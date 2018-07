Kann Landesverrat gut sein? – Der deutsche Sanitätsobergefreite Maurer, gefangengenommen von den Amerikanern im Winter 1944, ein blasser Junge, Sohn eines Arztes, erlebt in Gefangenenlager den Fememord an einem Freund, weil der sich im Gespräch mit Kameraden keine Illusionen mehr um den Ausgang des Krieges gemacht hatte. Er sieht, wie sie ihn aus dem zweiten Stock in den Hof stürzen, wie der Körper auf den dunklen Steinen aufschlägt. Einen Tag zuvor hatte er etwas anderes gesehen: deutsche Kriegsgefangene, die sich den Amerikanern zur Spionage zur Verfügung stellten, wurden durch das Lager zum Ausgang geführt. Der Gefreite Maurer, den verbrecherischen Spuren des nationalsozialistischen Systems seit langem auf der Spur, durch die Ermordung des Freundes nun auch zur persönlichen Entscheidung bereit, meldet sich zur amerikanischen Abwehr.

Er hält die härteste Probe aus: er „blickt dem eigenen Volk ins Auge“ – wie es im Dialog des amerikanischen Films „Entscheidung vor Morgengrauen“ heißt. (Der Film, der nun endlich in Deutschland anläuft, ist nach einer Novelle um den deutschen Gefreiten Maurer mit dem amerikanischen Decknamen „Happy“ unter der Regie von Annatole Litrak gedreht.) Happy geht hinter die deutschen Linien: ins Chaos der Bombennächte; in dieser dunklen Zeit voller Verzweiflung, kurz vor dem Zusammenbruch erkundet er die Stellungen eines deutschen SS-Panzerkorps für seine Auftraggeber, damit das unausweichliche Ende schneller kommt und weitere Opfer erspart bleiben. Er findet dabei den Tod.

Happy ist ein Verräter – darüber gibt es keinen Zweifel. Happy hat aus lauteren Motiven gehandelt, er ist, indem er verrät, subjektiv betrachtet, ein größerer Patriot als mancher Frontsoldat, da er bewußter für sein Land eintritt – auch das wird ihm kein gutwilliger Betrachter abstreiten. Eine ganz andere Frage aber ist, ob er richtig gehandelt hat: darf ein Soldat in Happys Situation so handeln, wie er handelte?

Aber ob Soldat oder nicht Soldat – ist das nicht gleich? Ist nicht immer entscheidend daß man als Mensch handelt?... Das Soldatische ist eine besondere Weise des „Menschseins“. –: es hat einen eigenen Lebensbezug, aus dem sich spezielle durchaus legitime Lebensformen ergeben. Ohne Zweifel gibt es Tugenden, die von diesem Lebensbezug aus gesehen wichtiger werden, als sie etwa für einen Schneider oder Schuster sind: Tapferkeit, Einsatzbereitschaft, Treue.

Kann ein Landesverräter soldatisch gehandelt haben? Ist Happy – dessen Geschichte nach einem wirklichen Vorgang geschrieben wurde, der erste patriotische „Verräter“ der deutschen Armee?

Der Geist dieser Armee war ursprünglich preußisch. Das Wesen des Preußischen ist nicht gekennzeichnet durch blinden Gehorsam. Der Prinz von Homburg war ein genau, so guter Preuße wie der Große Kurfürst. Das eigentlich Preußische ist mehrschichtig: es hat die absolute Freiheit des einzelnen nicht ausgeschaltet, sondern in den Dienst einer Sache gestellt. Aber es muß immer schon mit Situationen gerechnet worden sein, in denen es gerade für das allgemeine Wohl für besser gehalten wurde, wieder an die Freiheit des einzelnen zu appellieren: wie wären sonst Friedrichs des Großen ernstgemeinte Aufforderungen in verzweifelten Situationen während des Siebenjährigen Krieges an seine Offiziere zu verstehen, ihn zu verlassen, wenn sie nicht mehr an seine Sache glaubten? Wie Yorks Konvention von Tauroggen? Bevor das Preußische und die echte Vaterlandsliebe vom Nationalismus verschluckt wurden, war es zwar ungewöhnlich, aber nicht unmöglich daß Soldaten, gerade weil sie Soldaten waren, „Verrat“ übten. Sie wußten noch, daß die Treue, als Tugend so hoch angeschrieben im soldatischen Bereich, erstens eine Treue zum Wohl des Landes, zweitens eine Treue zu sich selbst und erst drittens eine Treue zum Landesherrn war, der ja nach einem Ausspruch des größten Preußenkönigs nur Diener und Repräsentant des Landes und des einzelnen war. Sie wußten, daß der Landesherr überhaupt nur Treue beanspruchen könnte, wenn er die Bedingungen, die Friedrich II. an einen Herrscher stellte, erfüllte.

Aber kann der einzelne überhaupt erkennen, ob seine Staatsführung nicht mehr dem Wohl des Landes dient, ja ob sie verbrecherisch ist? Liegt nicht eine Anmaßung in dem Verhalten Happys – so werden die Verfechter des bedingungslosen Gehorsams sagen –, wenn er als „kleiner Mann“ eine solche Entscheidung fällt? – Auch darüber dachte die Vergangenheit anders. Sie argumentierte weniger mit den „weltgeschichtlichen Entscheidungen, die sich unserer Kenntnis entziehen – sie hielt sich mehr an die Einzelfälle. Ein Mord, der so offenbar dem herrschenden System zuzuschreiben war wie jener an Happys Freund hätte manchen echt preußischen Offizier der Vergangenheit dazu bewogen, sich die Schulterstücke abzureißen. Er wäre sich unehrenhaft vorgekommen, hätte er für ein solches Regime noch weitergekämpft. Die so oft verlachte besondere Offiziersehre bestand ja gerade darin, in einem solchen Falle nicht den Mund zu halten, sondern sich ohne Rücksicht auf die eigene oder eine fremde Person auf die Seite des Rechts zu stellen.

Heute, wo über den Geist des zukünftigen deutschen Soldaten diskutiert wird, ist es wichtig, sich dieser Tradition zu erinnern. Wenn der amerikanische Film „Entscheidung vor Morgengrauen“ dazu verhilft, ist er trotz mancher dramaturgischer Schwächen (wir meinen eine gewisse Betonung des „Film-Dämonischen an den Deutschen“, zum Beispiel in der verzeichneten Figur des deutschen Korps-Kommandeurs) für uns als ein guter Film zu werten. Paul Hühnerfeld