Durch das Überwechseln der Bundesrepublik von der Schuldner- in die Gläubiger-Position hat sich die Problematik des westdeutschen Außenhandels wenn nicht im Grundsatz, so doch in seinen Akzenten verschoben. Die weitere Steigerung des Exports, nach wie vor eine Lebensfrage des westdeutschen Wirtschaftsraumes, stößt zunehmend auf die Zahlungsunfähigkeit unserer Handelspartner, die die Importüberschüsse aus Westdeutschland nicht mit entsprechenden Exporten nach Westdeutschland abdecken können. Ein konstruktiver Ausweg aus dieser Sackgasse wäre der deutsche Kapitalexport in Form der Gewährung von langfristigen Zahlungszielen, insbesondere in den Fällen, wo es sich bei unseren Abnehmern um Entwicklungsprojekte handelt, die erst nach Jahren Erträge abwerfen. Der chronische Kapitalmangel und die unzureichende Kreditdecke der deutschen Exportwirtschaft macht aber das Beschreiten dieses Weges unmöglich. Wieder einmal hat die Konjunktur die behördlichen Maßnahmen überholt.

Eine Wirtschaft ohne Eigenkapital gerät notwendig in die Abhängigkeit fremder Kapitalgeber, schließlich des Staates, und verliert über die Verpflichtungen und Klauseln zur Ausschaltung von Risiken auch ihre Eigengesetzlichkeit und Handlungsfreiheit. Unternehmen, die nicht mehr nach den dynamischen Gesichtspunkten der Konjunkturwirtschaft handeln dürfen, versuchen wiederum die Folgen ihrer Beschränkungen auf die Notenbank oder den Staat abzuwälzen, denn dorthin fließt schließlich der größte Teil ihrer Arbeitserträge, also ihres Kapitals. Jedoch wird das Geld schneller vom Fiskus eingezogen (und im voraus) als wieder „zugeteilt“, und die Konjunktur wechselt rascher, als im Dienstweg der behördlichen Erwägungen die „Maßnahmen“ je getroffen oder geändert werden könnten.

Beispielhaft hierfür ist die Exportsituation. Die ursprünglich zur Ingangsetzung der Außenwirtschaft bereitgestellten 600 Mill. DM der Kreditanstalt für Wiederaufbau sind schon im Laufe des Vorjahrs „überzeichnet“ worden, so daß seither größere, also gewinnbringendere und volkswirtschaftlich günstigere neue Exportkontrakte am Mangel mittel- und langfristiger Kredite scheitern. Als „Selbsthilfe-Institut“ der Außenhandelsbanken (mit ihrem relativ beschränkten Eigenkapital) wurde im März dieses Jahres auf Initiative der Bank deutscher Länder (der einzigen Kreditquelle von Staat und Wirtschaft) dann die „Ausfuhrkredit AG.“ gegründet, deren mögliche Kreditvermittlung aus Einlagedepots der AH.-Banken aber 250 Mill. DM nicht übersteigen wird. So stehen der deutschen Exportwirtschaft etwa 850 Mill. DM an Krediten mit zwei bis vier Jahresfristen zur Verfügung (abgesehen vom Jugoslawien-Sonderkredit). Dieses Volumen wurde nach den Exportwerten von 1949/50 errechnet, die schon im Vorjahr um 30 bis 50 v. H. übertroffen wurden. Aus der Neuordnung der Großbanken mit ihrem nun zusammengelegten beträchtlichen Kapital mögen sich weitere Kreditaufstockungen ergeben. Aber gemessen am heutigen Umfang der Ausfuhr wäre ein Fonds für zwei bis vier Jahreskredite in Höhe von 1,5 Mrd. DM nötig, rund das Doppelte des heutigen „langfristigen“ Kreditvolumens. Früher konnte sich der deutsche Export mit günstigen Preisen und Lieferfristen in den Welthandel einschalten und Kontrakte auf Grund eines damals noch ausreichenden Kreditfonds vorfinanzieren. Heute liegen seine Preise teilweise über dem Weltmarkt (dank der Preis-Lohn-Steuer-Zins-Spirale) und der Auslandskunde verlangt von ihm die Zahlungsziele, wie sie die anderen Weltlieferanten gewähren können.

Vom ersten Quartal 1951 zu 1952 stieg das Exportvolumen um 1 Mrd. DM (= 33 v. H.). Im ersten Quartal 1952 waren etwa 3,5 Mrd. DM in der Außenwirtschaft insgesamt angelegt, wovon wieder 500 Mill. DM auf die kurzfristigen Kredite hauptsächlich in Form von Exporttratten entfallen, so daß im gesamten Export höchstens 1,5 Mrd. DM festgelegt sind, nicht viel mehr als im Vorjahr. So ist das Refinanzierungsvolumen bei weitem hinter dem Exportvolumen und noch stärker hinter den Exportmöglichkeiten zurückgeblieben. Das Betriebskapital der Exportwirtschaft beträgt kaum 10 v. H. ihres Jahresumsatzes, wobei die Hälfte davon auf „langfristige“ Kredite entfallen. Daher reichen natürlich auch die kurzfristigen Vorfinanzierungen nicht für unternehmerische Vorbereitungen zur Exportsteigerung aus, die ja zunächst nicht vorhandeies Geld kosten.

Entgegen der Erfordernisse tragen die „Maßnahmen“ der Behörden und Banken die Tendenz zur Einschränkung der Finanzierung. Die rückgängig gemachten Korea-Restriktionen bedeuten noch keine Aufstockung der Exportfinanzierung; im Dornröschenschlaf der Transitgeschäfte – einst die profitabelste Außenhandelstätigkeit – ist keine Änderung eingetreten, desgleichen kann sich der deutsche Kaufmann nicht vor Risiken durch Beteiligung an ausländischen Warenterminbörsen rückversichern, weil keine Devisenfonds bewilligt werden. E. O. G.