Von François Mauriac

François Mauriac, siebenundsechzigjährig, ist der Träger des Nobelpreises für Literatur 1952. Der bedeutende katholische Romancier und Dramatiker, Mitglied der Académie Française, hat sich als Publizist einen ganz eigenen, unnachahmlichen Stil des Leitartikel-Feuilletons geschaffen. Seine Beiträge für die Pariser Tageszeitung „Le Figaro“ sind in mehreren Bänden unter dem Titel „Journal“ (bei Grasset) gesammelt erschienen. Im zweiten Band steht die folgende, noch jetzt bestürzend aktuelle Anmerkung anläßlich einer Pariser Aufführung von Shakespeares „Julius Cäsar“ 1937, während des spanischen Bürgerkrieges.

Das Theater gibt mir fast nie reines Vergnügen. Immer ist da eine läppische Kleinigkeit – ein Baum aus Pappe, eine Blume aus Papier, eine rutschende Socke am mageren Bein eines Schauspielers –, die sich zwischen mich und das Werk stellt und mir die Freude verdirbt. Aber nichts dergleichen geschah neulich während der Szene im Zelt des Brutus am Vorabend der Schlacht bei Philippi.

Als Cassius ihn verlassen hat, bettet Brutus mit seinen eigenen Mörderhänden seinen knabenhaften Diener auf ein Feldbett, und um sich vor der aufsteigenden Gewissensangst zu sichern, fordert er zwei seiner Offiziere auf, bei ihm im Zelt (nicht zu wachen, sondern) zu schlafen. Man möchte wohl wissen, ob Hitler, Mussolini und Stalin Shakespeare lesen, ob sie bisweilen mitten in der Nacht aufwachen und mit offenen Augen ins Dunkel sehen, ob sie das Bedürfnis haben, daß neben ihnen ein Freund bis zum Morgengrauen in ruhigen Zügen atmet.

Das nämlich ist die Botschaft des ewigen Dichters an den ewigen Tyrannen: ihr werdet keinen neuen Menschen schaffen, ihr werdet den Menschen nicht ändern. Ihr werdet weder die Barbarei noch die Zärtlichkeit austreiben. Ebenso wie ihr eure Listen und eure Posen von den Diktaturen der frühesten Geschichte übernommen habt, ebenso wie ihr auf euren Medaillen und in euren Illustrierten das gleiche scheußliche Kinn vorstreckt, ebenso knetet ihr auch von Jahrhundert zu Jahrhundert den gleichen menschlichen Teig. Francos „Requete“ und der Soldat der Internationalen Brigade, Schwarzhemd also und Rotfront gab es schon für Shakespeare, und auch damals glichen diese Todfeinde einander wie Brüder; wie heute und wie sie es noch in tausend Jahren tun werden, trugen sie in sich wilde Bestialität und ein armseliges, zärtlichkeitsbedürftiges Herz.

Vielleicht heißt Regieren nichts anderes als ein Gleichgewicht herstellen zwischen den sanften Gewalten in den Menschen und ihrem Zerstörungstrieb. Denn wenn wir auch unsere politischen und anderen Chimären noch so glühend in uns hegen (und bis zum Verbrechen hegen), so hindert das doch nicht, daß selbst die Hartherzigsten unter uns, die am meisten mit Blut Befleckten, immer noch fähig bleiben, wie der jüngere Brutus ein schlafendes Kind in den Arm zu nehmen, es vorsichtig zu betten und über seinen Schlaf zu wachen.