Wenn ich eine Tochter hätte und sie ginge zum Jitterbug –: nein, ich dächte nicht schlecht van ihr. Hab’ ich bei der „Vorentscheidung“ zur „Deutschen Jitterbug-Meisterschaft“ in der Ernst-Merck-Halle zu Hamburg doch gesehen, wie so etwas vor sich geht. Es geht da zwar nicht gerade manierlich, doch sehr moralisch, jedenfalls ganz und gar unsinnlich zu. Da war ein Podium inmitten der riesigen Halle, und es war angestrahlt wie ein Boxring. Und zwei schmissige Bands spielten, eine schwarze und eine weiße, und was sie musizierten, waren lauter „Boogie-Woogies“. Sechs- bis siebentausend Zuschauer (denn so viele faßt diese Halle) hielten ein Programm in der Hand, das einem Turfzettel glich: „Start ...“ hieß es da, und „Sieger ...“. Und wo die Pünktchen waren, sollte man die Namen eintragen. „Boogie-Woogie-Begeisterte!“ –: so wurden die Gäste auf diesem Zettel angeredet, und in Text hieß es: „Die Entscheidung liegt mittels elektro-akustischen Applausmessers (Applausometer) beim Publikum. Um diesen „Applausometer“ gehörig zu füttern, hatten viele „Boogie-Woogie-Begeisterte“ Kindertrompeten, Trillerpfeifen und musikalische Hausschlüssel mitgebracht. So wurde der Lärm vorzüglich organisiert und nur um des Lärmens willen trampelten wir, schrien, blökten, muhten, bellten wir und brüllten im Chor das Wort „Schie-bung“. Warum gerade dies und kein anderes Wort? Weil kein Wort so geeignet ist, im Chor gebrüllt zu werden, wie das Wort „Schie-bung“. Halt, ich muß noch nichtragen, was ein modernes Musiklexikon mir über „Boogie-Woogie“ sagte, ehe ich zur Ernst-Merck-Halle ging: ‚Boogie-Woogie‘ ... eine bestimmte pianistische Technik im Jazz-Spiel, bei der die linke Hand selbständige Figuren in der Art des Basso ostinato vorträgt.

Da muß doch was passiert sein! – so rief ich innerlich aus, als ich mich beim Anblick der Boogie-Woogie-Wettänzer an dies Lexikon erinnerte. Basso ostinato? Pianistische Technik? Selbständige Figuren? Links saß ein älterer Herr und drückte sich in unvollendeten Sätzen wörtlich so aus: „Wenn ich diese Figuren sehe ... Man mag ja über die Wehrmacht denken, wie man will, aber wenn ich diese Figuren ...“ und so weiter. Rechts saß ein zuckender Jazz-Experte, der den Hausschlüssel von den Lippen setzte und mich geduldig anhörte. Worauf er erklärte, „Boogie-Woogie“ sei gewiß erst ein musikalischer Jazz-Fachausdruck gewesen. „Aber heute“, fügte er hinzu, „sind alle Tänze damit gemeint, die nach diesem Boogie-Woogie-Rhythmus gehen. Seien Sie: so ...“ Und er zuckte mit der linken Schulter, und das sah justament so aus, als spiele eir Pianist Figuren eines ewig wiederkehrenden Basso ostinato. Braves Lexikon! Eine Lautsprecherstimme dröhnte: „Die Firma ... stiftet für die drei ersten Sieger je zwei Schallplatten.“ Worauf der gepflegte Herr zu meiner Linken sagte: „Es sollte mal einer jedem männlichen Teilnehmer fünf Ohrfeigen stiften.“

Und so – Prophete rechts, Prophete links – verfolgte ich brüllend, pfeifend, „Schiebung“ schreiend den Fortgang des Wettkampfes. Die Teilnehmer sahen lustig aus: die Mädchen trugen Hosen, glichen Jungen und hielten sich stramm. Die Jungen, mit blusenartigen Hemden und meist mit langen Haaren, glichen Mädchen und hielten sich krumm wie die Fragezeichen. Es kam vor, daß ein rothaariges, schlankes Weib ihren zappelnden Partner über die Schulter warf. Hei, wie wir dann jubelten und unseren Applaus dem „Applausometer“ zum Fraße vorwarfen! Jeweils tanzten fünf oder drei Paare auf dem Podium. Danach trat jedes Paar einzeln vor, und der große Augenblick für den „Applausometer“ war gekommen. Manchmal rang ein Paar die Arme: bittflehend, denn wir sollten mehr noch lärmen. Einmal, als wir, die aufgewühlte Masse, keinen Pardon gaben und jetzt grad nicht applaudierten, versetzte der – um es vornehm auszudrücken – also: der „Herr“ beim Abtreten seiner „Dame“ einen leichten Tritt in den ... wie soll ich’s vornehm sagen? Und die „Dame“ nahm das auch gar nicht krumm. Oh, wie hätten wir applaudiert, wäre er nur einen Moment früher auf diese Idee gekommen! Nicht wegen dieser Handlung an sich, sondern wegen der Groteske, die zweifellos darin verborgen liegt, daß ein Herr einer Dame einen Tritt versetzt ...

Damit man mich recht versteht: Ein „Boogie-Woogie“ oder auch „Jitterbug“, so vorgeführt wie auf diesem Fest der Terpsichore jazziana, ist entweder eine bloße schweißtreibende Gymnastik, die darin besteht, in gehörigem Abstand von der Partnerin herumzutrampeln, nach der Art eines balzenden Auerhahns, der sich trotz allem nicht herantraut an das Objekt seines Werbens, oder es ist ganz einfach ein höchst rasanter Grotesk-Tanz, wobei die Tanzenden – falls nicht der eine Partner den anderen über die Schulter wirft – sich regelmäßig bei ausgestreckten Armen an den Händen fassen. Sodann ein Rücken mit dem Oberkörper, ein Zurückwerfen des Haarschopfes, ein Mundöffnen, Zähneblitzen. Und dann da capo al fine. Das ist eigentlich alles. Doch ich vergaß zu sagen, was am meisten auffällig ist: Nur selten, eigentlich nie schauen die Tanzenden einander in die Augen. Ein jeder schaut, obwohl schweißgebadet, auf seine eigenen wild zuckenden, trampelnden, wirbelnden Beine, an denen es, da sie in sportlichhäßlichen Hosen stecken, doch eigentlich gar nichts zu sehen gibt. Daher eben, daß ich, wenn ich eine Tochter hätte, sie seelenruhig „Boogie-Woogie“ tanzen ließe, con basso oder con tenore und ganz egal, ob ostinat oder nicht nicht-ostinat. Denn seht: So moralisch, daß nicht einmal die Partner füreinander Interesse haben, geht’s beim „Jitterbug“ zu. Und wenn eine junge Dame mal einen Tritt bekommt – nun, so kann man doch nicht von einem Fehltritt sprechen.

Übrigens: Daß unser Ernst-Merck-Hallen-Publikum, sosehr es aufgepeitscht war durch den „Applausometer“, sehr wohl, merkte, es müßten trotz allem ästhetische Gesetze auch hier maßgebend sein, das trat schließlich doch fleckenrein in Erscheinung: Das Publikum erbrüllte den Sieg nicht etwa für den Herrn, der seine Dame trat, nicht für die Mädchen, die ihren Partner über die Schulter schwangen, nicht für die langhaarigen männlichen Fragezeichen und die kurzhaarigen weiblichen Ausrufungszeichen, sondern für ein Paar, das – blond und fröhlich der Junge, niedlich und lustig das Mädchen – einen „Woogie“ ganz ohne Extravaganzen „hingelegt“ hatte, einen „Boogie-Woogie“, der nichts war als urkomisch,