Wenn nicht alle Zeichen trügen, steht die westdeutsche Filmindustrie vor einer Wende, deren äußere Merkmale die Reinigungskrisis bei Produktion und Verleih, die demnächst endlich durchführbare Ufa-Liquidation und ferner die Tatsache sind, daß die Voraussetzungen für ein überregionales Finanzierungsinstitut hoffentlich in Kürze erarbeitet sein werden. Für Bayern gehört die Filmindustrie zu den wichtigsten Exponenten der heimischen Wirtschaft. Ihre Kreditwürdigkeit hängt aber davon ab, ob die Zukunft die Ära der nottherapeutischen Maßnahmen der letzten Jahre überwinden und das Signum einer „filmwirtschaftsgerechten“ organischen Entwicklung tragen wird.

Die kommende Reprivatisierung von Geiselgasteig wird dabei von entscheidendem Einfluß sein. Gelingt es, diesen größten und zunächst modernsten Atelierbetrieb Deutschlands so auszustatten, daß er eine selbständige, mehr und mehr krisensichere Kerngesellschaft werden kann, ein Unternehmen, daß von Produktion bis zum Absatz vertikal aufgebaut ist, so kann die Krisis, die sonst latent weiter schwelen würde, überwunden werden. Denn damit würde zugleich die Grundlage geschaffen, daß an Stelle der Kumulation des Allzuvielen in München eine organische Entwicklung zu einem eigenständigen Schwerpunkt tritt. Die augenblicklich so erfreuliche „Vollbeschäftigung“ in Geiselgasteig darf nicht darüber täuschen, daß die eigentliche Arbeit noch bevorsteht. Dasselbe wäre auch für Berlin, Hamburg und Göttingen zu wünschen. In München erstrebt man eine gesunde, demokratische und privatwirtschaftliche Lösung, weil man überzeugt ist, daß nur so Arbeitnehmer und Arbeitgeber die maximalen Erfolgsaussichten erhalten. Daß es beim Film zuweilen auch um abendländische Ideale freiheitlicher Gestaltungsmöglichkeiten geht, weist auf die Verpflichtung hin, diesen das gedeihliche Klima zu sichern. August Most