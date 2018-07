Inhalt Seite 1 — Die Krise im Amt Blank geht weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Um das rote Ziegelhaus an der Ecke der Argelander- und Ermekeilstraße in Bonn ist es schnell wieder still geworden. Zu schnell und zu still, wenn man bedenkt, um was der Aufruhr ging: um die Reform der deutschen Wehrmacht und um ihre Stellung im Staat. Als Ergebnis der ebenso leidenschaftlichen wie kurzen Auseinandersetzung bleibt nichts als die Demission des Dr. Kraske, der nicht länger die Verantwortung tragen konnte, diese Reform in der Öffentlichkeit zu vertreten. Er war der „Sprecher“ dieser „Dienststelle des Bundeskanzleramtes“, die nunmehr verstummt ist. Und mit der Stille droht sich die Resignation auszubreiten.

Um so gesprächiger wurde vorübergehend der sonst so publizitätsfeindliche Leiter der Dienststelle selbst: Eine Pressekonferenz und zwei Rundfunkgespräche in einer Woche. Sie sollten beschwichtigend wirken, können aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Krise im Amte Blank damit beigelegt wurde, daß die „Reformergruppe“ um ein Mitglied ärmer geworden ist, während die später hinzugekommene „alte Garde“ unvermindert den Platz behauptet, Der Umstand allein, daß die umstrittene Persönlichkeit des Oberst v. Bonin die Krise überdauert hat, bedeutet eine Stärkung seiner Position und der seinesgleichen. Er erscheint unersetzlich, während es umgekehrt den Anschein hat, als habe man Kraske nicht die Garantien geben können, um ihn zum Bleiben zu bewegen.

Der Leiter der Dienststelle leugnet den Gegensatz zwischen reaktionären und fortschrittlichen Offizieren in seinem Hause, räumt aber ein. daß „es natürlich verschiedene Ansichten über die Art und Weise gibt, wie am besten die rein militärischen Notwendigkeiten mit der angestrebten Reform des militärischen Lebens in Einklang gebracht werden können“. Danach würde es nur um den Unterschied zwischen den Reformern des militärischen Lebens und den Organisatoren der rein militärischen Erfordernisse gehen. Das brauchte in der Tat kein Widerspruch zu sein, solange sich die Organisatoren den Reformern fügen, das heißt, sich auf ihre Aufgabe beschränken, die Reformen bei ihrer Arbeit zu berücksichtigen und auszuführen. Nun sind aber die Organisatoren, Manager und Techniker meist auch die Routiniers, die in gewohnten Bahnen wandeln. Sie stellen außerdem die Masse dar, während die Reformatoren ihrer Natur nach stets Einzelerscheinungen sind. In dem Maße, in dem das Amt Blank wächst, drohen die Routiniers das Übergewicht zu erlangen und die Reformer in die Minderheit zu versetzen, auch wenn nicht noch mehr von ihnen resignierend abwandern, wovon in Bonn bereits die Rede ist. Um seine Reformer bei der Stange zu halten, habe Blank, so erzählt man sich, die Mauer der Ermekeilkaserne, in der seine Dienststelle untergebracht ist, dieser Tage neu verputzen lassen. Dort prangte bis dahin noch vom Luftschutz her die Aufschrift: „Fluchtweg offen lassen!“

Die Krise im Amt Blank, die beigelegt, aber nicht entschieden ist, stellt jedoch mehr als eine Wachstumskrise dar. Die Organisatoren nehmen nämlich ein Argument für sich in Anspruch, das ihr zahlenmäßiges Übergewicht noch verstärkt: Die Zeit drängt, sagen sie, und wir können uns mit Reformen nicht aufhalten. Die Zeit, das ist die eingegangene Verpflichtung, bis zu einem bestimmten Datum zwölf schlagfertige Divisionen aufzustellen, worauf Amerika mit äußerstem Druck besteht. Man muß zugeben, daß den deutschen Militärs diese Zeit mehr und mehr verkürzt wird, da sie erst anfangen können, wenn die Politiker ratifiziert haben.

Neben dem Zeitargument haben die Amerikaner noch etwas anderes gegen Reformen in Bonn vorgebracht: Wir brauchen die deutschen Soldaten, die wir aus dem letzten Kriege kennen und die uns so schwer zu schaffen gemacht haben. Es handelt sich also nicht nur, wie Blank behauptet, um „verschiedene Auffassungen darüber, wie die rein militärischen Notwendigkeiten mit der Reform des militärischen Lebens in Einklang gebracht werden können“, sondern die Reformen werden als unvereinbar mit der militärischen Schlagkraft der Truppen hingestellt.

Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall: Das Verharren der Routiniers in den alten Formen des militärischen Lebens, die gekennzeichnet sind durch Standesdünkel auf der einen und Kadavergehorsam auf der anderen Seite, können die Schlagkraft der Truppe nur vermindern. Wenn wir es so eilig haben, wie die Routiniers behaupten, sollten unsere künftigen Soldaten ihre Zeit nicht mit Grußübungen, Parade-Exerzieren und Kasernenhof-Drill versäumen. Die Routiniers haben nur deshalb keine Zeit für Reformen, weil es bei der alten Tradition bleiben soll: die Hälfte seines Lebens wartet der Soldat vergebens. Die Routiniers beschwören den Geist Preußens und meinen die Zöpfe, deren militärische Unzweckmäßigkeit längst erwiesen ist. Die Nur-Militärs, die jetzt in Bonn und bei den Amerikanern so hoch im Kurs zu kommen drohen, haben immer nur nach alten Modellen gearbeitet und stets den kommenden Krieg mit den alten Methoden des vorigen verloren. Die Angst vor den Experimenten der Reformer ist nichts weiter als die Unsicherheit des Phantasielosen.