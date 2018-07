J. B., Wien, im November

In dem Maße, wie die Amerikahilfe für Österreich abnimmt, muß man sich um zusätzliche Einfuhren aus Westdeutschland bemühen. Zur volkswirtschaftlichen Notwendigkeit tritt das privatwirtschaftliche Interesse. Geschenkte Maschinen hat man gern aus Amerika genommen –, kaufen will man lieber in Deutschland.

Nun wäre das Kaufen eine einfache Sache, wenn nicht das Bezahlen wäre. Mehr fachlich ausgedrückt: der Einfuhrwille wird durch die Ausfuhrmöglichkeit begrenzt und es scheint, als würde diese Grenze zu Zeiten (wie soeben) arg überschritten. Nach der österreichischen Statistik erreichte vom Januar bis August 1952 die Einfuhr aus Deutschland 1970 Mill. Schilling, die Ausfuhr nach Deutschland 1319 Mill. Schilling, so daß sich leider ein Passivum von 651 Mill. Schilling zu Lasten Österreichs ergab. Nach der deutschen Statistik ist das Passivum noch größer. Die Differenz ist z. T. durch Unterschiede im Abrechnungszeitraum, Stromlieferungen (die in der Wiener Rechnung mitgezählt werden) zu erklären. In jedem Fall ist der Saldo größer als erwartet worden war, denn der Handelsvertrag vom 14. März 1952 rechnet für eine Vertragsdauer von vierzehn Monaten mit 100 Mill. DM österreichischer Mehreinfuhr, einer Summe, die bereits weit überzogen ist.

Westdeutschland ist Österreichs größter Lieferer (24 v. H. der Gesamtwerte), und auch der größte Kunde (19 v. H.); aber am schwersten wiegt das Passivum mit 42 v. H. des Gesamtpassivums in der Handelsbilanz Januar-August 1952, wobei der Ausfuhr nur die kommerzielle Einfuhr, also ohne direkte ERP-Hilfe, gegenübergestellt wird.

Man kann eine Bilanz auf zweierlei Art in Ordnung bringen: durch Verminderung der Einfuhr oder durch Erhöhung der Ausfuhr. Abgesehen davon, daß wir grundsätzlich nicht gern für Ordnungmachen mittels Reduktionen sind, ist es einfach nicht vorstellbar, auf welche Bezüge Wien verzichten könnte. Österreich mit seiner starken Industrie ohne Steinkohlenbasis braucht die Ruhrkohle (wenngleich auch die östlichen Lieferer jetzt etwas bereitwilliger sind als früher), es braucht deutsche Maschinen, Chemikalien und Farben. Man wird also versuchen müssen, die Ausfuhr zu steigern, und das ist nicht leicht, solange ein unrealer Wechselkurs viele Waren zu teuer macht. Die höheren deutschen Wertzölle vergrößern die Schwierigkeit.

In den letzten Monaten hat man ziemlich viel Holz nach Deutschland geliefert, und Rohstoffe sind natürlich auch beim gegenwärtigen Schillingkurs anzubringen. Aber die Fertigwarenausfuhr sinkt; besonders arbeitsintensive Waren sind in Preisnot, und man hatte fast Wunder gerade von der Textilausfuhr erwartet. Inzwischen hat man die Kursreform wohl bis zur Zeit nach den Wahlen (die im April stattfinden) vertagt.

Der handelspolitische und privatwirtschaftliche Druck wird aber eine Intensivierung des Deutschland-Geschäftes erzwingen. Man soll auch nicht nur die aktuellen Schwierigkeiten sehen. Für die weitere Entwicklung ist am wesentlichsten, daß man von dem Notsortiment der ersten Nachkriegszeit abgekommen ist. Der Warenaustausch zwischen Deutschland und Österreich war immer ein zivilisatorischer Spitzenausgleich zwischen zwei hochindustrialisierten Ländern; wenn man die „non essentials“ ablehnt, so drückt man nur auf beiden Seiten die Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten. Mit kleinlichem Aussortieren wäre gerade diese Wirtschaftsbeziehung nicht zu bessern.