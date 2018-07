Von Max Picard

Auf Einladung des „Kirchlichen Kunstdienstes“ sprach als erster Redner der Tagung „Kirche, und Kunst“ in der Hamburger Universität der große schweizerische Denker Mai Picard über „Das Wort“. Die unvergleichliche Fähigkeit Picards, die Bildersprache der sichtbaren und hörbaren Welt zu deuten und aus ihr die Lage des Menschen zu erkennet, blieb auch in diesem Vortrag nicht hinter der Eindruckskraft zurück, durch die seine Bücher, vor allem „Hitler in uns selbst“, „Die Welt des Schweigens“, „Zerstörte und unzerstörbare Welt“, in die Zeit gewirkt haben und ständig weiter wirken. Der folgende Ausschnitt aus dem Vortrag handelt vom Verfall des Wortes, vom „Wortgeräusch“, in dem sich die Entfernung des Menschen von der Kontinuität des Daseins und der Dinge kundgibt. Sympton einer inneren Zerstörung, die nur durch Einsicht, Reue und Liebe geheilt werden könne; de geheilt werden muß, da der Mensch nur durch das (unversehrte) Wort Mensch ist.

Es gibt die Welt des Wortes und die Welt des Wortgeräusches oder vielmehr: die Unweit des Wortgeräusches.

Ich zeige Ihnen zuerst die Welt des Wortgeräusches im Abschnitt eines Romans. Es ist ein Abschnitt, in dem das Erscheinen Wilhelms II. in der Hofgesellschaft geschildert wird.

„Auftritt von der Platze, Generaladjutant, Lannas ihm schnell entgegen, die Altgott winkt den Dienern schon, wegzuräumen. Alle haben erfaßt: Auftritt von der Platze, Majestät schon im Haus. Damen überstürzt noch vor die Spiegel. ‚Erlauben Sie, lassen Sie mich doch ’ran, gnädige Frau!‘Kennen wir, folgt Generaladjutanten auf dem Fuß, Herren Brust mit Orden raus, dalli ins erste Glied. Bedaure Exzellenz, sehe jeder, wo er bleibe.“

Liest man solche Sätze, so ist es, als spränge man hinüber von einem Trümmerhaufen des Wortes zum anderen und dazwischen sind Löcher. Es ist nicht wie in der Welt des Wortes, wo der Satz an der Säule des Subjekts beginnt und über das Prädikat zu der Säule des Objekts verläuft. Die Säule des Objekts ist umgeworfen; umgeworfen ist auch die Säule des Subjekts, und beide liegen nebeneinander, neben dem Prädikat – alles ist wie ein Trümmerhaufen. Die aufrechten Säulen würden das Wortgeräusch aufhalten, wie eine Sperre würden sie dastehen, sie markieren das Da-Seiende des Wortes –, jetzt liegt alles in der Waagrechten, in der Linie des Flüchtigen, der Flucht.

Die Gliederung des Satzes vom Subjekt her, über das Prädikat zum Objekt hin, ist aufgehoben. Das Subjekt beherrscht den Satz nicht mehr, sämtliche Teile des Satzes sind einander gleichwertig, die Unterschiede zwischen Subjekt, Prädikat und Objekt sind verwischt, sie ergeben kein Ganzes, es ist, als fange bei jedem Wort oder vielmehr bei jedem Wortfetzen der Satz wieder von vorn an, nirgends wird geführt im Satze, sondern überallhin wird gerissen, jedes Wort stößt nach einer anderen Richtung hin, es ist eine Anarchie im Satze des Wortgeräusches. Der Gedanke, der im Satz Anschluß sucht an die Ordnung, er wird in der anarchischen Sprache des Wortgeräusches isoliert, es bleibt überhaupt nichts mehr von ihm übrig als etwas Isoliertes ohne Inhalt. Um zu wachsen und sich zu ordnen, war der Gedanke in den Satz gegangen – kein Gedanke mehr, sondern etwas Trauriges, Einsames, Verwirrtes kommt aus dem Satz heraus.