Inhalt Seite 1 — „Mein Bruder ist ein König!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Italiaander

Am Rande von Schreiberhau im Riesengebirge wohnte der vielbewunderte Wilhelm Bölsche. Obwohl vor allem Naturwissenschaftler, interessierte er sich auch für alle Kunstgebiete. Er hatte die ersten Studien über Gerhart Hauptmann geschrieben, der von ihm aus Anlaß seines siebzigsten Geburtstages sagte: „Als ein wahrer, freier und echter Volkslehrer hast du Hunderttausende, ja Millionen von Deutschen, Männer, Frauen aller Stände, jung und alt, belehrt und ihnen das Walten Gottes in der Natur und der Natur in Gott erschlossen. Du hast ihnen die Arbeit ihrer Dichter, Denker und Forscher immer wieder vorgeführt und dir so von dieser wie jener Seite allgemeinen Dank verdient. Das Interesse für die Natur und für die Wissenschaft von der Natur ist, zumal in Deutschland, zu einem sehr erheblichen Teil allein durch dich geweckt, gefördert und lebendig erhalten worden.“

Immer wenn ich bei „Vater Bölsche“ in seinem Haus saß, das ein Mittelding zwischen Gelehrtenstudio, zoologischem und botanischem Museum war, fragte er mich, warum ich denn, nie seine Nachbarin besuche: im Schreiberhauer Volksmund „Tante Lotte“ geheißen. Endlich wollte ich wissen, wer eigentlich jene so sehr empfohlene Dame sei. „Na, Gerhart Hauptmanns einzige Schwester“, sagte Wilhelm Bölsche.

Bis dahin hatte ich nichts von ihr gewußt. Nun aber war mein Interesse geweckt. Wilhelm Bölsche brächte mich zu ihr. Man hat so oft von Gerhart Hauptmanns Brüdern Carl und Georg erzählt, aber zu Unrecht Schwester Lotte unterschlagen.

Johanna Charlotte Hauptmann war 1856 geboren, also sechs Jahre älter als Gerhart und zwei Jahre jünger als Carl. Sie war zeitlebens unverheiratet und hatte sich in allerlei Berufen versucht. Schließlich hatte Bruder Gerhart ihr eine lebenslängliche Rente ausgesetzt. Diese verlebte sie in der unteren Etage eines der altmodischen Schreiberhauer Landhäuser. Sie bewohnte ein großes Zimmer mit vielen Fenstern, das durch einige Vorhänge in sich aufgeteilt war. Hinter einem roten Plüschvorhang stand das Bett, hinter einem anderen war eine kleine Behelfsküche eingerichtet, wo sie ihre Mahlzeiten herrichtete und auch das Geschirr abwusch. Um das altmodische Mobiliar war die echte Atmosphäre einer versponnenen alten Jungfer. Es roch nach Mottenkugeln und nach Krautgerichten ...

Sie ist ein dürres, kleines Frauchen. Ihre Kleider sind selbstgenäht und zeitlos. Sie trägt den ganzen Tag eine große Schürze, die sie schnell verlegen abbindet, wenn Besuch kommt – wie das Frauen auf dem Lande zu tun pflegen. Ihre Haare sind wenig gepflegt und hängen ungeordnet in die Stirn. Alles Beiseitestreichen hilft nicht. Das Gesicht ist fahl, verwittert. Die Lippen blutlos. Aber welche Augen sie hat: schöne Augen, Augen, die gütig und lieb ins Leben schauen, doch dann plötzlich etwas Irrlichterndes bekommen. Alfred Kubin hat solche unheimlichen Augen gemalt, die wohl faszinieren können, aber auch verwirren, ja Schrecken erregen.

Um es getrost auszusprechen: Tante Lotte „hatte nicht alle beisammen“. Sie war nicht eigentlich verrückt, aber sie spintisierte zeitweise, wie ja viele alte Schlesier im Alter spintisieren, fabulieren, zu Mystikern werden, so daß es oft schwer ist, nicht zu glauben, daß sie mit geheimen Mächten im Bunde stehen. Gerhart Hauptmann hat solche Leute geschildert, aber auch bei anderen Dichtern, die die schlesische Erde hervorgebracht hat, begegnen sie uns. Deshalb wohl fiel Tante Lotte in Schreiberhau nicht weiter auf.