Britische Stimmen über ein Ausfuhr-Dumping der deutschen Exportindustrie sind nichts Neues. Gleichfalls nicht Stimmen, die von angeblichen Diskriminierungen wissen wollen. Es läßt sich fast eine gewisse Regelmäßigkeit zwischen der Häufung solcher meist allgemeinen Bemerkungen und der Außenhandelsentwicklung feststellen, aus der man beinahe auf einen inneren Zusammenhang schließen könnte. Dank binnenwirtschaftlicher Maßnahmen hat der Außenhandel der Bundesrepublik seit Kriegsende wieder gut aufgeholt – trotz „Schwarzer Listen“ (deren Erfinder nicht die Bundesrepublik ist) und trotz eines rückläufigen Osthandels (aus dem nicht Westdeutschland Kapital schlagen konnte). Wenn ein großer Teil der englischen Industrie trotz allen der Wirtschaft der Bundesrepublik auferlegten Beschränkungen nicht sehr gut über Westdeutschland spricht, so ist dies zu bedauern. Man hat auf der deutschen Seite nur manchmal den Eindruck, daß die englischen Beschwerden im Grunde mehr aus „innerenglischen Verhältnissen“ resultieren.

Letztlich fällt es auch der deutschen Seite nicht schwer, „Gegenrechnungen“ zu präsentieren. Gerade in diesem Zusammenhang sind Äußerungen eines maßgeblichen Mitglieds der arabischen Delegation zu den Spannungen, die um das deutschisraelische Wiedergutmachungsabkommen im Vorderen Orient aufgetreten sind, interessant: „Gewisse Staaten sehen es nicht gern, daß Deutschland wirtschaftlich zu stark wird. Der zwischen den arabischen Staaten und der Bundesrepublik eingetretene Zustand leistet diesen Kräften großen Vorschub.“ Man muß jedoch unwillkürlich stutzen, wenn in diesen Tagen eine Düsseldorfer Firma einen Brief mit einer Verschlußmarke erhielt, die ein Schild in den englischen Farben vor der Weltkugel zeigt, gegen den Flugzeuge mit Hakenkreuzen anfliegen. – Ist das nur ein verspäteter Propagandascherz aus der Kriegszeit?

Die „Sunday Times weiß jetzt von Plänen des Auswärtigen Amts über ein Gespräch zwischen britischen und deutschen Industriellen zu berichten, um die halsabschneiderische Exportkonkurrenz auszuschalten. Ein solches Gespräch, am besten über die Industrie- und Handelskammern und die Industrieverbände, ist zweifellos zu begrüßen. Wie wir hören, soll sich vor allem der deutsche Geschäftsträger in London, Dr. Schlange-Schöningen, unter Hinweis auf die Mißstimmung in der englischen Industrie sehr darum bemüht haben. Von „Plänen des Auswärtigen Amts“ zu sprechen, ist jedoch noch arg verfrüht.

Es sollte bei aller Konkurrenz der Interessen im Rahmen eines solchen Gesprächs aber doch möglich sein, Mittel und Wege gerade für die Entwicklung des Überseehandels zu finden, die beiden Ländern Rechnung trägt und eine einigermaßen freie Entfaltung der Exportindustrien gestattet, ohne daß stets der „schwarze Mann“ an die Wand gemalt wird. Bei der engen Verflechtung der heutigen Welt gibt es keine Reservate. Wohl aber sollte es möglich sein, Export von beiden Seiten mit Fairneß zu betreiben, gg.