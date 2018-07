Zur Tagung der Jungius Gesellschaft Es ist nicht sehr weit her mit der menschlichen Natürlichkeit — hätte man einen Satz wie diesen, so ironisch leichten Tons, früher in Deutschland bei wissenschaftlichen Tagungen äußern dürfen, ohne daß Barte vor Entrüstung wackelten? Helmut Pleßner, der Biologe und Philosoph (oder besser wohl: der philosophische Biologe) in Göttingen, konnte diesen leichten Ton anschlagen, als er vor dem anspruchsvollen akademischen Forum der Hamburger JoachimJungius Gesellsclmft seinen Vortrag über "Die Aufgabe einer Hermeneutik der Sinne" hielt. "Hermeneutik der Sinne" — das mutete allerdings recht abstrus gelehrt an, und Pleßner bemerkte denn auch einleitend, daß sich, wie er gehört habe, viele Studenten über den ihnen unverständlichen Titel beschwert hätten "Hermeneutik" ist ein Fachwort der Theologie und bedeutet Auslegen biblischer Aussagen. Was aber unsere Sinne — Auge und Ohr vor allem — uns mitteilen, ist das nicht unmittelbar verständlich und gegeben? Bedarf das noch der Auslegung? Hier eben setzt Pleßner an, mit dem Zweifel an der naiven Überzeugung, die Sinneswahrnehmungen gäben uns bereits ein zuverlässiges Rohmaterial für unser Weltbild. Wollte die Wissenschaft sich dabei beruhigen, so müßte sie auch zeigen können, warum wir Menschen gerade unsere so und so beschaffenen Sinnesapparaturen haben und keine anderen (die doch auch denkbar wären). Das aber kann sie nicht. DuboisReymonds berühmtes "Ignorabimus" — wir werden es nicht wissen — gilt da unabwendbar. Es ist eine seltsam fromme Sage auch in vielen wissenschaftlichen Köpfen: der Mensch sei in seinen Anfängen "der Natur näher" gewesen als heute, und darum gelte es, ihn in Zukunft "zur Natur zurück" zu führen. Diese Fabel steht, wie Pleßner zeigte, der Erkenntnis im Wege. Wenn man etwas über die "Natur des Menschen" (seine wesentliche Beschaffenheit also) aussagen kann, so ist es dies: er ist "von Natur zur Kultivierung angelegt" (was die Tiere nicht sind), so daß also die primitiven Kulturen nicht "der Natur näher" stehen, sondern der Anlage des Menschen weniger angemessen sind als die höheren. Nirgendwo bei Menschen, auch gerade bei den "Naturvölkern" nicht, geht, wie bei den Tieren, das Leben in einem geschlossenen, nicht zerbrechbaren Zusammenhang von "Merkwelt" und "Wirkwelt" vonstatten, sondern immer sind "Merkwelt" des Menschen (also seine Sinne) und "Wirkwelt" des Menschen (seine Aktionen) offen für das, was nur dem Menschen gegenübertritt: für "Welt" als das unbekannte Ganze, nach dem die Urfrage geht. Alle Geborgenheit — in einem Glauben, einer Ordnung, einer "Kultur", — ist immer Resultat einer Flucht vor der Urfrage, ist "Leben mit Scheuklappen".

Pleßners Vortrag (hier nur andeutend umrissen) war Kern und Gipfel der Tagung, die zum Gesamtthema "Natur, Geist und Gesellschaft" hatte. Es wurden keine "Gespräche" arrangiert und keine Diskussionen. Man vertraute darauf, daß die einzelnen Vorträge sich unter dem Aspekt der Hauptfrage zu einem Ganzen zusammenordnen würden. Und dies Vertrauen war nicht unberechtigt. Die so lange Zeit und hartnäckig zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften geschwungenen Kriegsbeile haben sich als Attrappen herausgestellt. So wenig es eine Universalmethode gibt, so wenig lassen sich die Grenzen zwischen exakten, auf Mathematik gegründeten, und verstehend beschreibenden Wissenschaften im voraus abstecken. Sicher ist aber, daß die Wissenschaften sich nicht gegeneinander verkapseln dürfen, und daß die Wissenschaftler die Scheu vor der Öffentlichkeit abstreifen müssen. Da die Öffentlichkeit schon beim anderen "Fach" anfängt (für die Physiker bei den Biologen, für diese bei den Physikern und den Psychologen und so fort), heißt das: wenn ein "Studium generale" für Studenten Nutzen bringen soll, müssen sich vorweg die Professoren einem "Studium generale" unterziehen — und eben das ist der gute Sinn der Hamburger Jungius Tagungen, von denen nur zu bedauern ist, daß sie nicht alljährlich veranstaltet werden können.

Der leichtere Ton, die größere Aufgeschlossenheit für die Nachbarn, und für das Publikum, das Verschwinden der so typisch deutschen Spaltung in gelehrte und "populäre" Wissenschaft — das sind Anzeichen dafür, daß auch die Kluft zwischen Forschung und Bildung sich schließen könnte. Pascual Jordan wies da auf einige neuralgische Punkte hin: er sprach von dem unter Intellektuellen so weit verbreiteten, albernen "Stolz auf die mathematische Unbegabtheit", von der ebenso unfruchtbaren kapitulierenden "Wehleidigkeit gegenüber den Phänomenen der Naturwissenschaft und der Technik", aber auch davon, daß die Gelehrten gut täten, mit der "Verdrängung des Haeckel Komplexes", nämlich des absoluten Heilsanspruches naturwissenschaftlicher Erkenntnis, radikal Ernst zu machen. Christian E. Lewalter