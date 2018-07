Die juristische Seite des Huppenkothen-Prozesses

Das Schwurgericht in München hat die SS-Führer Huppenkothen und Thorbeck von der Anklage der Beihilfe zum Mord freigesprochen. Dieses Urteil muß auf Befremden und Unverständnis stoßen. Auf jeden Fall berechtigt es zu einem Rückblick auf den dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt.

Bereits im Frühjahr 1943 war beim Reichskriegsgericht ein Verfahren gegen die Gruppe des Admirals Canaris anhängig, und zwar auf Grund von Beschuldigungen eines Abwehrmannes, der zu seiner eigenen Verteidigung in einem Devisenstrafverfahren den Vorwurf des Hoch- und Landesverrats gegen seine Vorgesetzten in der Zentralabteilung des Amtes Auslandsabwehr erhoben hatte. Gegen den Chef des Amtes, Admiral Canaris, wurde der Vorwurf erhoben, er habe in drei Fällen deutsche Offensiven verraten. Das Verfahren richtete sich ferner gegen den Hauptmann Dr. Müller, bis vor kurzem bayerischer Justizminister, den Reichsgerichtsrat von Dohnanyi, den Pastor Bonhoeffer, den Chef des Zentralamtes der Abwehr, Generalmajor Oster, und in der Zielsetzung, wenn auch nicht formell, gegen Admiral Canaris persönlich. Das Verfahren endete gegen Müller mit einem Freispruch, doch wurde das Urteil von Keitel kassiert. Zu einer Hauptverhandlung gegen Dohnanyi und die übrigen Mitbeschuldigten kam es nicht, denn inzwischen ereignete sich der Staatsstreich vom 20. Juli 1944. Hierauf verfügte Hitler die Abgabe des Ermittlungsverfahrens vom Reichskriegsgericht an die Gestapo und die Durchführung der Hauptverhandlung an den Volksgerichtshof. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden Canaris, Oster und der Generalstabsrichter Sack verhaftet. Die Verhafteten wurden später in das Konzentrationslager Flossenbürg gebracht, wo dann am 8. oder 9. April 1945, kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner, gegen Canaris, Oster, Sack und Bonhoeffer (ferner gegen Gehre und Strünck) ein Verfahren vor einem SS-Standgericht stattfand. Sie alle wurden durch Erhängen getötet.

Die Frage, die das Münchener Schwurgericht zu klären hatte, war, ob das Standgericht nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zuständig war, Dazu ist zu sagen: Canaris und seine Mitarbeiter unterstanden als Wehrmachtsangthörige der Militärgerichtsbarkeit. Nach dem 20. Juli 1944 wurden sie aus der Wehrmacht ausgestoßen, wodurch aber die Zuständigkeit der Militärgerichtsbarkeit nicht automatisch aufgehoben wurde. Es bestand jedoch die Möglichkeit einer Abgabe des Verfahrens an die Zivilgerichtsbarkeit nach der Kriegsstrafverfahrens-Ordnung, und tatsächlich verfügte Hitler sie unmittelbar. Nach dieser Verfügung war somit der Volksgerichtshof zuständig. Wie konnte trotzdem das Flossenbürger Standgericht zuständig werden, das nach Aussagen Huppenkothens und Thorbecks nach § 13a der Kriegsstrafverfahrensordnung zusammentrat?

Automatisch konnte es nicht zuständig werden, da zwingende militärische Gründe, die einen weiteren Aufschub nicht zuließen, nicht besianden. Das Verfahren lief bereits seit zwei Jahren und das Beweismaterial stand seit dem Zossener Aktenfund im Herbst 1944 zur Verfügung. Bei einem militärischen Standgericht konnte der Fall auch nach der Kriegsstrafverfahrensordnung nicht anhängig werden, weil, falls eine militärgerichtliche Zuständigkeit bestand, die des Reichskriegsgerichts gegeben gewesen wäre. Keinesfalls aber wäre ein SS-Standgericht dazu berufen gewesen, über Angehörige des Heeres zu urteilen. Überdies hatte Hitler ausdrücklich die Zuständigkeit des Volksgerichtshofes bestimmt.

Es fragt sich weiter, ob das Standgericht durch eine Anordnung zuständig werden konnte. Anordnungen Himmlers, Kaltenbrunners oder Bormanns konnten dazu nicht ausreichen, weil diese nicht berechtigt waren, in gesetzliche Zuständigkeiten einzugreifen. Die entscheidende Frage ist also, ob dies durch eine Anordnung Hitlers geschehen konnte. Sicher ist, daß Hitler durch das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 und durch den Reichstagsbeschluß vom 26. April 1942 eine nahezu unumschränkte Gewalt zugebilligt worden war. Andererseits behauptete die nationalsozialistische Regierung, vom Prinzip des Rechtsstaats nicht abgehen zu wollen. Die Weimarer Verfassung wurde ja niemals aufgehoben. Nach ihrem Artikel 105 konnten zwar Kriegsgerichte oder, Sondergerichte eingesetzt werden, nicht aber ein Ausnahmegericht, das heißt ein Gericht, das den gesetzlichen Vorschriften zuwider zur Entscheidung eines bestimmten Einzelfalles eingesetzt wird. Das Flossenbürger SS-Standgericht ist aber nun der Schulfall eines solchen Ausnahmegerichts. Jedoch, selbst wenn man einem Diktator in Notzeiten zubilligen wollte, sich über Verfassungsbestimmungen hinwegzusetzen, so kann er doch von einer solchen Befugnis nicht willkürlich Gebrauch machen.

Ganz besonders drängt sich ferner die Frage auf, ob etwa mit der Anordnung des Standgerichts der unausgesprochene Befehl zur Liquidierung der Gruppe Canaris verbunden war. Eine Anzahl von Erwägungen sprechen dafür. In erster Linie die Tatsache, daß die Aburteilung erst viele Monate nach Abschluß der Ermittlungen stattfand und zu einem Zeitpunkt, in dem sie nur noch den Sinn haben konnte, die Beschuldigten nicht den Zusammenbruch überleben zu lassen. Die Überstellung der Gruppe Canaris erfolgte außerdem in ein Konzentrationslager, das als Vernichtungslager galt. Die Aburteilung wurde ferner nicht einem Gericht der Wehrmacht, sondern einem als zuverlässig angesehenen SS-Gericht übertragen. Die Durchführung des Verfahrens vor dem Standgericht ist überdies mit einer Beschleunigung erfolgt, die in keinem Verhältnis zu Umfang und Bedeutung des Verfahrens stand. Und schließlich war das SS-Verfahren selbst nicht korrekt. Aus all dem ergibt sich, daß die Aburteilung nicht Rechtens, sondern ein Akt der Willkür war.

Das Schwurgericht in München ist jedoch zu keiner Feststellung darüber gekommen, ob das standgerichtliche Verfahren nur ein Scheinverfahren mit dem Befehl der Liquidierung gewesen ist. In Deutschland besteht ein Schwurgericht aus sechs Geschworenen und drei Berufsrichtern, die von den Geschworenen natürlich überstimmt werden können. Möglicherweise haben sich die Geschworenen gefragt, ob die Gruppe Canaris wirklich des Kriegsverrats schuldig war. Wenn diese Frage – wie hier geschehen – bejaht wird, dann liegt es für Laien nahe, nicht über Zwirnsfäden zu stolpern, sondern ein Urteil über Kriegsverräter für rechtens zu erklären, auch wenn Formvorschriften verletzt worden sind. Gericht und Staatsanwaltschaft wollten aber offensichtlich nicht die Frage der materiellen Richtigkeit des Flossenbürger Urteils angreifen. Das ist auch aus juristischen Gründen zu bedauern, denn die Frage des subjektiven Unrechtsbewußtseins von Huppenkothen und Thorbeck hätte dann keinem Zweifel begegnen können, wenn festgestellt worden wäre, daß die seinerzeit von dem Standgericht erhobenen Anschuldigungen unzutreffend waren. Fabian von Schlabrendorff