Von Walter Abendroth

Wie man täglich hören und lesen kann, geht es in der mehr oder weniger „kalten“ Auseinandersetzung zwischen Ost und West vornehmlich um ein großes ideelles Gut: um die Verteidigung der abendländischen Kultur. Ein schönes Wort, ein noch schönerer Begriff und sicherlich auch einmal inhaltschwere Wirklichkeit – gewesen. Es gibt genug Symptome, die für das, „gewesen“ sprechen, die einen radikalen Schwund der Wirklichkeitssubstanz in jenem Wort bezeugen. Am deutlichsten verrät es der allgemeine Sprachgebrauch.

Um das zu merken, bedarf es nicht einmal der alten Erfahrung, daß oft am meisten geredet wird von dem, was, am wenigsten vorhanden ist. Im Dritten Reich“ beispielsweise wurde nichts so laut ausgeschrien wie die Freiheit und die Ehre. Aber auch das Wort „Kultur“! wurde den abgestumpften Zeitgenossen aus allen Lautsprechern, zugedröhnt. Um, die Ehre ist es inzwischen stiller geworden (was also ein gutes Zeichen sein könnte). Freiheit dagegen wird immer noch gern plakiert. Und der Mythus von der Kultur steht unverwelkt in üppiger Blüte.

Aber merkwürdig: die Sprache ist in diesem einen Punkte geständnisfreudiger als in den anderen. Niemals hat; jemand von dem „freiheitlichen Sektor“ oder gar von dem „ehrlichen“ oder „ehrenhaften“ Sektor, gesprochen. Dagegen ist man es seit nunmehr schon vielen Jahren gewöhnt, von amtlicher wie von privater Seite den „kulturellen Sektor“ zitiert zu hören.

Sektoren sind eine mißliche Sache. Man muß sich, wenn man aus dem einen in den anderen überwechselt, jedesmal eine andere Maske anlegen, um vor seinen Gesetzen, Sitten und Gebräuchen keinen Anstoß zu erregen. Wie verträgt sich das mit dem Begriff „Kultur“? Ist Kultur eine Beschäftigung neben anderen, andersgearteten? Ist sie ein Reglement, nach welchem man sich zu benehmen hat, solange man sich in dem diesbezüglichen Sektor aufhält, ähnlich wie frühei der Corpsstudent in Couleur oder der Offizier in Uniform sich anders aufführen mußte als er’s in Zivil durfte? Oder soll man vielleicht unter dem „kulturellen Sektor“ einen bestimmten Personenkreis, bestimmte Institutionen -verstehen, die sich produzierend, reproduzierend oder als „Verbraucher“ mit Dingen beschäftigen, von denen man glaubt, sie unterscheiden ich von allen anderen dadurch, daß sie „kulturell“ seien? Wahrscheinlich ist alles dies zusammen gemeint, vornehmlich aber das letzte, wie man aus einer vielgelesenen Tageszeitung kürzlich erfahren durfte, in deren „Kulturteil“ ganz naiv die „Schicht der Kultur-Interessierten“ angesprochen wurde ...

Gleichviel. Jedenfalls steht fest: „Kultur“ ist heute der Name eines Sektors, dessen Territorium von der Schicht der Kulturinteressierten bewohnt wird. Damit ist „geklärt“, daß sie die übrige Welt nichts angeht, daß diese an ihr nicht teilhat. Was bleibt da von dem ganzen stolzen Bild der „abendländischen Kultur“, die es gegen irgendeine fremde Barbarei zu verteidigen gelte? Das ist beileibe keine rhetorische Frage!

Das ehemalige, seither offenbar veraltete Denken verstand unter Kultur eine Gesamtheit von Merkmalen menschlicher Gemeinschaften, in denen – das ist das Entscheidende! – die durch ein allgemeinverbindliches Weltbild bestimmte allgegenwärtige Einheit von Lebensform und Lebensinhalt zutage trat. Also das genaue Gegenteil jeder sektoralen Angelegenheit, von der man sich abschließen oder für die man „sich interessieren“, an der man gelegentlich teilnehmen und gelegentlich nicht teilnehmen konnte. Sie war sogar unabhängig von den verschiedenen Graden der Bildung, des Wissens, selbst der geistigen Bedeutung des einzelnen. Unabhängig auch von der Art der Tätigkeit. Sie umfaßte tatsächlich alle „Schichten“ der Gemeinschaft, war das Übergreifende über alle individuellen Rangstufen In sie gebettet war sowohl die Arbeit des Bauen und des Handwerkers wie die Schöpfung des Künstlers, die Forschung des Gelehrten. Sie war nicht Besitz einer Minderheit, sondern Eigenschaft der Allgemeinheit, deren dehnbare Grenzen etwa mit dem Volksstamm, der Nation, dem Erdteil, der Religion gesetzt waren. Je mehr sich diese Grenzen weiteten, je unverbindlicher sie für das Lebensgefühl der Menschen wurden, desto mehr verdünnte sich die wirkende Kraft jener Werte deren Gültigkeit die Realität der Kultur ausgemacht hatte. Nicht die Kultur selbst – die damit eigentlich schon erloschen war –, aber jene, hre tragenden Werte wurden im gleichen Maße, in dem sie der Allgemeinheit entglitten, mehr und mehr von den „Gebildeten“ aufgefangen und gepflegt. Nun gab es die „Persönlichkeitskultur“. Auch sie hatte immerhin noch und geraume Weile die Fähigkeit auszustrahlen und der Allgemeinheit einen gewissen Abglanz zu schenken. Mit dem „Aufstand der Masse“, die Entfesselung der Utilitätsinstinkte durch die Technik und mit dem Sturz aller echten Autoritäten schwand auch diese letzte Verbindung und Verbindlichkeiten dahin. Und übrig blieb ein kulturelle atavistisches Organisationsgebilde: der kulturelle Sektor...