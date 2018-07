Den „Fall Brasilien“ kann man in seiner handelspolitischen Bedeutung nur verstehen, wenn man in ihm nicht nur eine Abwehrmaßnahme gegen einen wachsenden bilateralen Exportüberschuß sieht, sondern auch einen beispielhaften Schritt zur Lockerung der Devisenbewirtschaftung und zur Einlöslichkeit der Währungen. Die Konvertibilität, das währungsseitige Gegen-, stück zur güterseitigen Liberalisierung, ist das anerkannte Fernziel der deutschen Handelspolitik, zu dem, sich grundsätzlich auch die Bank deutscher Länder bekennt. Bezeichnend ist, daß die Ablehnung des Transfer-Risikos von der BdL mit dem Hinweis begründet wurde, daß „früher“, d. h. als die Konventierbarkeit anerkanntes Ordnungsprinzip im Welthandel war, die Notenbank auch nicht das Transfer-Risiko getragen habe.

Die Exportwirtschaft konnte allerdings mit Recht dagegen einwenden, daß heute noch eine Anzahl Voraussetzungen fehlen, die zu der Zeit gegeben waren, als der Exporteur das Transfer-Risiko noch als selbstverständlich trug. Die wichtigste dieser Voraussetzungen war der Devisenterminhandel, der die Möglichkeit der Kurssicherung gab. Die Erweiterung des Exportrisikos, wie sie der „Fall Brasilien“ gebracht hat, und die Lockerung der Außenhandelskontrollen hielten nicht miteinander Schritt: das ist die letzte Ursache, die im „Fall Brasilien“ zu dem Konflikt zwischen Exportwirtschaft und handelspolitischer Lenkung geführt hat.

Um den Gleichschritt zwischen beiden Entwicklungen (Auflockerung der Devisenkontrollwirtschaft und Erhöhung des Exporteur-Risikos) wiederherzustellen, hat die BdL jetzt für den Brasilienhandel die Möglichkeit geschaffen, Swap-Geschäfte abzuschließen. Derartige Swap-Geschäfte (deutsch: Tauschgeschäfte) in Gutschriften auf Brasil-$ können drei Motiven entspringen:

1. Dem Wunsch des Exporteurs, seinen Exporterlös in Brasilien-Verrechnungs-$ möglichst früh zur Verfügung zu haben;

2. dem Wunsche, die Spanne zwischen Kassakurs und Terminkurs des Brasilien-$ zu beseitigen und

3. dem Wunsch der Importeure und Exporteure, sich gegen das Kursrisiko zu sichern.

Die entscheidende Bestimmung aus der Neuregelung betreffs Zulassung von Swap-Geschäften ist die, daß die BdL Brasil-$ zu einem festen Kurse von 4,205 DM je $ per Kasse verkauft, wenn der Käufer sich verpflichtet, den gleichen Betrag zu einem Kurse von 4,192 DM je § später an die BdL wieder zu verkaufen. Daß der Exporteur auf diese Weise die Möglichkeit hat, sofort an Verrechnungs-$ auf Brasilien heranzukommen, auch wenn das Zahlungsziel mehrere Monate hinausliegt, ist einleuchtend (Motiv 1). Der Exporteur könnte sicherlich seine Gutschrift bereits jetzt auch ohne Swap auf Termin verkaufen, aber der Terminkurs ist in der Regel niedriger als der Kassakurs und somit der Verkauf mit einem Verlust verbunden. Diesen Verlust kann der Exporteur vermeiden, wenn er im Swap Brasilen-$ erwirbt, per Kasse sofort frei verkauft und aus dem später fälligen Exporterlös – dann die Verpflichtung gegenüber der BdL erfüllt, die übernommenen Brasil-$, wieder zurückzuzahlen (Motiv 2). – Die Möglichkeit der Kurssicherung schließlich (Motiv 3) ist dadurch gegeben, daß der Exporteur das Disagio im Brasilienhandel bei oder sogar vor Geschäftsabschluß ermitteln kann, indem er im Swap Brasil-$ erwirbt und (mit Disagio) an einen Importeur verkauft. Läuft dann der Exporterlös ein, so ist er zum festen Übernahmekurs pflichtgemäß. an die BdL abzuführen, wobei dann nur Kosten in Höhe des Unterschiedsbetrages von An- und Verkaufskurs (0,02 DM je $) entstehen.

Swap-Geschäft, Gutschriftenhandel in Brasil-$ und als dessen Konsequenz ein gegenüber der offiziellen, Parität abgewerteter Cruzeiro-Kurs der D-Mark – darin besteht heute die Sonderregelung im Brasilienhandel. Konvertibilität ist dies noch nicht, denn dazu gehört, mehr als nur freie Kursbildung; insbesondere verlangt sie Einlöslichkeit zumindest noch einer weiteren Währung etwa des US-$, wodurch übrigens, das Brasilproblem vollständig gelöst wäre. Denn wenn die deutschen Brasilguthaben in US-$ konvertiert werden könnten, gebe es keinen Brasilienfall. Die Herstellung der Kurswahrheit über den Gutschriftenhandel ist immerhin ein vorbereitender Schritt zum Zustand der Konvertibilität. M. N.