Donnerstag, 13. November, 23.00 im NWDR: Begegnungen zwischen Neuer Musik und Jazz – das ist das sehr interessante Thema eines Gesprächs im Kölner Nachtprogramm: „Von Strawinsky zu Stan Kenton“. Es wird gezeigt, wie Elemente des Jazz das Schaffen Hindemiths, Křeneks, Egks und Honeggers belebt haben; sein Einfluß auf Strawinsky – der sich nicht scheute, für das hot-Orchester Woody Hermans zu komponieren – kommt zur Sprache. Beispiele werden die Diskussion illustrieren.

20.00 aus München: Eine der umstrittensten Städte der Welt ist seit den Tagen der Kreuzfahrer Jerusalem... Wie es in der ,,Heiligen Stadt“ heute aussieht, welche Interessen dort 1952 aufeinanderstoßen, berichtet uns die aktuelle Hörfolge ,,Streit um Jerusalem“.

21.00 von Bremen: Der große Zyklus von zwölf Sendungen „Weltraumforschung“ wird fortgesetzt.

Freitag, 14. November, 21.00 im SWF: Der Abend in der Reihe „Die großen Meister“ ist dem Reger-Schüler Othmar Schoeck gewidmet. Der bedeutende Schweizer Tonsetzer ist – neben Hermann Reutter – der zeitgenössische Liederkomponist, trat aber auch mit Opern- und Orchesterwerken hervor. Wir hören „Sommernacht“, 1945 als pastorales Intermezzo für Streicher nach einem Gedicht Gottfried Kellers geschrieben, und sein frühes Opus 21, das B-dur-Violinkonzert. Hans Rosbaud dirigiert das SWF-Orchester.

20.25 von München und Bremen: „Indipohdi“, die Lieblingsdichtung Gerhart Hauptmanns, von der er sich wünschte, sie möge als sein „Vermächtnis“ gespielt werden, wenn man nach seinem Tode einmal seiner gedenke. Sein Freund C. F. W. Behl, dem Hauptmann diesen Wunsch anvertraute, leitet diese Sendung zum 90. Geburtstag des Dichters ein.

21.15 im NWDR: Zur Erinnerung an Hauptmann erzählt Erhart Kästner – der schon in seinem ,,Zeltbuch von Tumilad“ Begegnungen mit dem „verehrten Meister“ berichtet – aus den letzten Tagen des Dichters. – Am Geburtstag Hauptmanns (am 15. November um 20.00) sendet der NWDR dann den „Biberpelz“, mit Werner Hinz und Albert Florath.

Sonnabend, 15. November, 20.00 vom RIAS: Mal sehn, ob’s die Wiener besser verstehen – uns zu unterhalten. Die Wiener? Nun ja, der RIAS machte eine Anleihe bei der österreichischen Sendergruppe Rot-Weiß-Rot und borgte sich einen Bunten Abend aus: „Von der schönen blauen Donau an den grünen Strand der Spree“. Bitte an die westdeutschen Ressortchefs „Unterhaltung“: Mithören!