Na schön“, sagte der Mann und sah mich an, ich war zufällig in diese Kneipe geraten, und dieser Mann hatte wohl ein wenig über den Durst getrunken, vielleicht löste ihm das jetzt die Zunge, nachdem die andern gegangen waren. Die hatten von Frauen geredet und diesen hier hatte ich beobachtet, wie er still geworden war und unzugehörig. Ein kleiner, magerer, gar nicht die Sorte Mann, die Eindruck macht, aber das täuscht manchmal. Die hatten ihn mit ihren schlampigen Reden nicht eingefangen, der besaß etwas, das kannten die nicht, dem war gewiß etwas widerfahren in seinem Leben und tiefer als nur bis unter die Haut gegangen. Er lächelte anders als die, ich hatte ihm zugeblinzelt und er war wirklich dageblieben, als die Korona wegging, und ich hatte gesagt „Wir mögen es nicht, wenn so über Frauen geredet wird, wie? Und wie wäre es mit einem Kaffee?“

Er wischte etwas mit der Hand aus der Luft, und plötzlich war er am Erzählen, ich mußte gut aufpassen, er redete schnell und leise und überließ es mir, ob ich mitkam und die Zusammenhänge begriff oder nicht: „Letzten Samstag, samstags um ein Uhr Schluß im Architekturbüro X., haben Sie sicher schon gehört, bin da Zeichner. Ich kaufte mir einen Regenmantel und wollte erst nicht in das Café hinein, hatten, da immer in einer Ecke gesessen, Irene und ich, ist sechs Jahre her, da war der Junge ein Jahr alt und noch bei ihren Eltern, hat ihn erst später herholen können, und ich hatte ihn noch nie gesehn. Nur seinen Namen hatte ich ausgesucht, das war alles. Verhindert, verstehen, keine Stellung anfangs nach der Rückkehr, und sie wollte verheiratet sein. Du mußt warten, sagte ich, warum auch nicht, konnte mir doch vertrauen wie, naja, kann man nicht erklären, so etwas von Vertrauen können gibts nicht überall.

Also das Café, vorigen Samstag, da saßen wir manchmal drin, sagte ich schon, wenn ich in die Stadt kam. Ich wohnte damals auswärts, sie hatte eine Bude hier in der Stadt und die Stellung noch nicht, sie machte Geschäfte, damals, verstehen. Ich besuchte sie, kam manchmal in die Stadt, und einmal, da lag Schnee, und sie stand vor dem Kachelofen in ihrer Bude, der war kalt, sie heizte immer nur abends ein bißchen oder sonntags, und da. weinte sie, ich stand vor ihr. Ich legte eine Hand auf ihre Schulter und sie konnte alles nicht mehr ertragen, sagte sie, aber der junge Mann war nur so eine Art Geschäftsfreund. Mir paßte das nicht, wenn ich mal in die Stadt kam und sie brachte den mit, hatte ihn getroffen, Student war der, höflich und so, gewiß, aber es paßte mir nicht und ich sagte es ihr. Ist doch nur geschäftlich, sagte sie, konnte ihn nicht so wegschicken, er ist so jung und harmlos. Und sie griff nach meiner Hand, ich war wieder ruhig. Aber nicht immer. Sah sie nicht oft genug, konnte das nicht ändern, ohne Stellung, und dann fing es an, daß sie überhaupt Nein sagte und „Das tritt alles so zurück bei mir“, oder „Ich muß gar nicht mehr dran denken“, aber dabei wurde sie blaß, ich hatte sie anders gekannt, da wunderte ich mich. Da fing ich wieder von dem jungen Mann an und von noch einem, hatte sie mit dem auf der Straße gesehn, aber sie lachte nur, so blaß, das waren alles nur geschäftliche Sachen, gute Leute, und ich kam mir komisch vor. Aber ich sagte, vielleicht wirst du mich eines Tages stehn lassen mit einem von denen. Das hätte ich nicht sagen dürfen, sie redete wild dagegen und weinte, schrieb mir sogar einen Brief, es ist doch alles so schwer und du mußt mir vertrauen und überhaupt das Heimweh nach dem Jungen, den hatte sie da noch nicht holen können von drüben. Naja ich kam wieder, aber es spurte falsch, und einmal, da holte sie mich von der Bahn ab und sagte, ich hätte doch recht gehabt und sie würde den Jungen nehmen, den Höflichen meine ich, der ihr in Geschäften geholfen hatte, verstehen. Sie sah aus wie die Wand, wie die Wand sah sie aus und fing auf der Straße vorm Bahnhof zu weinen an, und wurde wütend, ich sagte Du weinst ja, und was weiß ich, was ich alles sagte. Aber sie begleitete mich kreuz und quer durch die Stadt und dann mußte ich in ein Geschäft und sie wartete. Als ich herauskam, war sie weg. Einfach weg war sie. Naja und ich sah sie ein paar Jahre nicht. Traf sie auf der Straße, zufällig, es ging ihr gut, nur nervös war sie und Zigaretten, und ich sollte ihren neuen Trauring sehn, und überm Gesicht war etwas Fremdes, hart, dick und hart wie ein Schaufenster, und ich. stand davor und starrte hinein.

Ja nun hätte ich aber, endlich den Jungen sehn können, dem ich den Namen ausgesucht hatte, nicht wahr, aber partout nur in der Wohnung wollte sie ihn mir zeigen, und ich sagte Ja. Konnte es aber dann nicht, verstehn, da. war doch dieser Mann, immer höflich gewesen, auch zu mir, junger Geschäftsfreund und ganz harmlos, also in diese Wohnung konnte ich nicht gehn und „Guten Tag, wie geht’s. längs nicht gesehn‘, konnte nicht verstehen? Das würgt einen, so vor einer sitzen und vom Wetter reden und Du rauchst ja so viel, Irene, und lächeln und schwätzen, und da ist etwas, das schreit – mein Gott, hat sie alles vergessen und war denn das alles nur Unsinn und gibt’s denn gar nichts mehr, das hält und fest ist wie eine Eisenkonstruktion?

Ja, das war da in dem Café. Ja und letzten Samstag, also dahinein kann ich nicht mehr gehn – und dann tue ichs doch und sitze da und dreh’ mich um ... War ja wieder ein Jahr her, seit ich sie getroffen hatte, und da saß sie nun, ja, und ich sah weg, schnell, und mußte wieder hinsehn, und sah, daß sie blaß geworden war, mitten im Gelächel und Gerede mit einem Mann, ich kannte ihn nicht. Saßen sechs Meter von mir weg in der Ecke, Sherrygläser und Kaffee und große Zigarettenpackung auf dem Tisch und rote Fingernägel und Schmuck und nervöse Hände, und im Gesicht fast wie früher, fast, nur so ruhelos und angespannt, das erkannte ich, ich schon, auch wenn es keiner erkannt hätte“, und etwas Verborgenes im Gesicht, hartnäckig, etwas, das bitter war. Im Geplänkel mit einem fremden Mann, mir war er nicht sympathisch, ihr wohl auch nicht, müßte sich enorm geändert haben oder schon kein Gewicht mehr darauf legen, verstehen.“

Ich nickte. Er sah an mir vorbei, der Kleine, Magere, ein wundes Lächeln im Gesicht, wund bis tief unter die Haut oder schwer von innen her, ich glaube, ich starrte ihn an, in seinem Gesicht zuckte es. „Was taten Sie?“ fragte ich. Er hob die Schultern und sagte etwas atemlos: „Zahlte meinen Kaffee sofort und trank ihn schnell aus und ging, oder hätte ich stören sollen – und wie?“

Er stand abrupt auf, ich sah, daß seine Hände zitterten, als er abwinkte, vermutlich hatte ich ihn zu forschend angesehen. „Fast sieben“, sagte er an mir vorbei, „aber sie wohnt ja jetzt nur fünf Mnuten von hier –“, er lächelte. Er lächelte jung und alt zugleich, er war ziemlich unansehnlich und sein Lächeln war schön, „die Jahre –“, sagte er und nickte mir zu und ging, ich schwieg, mein Gott, dachte ich, sie haben sich versöhnt oder werden es tun, um sieben, dem ist etwas widerfahren, und ihr auch, und nicht das üblichste, mein Gott, dachte ich und zahlte schnell unsere zwei Kaffee und lief hinaus, frische Luft, ich war froh für diese beiden, nein: für die drei, für den kleinen Jungen auch, er mußte jetzt an die sieben Jahre alt sein