Frankfurt, Mitte November

Harry Buckwitz, der auch den „Lukull“ in Frankfurt aufführen ließ, inszenierte in seinem „Kleinen Haus“ eine deutsche Erstaufführung von Bert Brecht. „Der gute Mensch von Sezuan“ ist ein Beitrag zum epischen Theater, ein echter Brecht, der heute weder recht in den Osten, noch in den Westen passen will. Die östliche Mentalität, mit deren Repräsentantenkaste Brecht inzwischen mindestens ein taktisches Bündnis geschlossen hat, wird zwar Honig saugen aus der Gesellschaftskritik, aus der Entlarvung kapitalistischer Scheinmoral und aus dem Bankrott der geglaubten Götter – aber daß dieses Stück ohne Schluß bleibt, daß ein Spieler die Zuschauer auffordert, einen Ausweg selber zu finden, das ist doch weit entfernt von Rezepturen, wie sie die Volksdemokratien ihren Massen verschreiben. Gleichwohl wird man sich auch im Westen mit diesem Stück kaum tiefer befreunden. Denn dem restaurativen Optimismus muß das analytische Fazit eines Dichters als reiner Nihilismus erscheinen.

Die Szenen spielen in der halb europäisierten Hauptstadt von Sezuan. Drei Götter sind ausgezogen, um einen guten Menschen zu suchen. Aber weder Arme noch Reiche gewähren den Erleuchteten Unterkunft. Nur eine Dirne überläßt ihnen ein Zimmer. Zur Belohnung schenken die Götter dem Mädchen Geld, von dem es sich einen Tabakladen kauft. Es bemüht sich nun aufrichtig, als guter Mensch zu leben. Mildtätigkeit trägt ihm den Ruf eines Engels der Vorstädte ein, das Geschäft gerät dabei an den Rand des Ruins. Nachdem die Nächstenliebe als soziales Prinzip ad absurdum geführt ist, versucht es die Kleine mit der großen Liebe. Gut sein zu anderen (nach den moralischen Gesetzen) und gut sein zu sich selbst (als individuelles Glücksbedürfnis), in solcher Verknüpfung stellt Brecht das ethische Problem. Die echte wundersame Liebe der Frau, die einem stellungslosen Flieger durch Stellenkauf zur Erfüllung seiner Berufsleidenschaft helfen möchte, scheitert am Egoismus des Mannes. Seiner bürgerlichen Phraseologie ist Frauenliebe ein Mittel zum Zweck.

Der theatralische Trick, zeitweise als ihr weitkluger, energischer Vetter aufzutreten, ermöglicht es der kleinen Shen Te die wahre Natur ihrer „Freunde“ zu erkennen. Als ein reicher-, ungeliebter Anbeter ihr einen großen Geldbetrag zur Verfügung stellt, schafft der „gute Mensch. von Sezuan“, nun ständig in der Maske des Vetters, vernünftig Ordnung: sie gibt den Armen anstatt Almosen Arbeit, gründet eine Tabakfabrik und läßt darin auch den ahnungslosen Geliebten sich als Arbeiter mit Aufstiegsmöglichkeit bewähren. Diese planmäßige und wirtschaftlich produktive; wenn auch privatkapitalistische Lösung des Sozialproblems führt zur Katastrophe vor Gericht. Der harte „Vetter“ wird verklagt, weil er den milden Engel der Vorstädte verschwinden ließ. Nach der Identifizierung des Angeklagten befinden sich plötzlich die Richter, das sind die Götter selbst, auf der Anklagebank. Ihr einziger guter Mensch kann das Leben nicht ertragen. Die Götter aber wollen eingestehen, daß ihre Gebote tödlich sind. Deshalb finden sie, es sei „alles in Ordnung“, entziehen sich der Welt auf einer Wolke und überlassen ihren „guten Menschen“ sich selbst.

Dieser Bilderbogen hat nicht die Prägnanz und auch nicht in allen Teilen die poetische Eigenschwingung wie etwa „Herr Puntila und sein Knecht“. Aber nach einem matten Anfang verdichtet sich Brechts Darstellungskraft. Die beabsichtigte Meditation bohrt sich durch künstlerische Mittel in den Zuschauer ein. Es sind alte Bekannte: Situationsbildchen von epigrammatischem Schliff, stellenweise werden sie zu dramatischen Episoden ausgeweitet, dazwischen Reflexion, mit der die Zentralfigur das Publikum unmittelbar anspricht, in anderen Fällen songhafte Stilisierung der direkten Aussage.

Die Frankfurter Aufführung war eine stilistisch überzeugende, durchgearbeitete, von präzisen Einzelleistungen getragene Interpretation. Bildlich bot Teo Otto eine zünftige Brecht-Szenerie. Buckwitz hielt das epische Theater sinngemäß im Bereich dokumentarischer Aussage. Die große Doppelrolle des Titels stand Solveig Thomas mit Konzentration und Differenzierung anerkennenswert durch. Johannes Jacobi