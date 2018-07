Der Sylter Maler Herbert Pohris war zu einer Künstlerfahrt ins Ruhrgebiet eingeladen. Hier das in der „Zeit“ angekündigte Ergebnis: Holzschnitte von Arbeitsszenen unter Tage. Und wie wir in der vorigen Ausgabe einen Auszug aus den Notizen des Malers H. H. von Merveldt über seine Orientreise veröffentlichten, so sollen diesmal schriftliche Aufzeichnungen des Malers Pohris folgen.

Ruhrgebiet ... Die Dinge, die hier aus dem Nebel auftauchen, sind Schemen. Ich weiß nur, daß sie zu einem Kohlenbergwerk gehören und daß hier Menschen leben und arbeiten, in Kesselhäusern und Kraftwerkhallen, auf Loren, Lokomotiven, in Stellwerken, in Fördertürmen und an glühenden Kokswänden. Und ich weiß, daß auch viele hundert Meter unter der Erde gearbeitet wird. „Unter Tage“ sagt man und „über Tage“. Und die Menschen grüßen: „Glück auf!“

Ich stehe auf einer schmalen eisernen Brücke, die über Gleisanlagen führt; ich stütze mich auf das Geländer; rechts und links ragen die Konstruktionen zweier Fördertürme auf, die eine nah und deutlich, die andere grau und verschwommen wie ein abstraktes Gespenst. Räder rotieren, stählerne Seile schwingen. Ist es davon, daß die Luft so zittert und stößt? Man spürt es körperlich, man vibriert mit, man ist eingefangen von einem unbekannten Rhythmus. Und da ruft jemand: „Sie – was machen Sie hier?“

Der Mann ist anscheinend der Rangiermeister, der Herr über die Schienen dort unten. Und es ist wohl sein gutes Recht, festzustellen, was die Gestalt mit der großen Mappe unter dem Arm dort oben bedeuten soll. „Eigentlich wollte ich zeichnen“, sage ich, „aber nun habe ich doch gesehen, daß es so nicht geht.“ Und ich merke auch, daß ich kalte Füße habe und daß es mir gar nicht recht gut ist im Magen. Der Rangiermeister kommt langsam näher-: „Was wollen Sie denn zeichnen?“ – und er deutet auf die Mappe und vermutet ohne Zweifel „Werkspionage“. Da fällt mir der Ausweis ein, den die Hauptverwaltung mir ausgestellt hatte: „Der Kunstmaler Pohris ist berechtigt, die Schachtanlagen an den Haupt- und Nebeneingängen zu betreten. Er sucht Motive für Industrie-Gemälde.“

Als ich nach dieser Begegnung mit dem Rangiermeister die Treppe wieder hinunterstieg, wurde mir bewußt, daß ich vorher kaum einen Menschen gesehen hatte in diesem Industriegelände. Als ob es hier nur Maschinen gäbe, eine anonyme technische Welt, die nach unbekannten, nur ihr eigentümlichen Gesetzen funktioniert. Aber im „Badehaus“, wo ich dann windgeschützt von einem Fenster aus zeichnete, sah ich die Menschen.

An Haken hängen in Reih und Glied die Grubenkleider jener Leute, die gerade frei sind. Nach genauer Vorschrift hängt oben der Helm, darunter, über der Wäsche, die Jacke, aus der die Hosen heraushängen. Unter den Hosen die Schuhe. Da das ganze Zeug von sehr derbem Stoff ist, also nicht formlos zusammenfallen kann, hat die so geordnete Ausrüstung etwas Figürlich-Puppenhaftes. Das Ganze gleicht einem Panoptikum von Aufgehängten, denen der Körper fehlt – und das ist von einer grausigen Komik im ersten Augenblick. Aber es kommt noch etwas hinzu –: Hinter den stillen Reihen der körperlosen Puppen, die leise vibrieren, spürt man dieselbe verborgene Macht wie hinter dem menschenleeren Getriebe auf dem Werkgelände.

Zu ganz bestimmten Zeiten – wenn der Zeiger der großen Uhr in der Eingangshalle sich mittags der Zwei, dann der Zehn und morgens der Sechs nähert – gehen nackte Männer durch die Reihen dieses Panoptikums zu ihren Haken und schlüpfen in die ihnen zugehörigen Puppen. Und nach einer Zeit kommen andere und „schlüpfen aus“, um dann – geduscht, gebadet und wieder voneinander unterscheidbar – nach Hause zu gehen. So wird es zu der Zeit des Schichtwechsels laut in diesen Räumen, sonst liegen sie still wie die Säle in einem Museum.