinterlassenschaft einer Stiftung überschrieben wird, die der Entwicklung und der Wohlfahrt der Bevölkerung in Süd- und Südwestafrika dienen soll.

Merensky faßte seinen Reichtum als Berufung auf, Gutes zu tun. Persönlich bedürfnislos und bescheiden, wurde er ein Menschenfreund. Er stiftete Bibliotheken, stattete Forschungsstellen aus, gab Stipendien, unterhielt Krankenhäuser und half jedem, der in Not war. Ein unaufhörlicher Strom von Bittgesuchen erreichte sein Büro. Am liebsten half er seinen deutschen Landsleuten. Wenn die deutsche Wissenschaft zwischen den Weltkriegen in Südafrika überhaupt fruchtbringend arbeiten konnte, wenn Forscher aller Sparten monatelang das Land bereisen durften, so verdankten sie dies ausschließlich ihm.

An Ehrungen, deren er mehr als genug erhielt, lag ihm nicht viel. Aber ein solcher Mann sollte doch in der Nachwelt weiterleben. Wie wäre es, wenn ein neues Afrikaschiff den Namen „Hans Merensky“ trüge? Darüber hätte er sich sicher gefreut, und die Passagiere aller Nationen würden gern daran erinnert werden, was Südafrika und Deutschland dieser einzigartigen Persönlichkeit verdanken. W. Drascher