Hüttenwerke Phoenix AG., Duisburg-Ruhrort. Als erstes der entflochtenen Stahlvereins-Werke hat die bisher Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich AG., Duisburg, lautende und nunmehr in Anlehnung an die alte Werksgeschichte wieder „Hüttenwerke Phoenix AG., Duisburg“, firmierende Gesellschaft ihre Bilanz zum 30. September 1951 vorgelegt. Da aber weder die Anlagewerte noch die vom Stahlverein zu übernehmenden Schuldanteile, ferner kein vollständiges Grundkapital usw. bilanziert sind, haben diese Zahlen nur einen provisorischen Charakter. Immerhin wird im Gegensatz zu den bisherigen Zwischenbilanzen der Entflochtenen ein Reingewinn für zwei Monate (1. August bis 30. September 1951) über 1,15 Mill. DM ausgewiesen, der auf das Jahr umgerechnet 7 Mill. DM ausmachen würde. Als Ersatz für mangelnde Zahlen äußerte sich Hüttendirektor Goergen recht pointiert über die allgemeine Unternehmenslage. Das Werk, gegenwärtig mit 1,5 Mill. t jährlicher Rohstahlmenge zu 70 v. H. in der Halbzeug- und zu 30 v. H. in der Stabstahlerzeugung eingeschaltet, wurde erst kürzlich von Stahltreuhänder Dr. Deist im Rahmen einer Klassifizierung der Stahlwerke als wirtschaftlich schwach bezeichnet. Nunmehr war vom Vorstand zu hören: „Die vom Stahlverein in Ruhrort-Meiderich herbeigeführte Konzentration von Halbzeug werden wir erhalten und bis 1954 ein hochmodernes Unternehmen mit einer monatlichen Rohstahlproduktion von 200 000 t aufbauen. Die Existenz des Werkes ist in jeder Weise gesichert, auch wenn die Preise einmal erheblich heruntergehen sollten. Wir werden eine angemessene Dividende erwirtschaften. Die Verzinsung des Kapitals ist mein oberster Geschäftsgrundsatz.“ Viel deutlicher konnte die Meinung des Werks zur Stahltreuhänder-Klassifizierung nicht gesagt werden. Diese gute Prognose gründet sich auf langfristige Lieferverträge, die mit dem Hauptabnehmer, der nachbarlichen Rheinischen Röhrenwerke AG., abgeschlossen wurden. Die Phoenix-Verwaltung glaubt auch nicht an ein Abbröckeln der derzeitigen Eisen- und Stahlpreise, im Gegenteil, sie rechnet mit einer internationalen Neukonjunktur und verweist, was die innerdeutsche Marktlage angeht, auf die Tatsache, daß infolge der immer noch vorhandenen deutschen Unterproduktion mehrere Millionen Stahl-Tonnen im Jahr zur Zeit von der Bundesrepublik importiert werden. Allein dies sei „ein ganz nettes Beschäftigungspolster auf lange Sicht“. Im Umsatz hat sich das Unternehmen gut entwickelt. Die Umsätze beliefen sich 1948/49 auf 256 Mill. DM, 1950/51 auf 404 Mill. DM und 1951/52 auf 625 Mill. DM.

Fünfzig Jahre AEG-Turbinen. 1902, als die Dampfturbine sich als Kraftmaschine für die Energieversorgung durchzusetzen begann, nahm die AEG den Bau von Dampfturbinen, Stromerzeuger und Hilfsmaschinen auf. Bereits zwei Jahre später konnte in Berlin-Moabit eine Fertigungsstätte für diese Maschinen errichtet werden, die sich im Laufe der Jahrzehnte zur größten und bedeutendsten Turbinenfabrik des europäischen Kontinents entwickelte. In diesen fünfzig Jahren hat die AEG mehr als 7000 Turbinensätze mit einer Gesamtleistung von mehr als 20 Mill. Kilowatt und dazu noch etwa 25 000 kleine Turbinen hergestellt. Die Anzahl der gelieferten Großturbinen mit Leistungen über 15 000 Kilowatt beträgt etwa 230. AEG-Dampfturbinen und Turbogeneratoren laufen in der ganzen Welt. Sie haben sich in jedem Klima und unter den verschiedenartigsten Bedingungen bewährt. Unter Verwendung eines dem neuesten Stand der Fertigungstechnik angepaßten Werkzeugmaschinenparks entstehen heute in der AEG-Turbinenfabrik Berlin-Moabit Dampfturbinen für die verschiedensten Zwecke bis zu den größten Leistungen. Durch die Einrichtung einer Fabrik in Essen wurde die Kapazität der AEG auf dem Turbinengebiet weiter erhöht. Auch an der Entwicklung und dem Bau von Anlagen zur Ausnutzung der Wasserkräfte ist die AEG in Zusammenarbeit mit namhaften Spezialbetrieben maßgeblich beteiligt. Nach dem Kriege hat die AEG den Bau von Wasserkraftgeneratoren in erheblichem Umfang wiederaufgenommen. Bisher wurden 60 Einheiten mit einer Gesamtleistung von rund 700 000 kVA geliefert oder in Auftrag genommen.

Das Bankhaus Wilh. Ahlmann in Kiel, das im Jahr 1852 als erste Bank in Schleswig-Holstein gegründet wurde, bildete am 5. November auf das hundertjährige Bestehen zurück. Seit ihrer Gründung hat die Bank im Wirtschaftsleben des Landes eine führende Stellung inne. Nach dem letzen Krieg war das Bankhaus maßgeblich daran beteiligt, den Wiederaufbau des Landes und insbesondere der Kieler Wirtschaft zu finanzieren. Inhaber des als OHG. betriebenen Bankhauses sind Dr. Otto Knapp (Präs. der IHK. Kiel) und Werner Pfeiffer als Träger der Beteiligung der Nachkommen Ahlmanns.

Eisenwerk Hilden AG, Hilden. Diese Tochtergesellschaft der Gießerei-Holding (Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG) hat den ersten Teilabschnitt einer umfangreichen Modernisierung abgeschlossen. Das Werk gilt nunmehr als die modernste europäische Anlage für Zentralheizungskesselbau und Radiatoren und verfügt heute über 1500 Mann Belegschaft gegen 600 Mann vor dem Kriege. Die Fertigung ist auf Fließband umgestellt. Seit der Währungsreform wurden für etwa 4 Mill. DM investiert; die Modernisierung des restlichen Fabrikationsbetriebes erfordert etwa 3 Mill. DM. Das AK der Eisenwerk. Hilden AG dürfte künftig zwischen 8 bis 9 Mill. DM liegen bei 50 Mill. DM Jahresumsatz und 7,5 Mill. DM Lohnkosten im Jahr. Die Werkstätten in Hilden decken etwa 25 v. H. des innerdeutschen Zentralheizungsbedarfs.

Siemens-Reiniger AG., Erlangen: 6 v. H. Dividende. In der in Erlangen abgehaltenen oHV. wurde der Jahresabschluß zum 29. Februar 1952 verabschiedet. Die HV. beschloß, entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes und des AR., eine Dividende von 6 v. H. auszuschütten und dem Vorstand sowie dem AR. Entlastung zu erteilen. An die Belegschaft wird wieder eine Erfolgsbeteiligung gezahlt. Dr. Max Anderlohr hatte den Wunsch geäußert, ihn nach mehr als 40jähriger Tätigkeit von seinen Pflichten als Vorstandsmitglied zu entbinden. Der AR. hat diesem Wunsch entsprochen und ihn dem AR. zugewählt. Der rückläufige Auftragseingang aus dem Ausland hat im laufenden Geschäftsjahr zu Produktionseinschränkungen geführt; das Inlandgeschäft hat sich jedoch gehalten.

Die oHV. der AG. für Energiewirtschaft, Mannheim, beschloß, aus dem Gewinn 1951/52 in Höhe von 0,308 Mill. DM eine Dividende von 3 v. H. auszuschütten. Aus dem Bericht des Vorstandes ergibt sich eine Steigerung des Stromabsatzes von 25 v. H. gegenüber dem letzten Berichtsjahr sowie eine Steigerung des Gasabsatzes um 15 v. H. Der starke Anstieg des Energie-Absatzes erforderte größere Erweiterungen und Erneuerungen in den Werken und Netzen, für die 0,54 Mill. DM aufgewendet wurden. Die Bilanz zum 30. Juni 1952 weist das Anlagevermögen bei einem Grundkapital von 8 Mill. DM und aktiven Abschreibungen von rund 27 800 DM mit 6,29 Mill. DM und Beteiligungen von 7,37 Mill. DM aus. Dem Umlaufvermögen von 1,44 Mill. DM stehen Verbindlichkeiten von 0,75 Mill. DM gegenüber. Rücklagen sind mit 1,25 Mill. DM, Rückstellungen mit 1,38 Mill. DM und Wertberichtigungen zum Anlagevermögen mit 3,17 Mill. DM ausgewiesen.

Bosch-Geschäftsleitung umgebildet. Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Betriebsverfassungsgesetzes hat die Gesellschafterversammlung der Robert Bosch GmbH, beschlossen, die Zahl der von der Generalversammlung zu wählenden AR-Mitglieder neu festzusetzen! Der bisherige AR-Vors. Hans Walz und der stellv. Vors. Dr. h. c. K. M. Wild sind wieder in die Geschäftsführung eingetreten, Innerhalb der sie die Firma einzeln nach außen vertreten. Sie bleiben wie bisher Mitglieder des Testamentsvollstreckerkollegiums Robert Bosch. Vors. des AR ist künftig Dir. Erwin Bohner, Heilbronn, stellv. Vors. Baurat Albrecht Fischer, Stuttgart. Außerdem gehören dem AR RA Ernst Rupp, Stuttgart, und Dr. Alfred Bäuchle, Stuttgart, an.