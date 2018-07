Der dänische Sicherheitsdienst ist sei: einigen Wochen in der Kopenhagener Öffentlichkeit heftiger Kritik ausgesetzt. Der Organisation, die zur Sicherung der Demokratie geschaffen wurde, wird der Vorwurf gemacht, daß gerade sie das Fundament jedes echten demokratischen Staatswesens, nämlich das Recht der politischen Meinungsfreiheit gefährde. Ausgelöst wurde die Diskussion durch eine Anfrage des Abgeordneten Iversen im Dänischen Reichstag, der die Justizministerin Helga Petersen um Auskunft ersuchte, ob es richtig sei, daß in den Geheimkartotheken des Sicherheitsdienstes Namen und Personalangaben von mindestens 50 000 dänischen Bürgern verzeichnet seien, deren politische Einstellung nicht mit der der Regierung übereinstimmt. Die Justizministerin versprach eine Untersuchung und die Debatte wurde vertagt; doch hat sich inzwischen die Presse aller Schattierungen der Sache lebhaft angenommen.

Die heftigste Kritik gegen diese sogenannten Gespensterkartotheken übte die unabhängige „Information“, das ehemalige Organ der Widerstandsbewegung. Dabei richtet sich die Kritik nicht so sehr gegen das Vorhandensein von Kartotheken an sich, sondern vor allem gegen die Richtlinien, nach denen die Kartotheken geführt werden, sowie gegen ihre willkürliche Handhabung durch die Sicherheitsorgane. Man befürchtet, daß Vesterport, das Hauptquartier des Sicherheitsdienstes in Kopenhagen, das sogenannte „Fünfte-Kolonne-Gesetz“ dazu benützen könnte, gegen friedliche Bürger vorzugehen, die sich vielleicht nichts anderes zuschulden kommen lassen, als in einem Leserbrief oder in einer politischen Versammlung gegen den Atlantikpakt Stellung zu nehmen.

Der Abgeordnete Iversen sagte, daß besonders ausgewählte Kriminalbeamte distriktweise Informationsmaterial sammelten. Ein Unternehmer habe unlängst den Besuch eines solchen Beamten gehabt, der sich nach der politischen Gesinnung eines Angestellten erkundigte, der einen Aufruf des dänischen „Komites für eine unabhängige Außenpolitik“ unterschrieben hatte. In Redaktionen seien Beamte erschienen, die sich bestimmte Zeitungsnummern aushändigen ließen, in denen Leserbriefe gegen den Atlantikpakt abgedruckt waren. Die liberale Zeitung „Fyns Vensereblad“ behauptet, daß in Dänemark die politische Menschenjagd begonnen habe. Telefongespräche würden überwacht und alle Äußerungen gegen den Atlantikpakt registriert. Der militärische Pressedienst überprüfe die Zeitungen und lege Akten über die Kritiker der Aufrüstung an. Ein Netz von Vertrauensleuten sei über das ganze Land gespannt worden.

Inzwischen häufen sich auch die Proteste der Leser bei den Zeitungen. Ein sehr bekannter Kopenhagener Arzt erklärte in „Politiken“, er sei nur deshalb in die Kartothek aufgenommen worden, weil er seinerzeit von den Deutschen verhaftet worden war. Überhaupt sei eine ganze Reihe von Personen registriert, die in der Haft der Gestapo waren (wahrscheinlich weil man annimmt, daß sie Kommunisten waren). Der Direktor des dänischen Roten Kreuzes behauptete in einer Zuschrift, daß ein höherer Beamter, der dienstlich ins Ausland reisen wollte; plötzlich den Rat erhielt, lieber zu Hause zu bleiben. Auch sein Name war in der Gespensterkartei enthalten, und zwar auf Grund einer Denunziation.

Die Kommunisten bemühen sich aus der Sache möglichst viel Kapital zu schlagen. Vielleicht gelingt es der Frau Justizminister Helga Petersen, die Gemüter zu beschwichtigen. Ihr traut niemand einen Polizeistaat zu und es kann ja mit der viel beschworenen Diktatur noch nicht so schlimm sein, solange der Sicherheitsdienst noch so scharf öffentlich kritisiert werden kann.

Engdahl Thygesen