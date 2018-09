Von Heinz Hell

Der Architekt aus Buenos Aires mit Frau und Hund, der Ingenieur aus Rio de Janeiro, der Techniker aus São Paulo, der Siedler aus dem Hochland von Goias, sie alle und manche andere noch sprachen mir verbittert von ihren Schicksalen in der Neuen Welt, als wir nun auf einem argentinischen Dampfer von Südamerika nach Hamburg zurückkehrten. Da war noch ein junges Ehepaar: die beiden waren ausgewandert, um Landwirtschaft zu treiben, und mußten froh sein, als in einer Fabrik der Hauptstadt La Paz, 4C00 Meter über dem Meeresspiegel, wenigstens für ihn, den Mann, Arbeit war. Bei ihrer Auswanderung aus Deutschland waren sie einem Gauner zum Opfer gefallen. Das erworbene Land lag, unbebaubar, tausend Kilometer von jeder Siedlung entfernt, im sumpfigen Amazonasbecken.

Der Architekt hatte in Bayern sein Auskommen gehabt. In Buenos Aires hatte ihn die Konkurrenz nicht hochkommen lassen; zum Maurer oder Zimmermann taugte er körperlich nicht. Der Ingenieur hatte noch in Deutschland einen Vertrag abgeschlossen, der sich an Ort und Stelle als null und nichtig erwies. Der Techniker hatte Bedingungen vorgefunden, die weit unter seinem bisherigen Lebensniveau lagen. Dem Siedler waren im entlegenen Gebirgsland, wo er keine Absatzmöglichkeiten für seine Produkte fand, die Frau und ein Kind am Typhus gestorben. Nun strebten sie alle nach Deutschland zurück ...

Das alte Lied! Anfangs der Drang, mit allen Mitteln aus dem eng gewordenen Deutschland, aus der Misere des Nachkriegs hinauszukommen. Dann das große Erlebnis der Überseereise gemeinsam mit vielen Schicksalsgenossen; die Romantik fremder Küsten. Und dann brüsk die neue Wirklichkeit, das völlige Auf-sich-selbst-Gestelltsein inmitten einer Umwelt, die jeder Romantik entbehrt, und nur das wertet, was als Materie meßbar ist: Ware, Valuten und ein Abstraktum an Arbeitskraft. Allzuoft erwies sich der Traum von der gesicherten Existenz als Fata Mergana. Das hilflose Individuum sah sich mittellos einer Masse gegenüber, deren Lebensbedingungen es sich nicht zu eigen machen konnte, ohne sich selbst aufzugeben.

Viele haben in Südamerika die „endlose Weite“ gesucht. Niemand beachtete, daß Weite zugleich auch Einsamkeit bedeutet, Leben ohne Zusammenhalt, ohne Kontakt mit Gleichgesinnten und ohne die vielen kleinen Freuden des Alltags, die einem daheim in den Schoß fallen. Nun ergab die Begegnung mit der Wirklichkeit einen seelischen Schock. Hinzu kamen die primitive Lebenshaltung, die prekären Arbeitsbedingungen in ungewohntem Klima, und sehr bald schon wurden Vergleiche wach zwischen dem Heute und dem Einst.

Gewiß, Südamerika wünscht Einwanderer und betont diesen Wunsch ständig, oft in etwas naiver Form. Es wünscht jedoch im Grunde nur hochqualifizierte Fachleute, die heute daheim in Deutschland selbst dringend benötigt und nur ungern abgegeben werden. Dabei kann ihnen Südamerika nicht an materiellen, geschweige denn an kulturellen Werten das Äquivalent bieten, das sie auf Grund ihrer Leistungen beanspruchen dürfen. Hinzu tritt oft ein übersteigerter Nationalismus, dem eine sogar in der Presse häufig genug zutage tretende Fremdenfeindlichkeit noch stärkere Akzente verleiht. Das alles im Verein mit den mannigfachen Kalamitäten des täglichen Lebens bewirkt Mißmut bei so vielen, die sich ihrer Kräfte und Fähigkeiten bewußt sind, ohne die Möglichkeit, sie am rechten Platz einsetzen zu können. Sie werden ihres Lebens nicht froh in Südamerika und sehnen sich dorthin zurück; wo sie Menschen sein dürfen, Menschen und keine Maschinen, Einzelwesen, die nicht infolge ihrer diffizileren seelischen Konstitution zermalmt werden in der Mühle eines alles nivellierenden Materialismus. Sie sehnen sich zurück nach einem Deutschland, das sie vor ein paar Jahren gern verließen und dessen Wiederbelebung und zunehmende Gesundung ihnen nun täglich Zeitungen und Briefe verkünden.

Es gibt vorerst noch keine Statistik über die Rückwanderung aus Südamerika; aber keine amtliche oder private Stelle, die sich mit dem Problem befaßt, wird leugnen, daß seit etwa zwei Jahren mehr und mehr Auswanderer heimgekehrt sind. Und diese Rückwanderung hält an.