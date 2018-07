Inhalt Seite 1 — Die Liebe – keine Himmelsmacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Benjamin Farchant

Es läßt sich nicht mehr verheimlichen, daß unser alter Erdball mehr und mehr abkühlt, Wir meinen dabei nicht die Messungen der Geophysiker, nicht die Auswirkung der Sonnenflecke, die verkürzten Sommertage. Nein, das Frösteln, das uns in jüngster Zeit so oft befällt, rührt mehr von der Erkenntnis her, daß in der Liebe Wandlungen, Abkühlungserscheinungen bemerkbar werden. Wie käme es sonst, daß allenthalben die „Aufklärungsschriften“ anwachsen? Wir müssen’s als Symptom werten – als Symptom für die zunehmende Einbuße natürlicher Instinkte.

Der Verlust eines Instinktes ist eine böse Sache. Was tut man, wenn sich ein Mädchen hilfeheischend folgendermaßen an die ältere Generation wendet: „Bisher endete ein Ausgang für uns mit ein paar Küssen, die anscheinend niemanden etwas schadeten, aber nun endet so ein Abend häufig mit einem Ringkampf. Manche Männer können äußerst unangenehm werden, wenn man ihnen nicht alles gewährt, was sie fordern, und zwar Männer, die sonst einen guten Eindruck machen. Eddie hat eine Schwägerin, die gelernte Pflegerin ist, und sie sagte, daß Männer diese Dinge erwarten und daß, wenn man mit ihnen ausgehen und sich amüsieren will, man sie gewähren lassen muß.“

Das junge Mädchen im Dilemma heißt Jane, und ihre Worte entnehmen wir einem in Buchform erschienenen Briefwechsel, den sie mit ihrer Mutter führt. Gladys Denny Shultz: „Du sollst glücklich werden, Jane!“ (Rohrer-Verlag, 1952.) Postwendend gibt Mama die Antwort, aus der wir zitieren: „Und ich muß offen sagen, Liebling, daß ich nicht begreifen kann, wie ein kluges modernes Mädchen die Dinge so weit kommen lassen kann. Es ist, als ob Ihr einem Gegner im Kartenspiel alle Trümpfe schenken und Euch nachher wundern würdet, wie schwierig es ist, das Spiel zu gewinnen.“

Das Buch „Du sollst glücklich werden, Jane!“ kommt aus Amerika und wurde ins Deutsche übertragen. Und wie doch dies Amerika die Probleme mit der ihm geläufigen praktischen Logik löst! Elementarkenntnisse über die facts of Life haben ja dort drüben die Jungen und Mädchen schon auf der Unterstufe erworben. Nun sind aber mittlerweile die Boys und Girls größer geworden –: nun müssen sie noch lernen, wie man die Gadgets, die einem der liebe Gott verliehen hat, gebraucht und wie man rechtzeitig bremst, damit es zu keinen Verkehrsunfällen kommt.

Jane, das College-Girl, ist eifrig darum bemüht, aber sie vernachlässigt darüber keineswegs ihre klassische Bildung: „Wir lesen Thackery, Hardy, Dostojewskij und all die anderen genialen Narren, die ich mit verschiedenen Graden heißer Leidenschaft liebe“, schreibt sie in einem der fiktiven Briefe an ihre Mutter. Außer „den genialen Narren“ liebt sie – weniger heiß, aber konkreter – den College-Boy Tim. Eines Abends nun, als Tim den Wagen auf dem Nachhauseweg anhält, merkt sie, daß die Ratschläge von Schule und Elternhaus sie nicht hinlänglich auf alles vorbereitet haben, was auf so einer dunklen Straße passieren kann: „Mir war, als schwebte ich in den Wolken. Aber plötzlich wußte ich überhaupt nichts von mir, und Tim wußte nichts von sich – oh, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann dir nur heilig versichern, daß ich noch Jungfrau bin, aber das Furchtbare ist, daß es nicht an mir lag, daß ich es noch bin.“

Die Mutter sieht sich nun veranlaßt, weitere Ratschläge und Erklärungen zu geben, da der Hinweis, daß man die Trümpfe nicht aus der Hand geben darf, wenn man unter die Haube kommen will, offenbar nicht genügend zieht. Einige Schwierigkeit hat Mama zwar noch, Janes Freundinnen brieflich die „doppelte Geschlechtsmoral“ zu erklären, aber auch diese Klippe umschifft sie mit einem „eleganten“ Gleichnis: „Wir haben eine süße, kleine Hündin – vielleicht hat euch Jane von ihr erzählt. Unsere Trixie sehnt sich danach, wie die Rüden der Nachbarschaft herumzustreichen, aber da wir sie strikt bewachen, muß sie über den zweifachen Maßstab des Hundetuns empört sein. Denn die Hundemännchen können umhertollen und ungestraft ihre Freiheit genießen, während unsere kleine Trixie bald durch einen Wurf kleiner Köter alle sechs Monate erschöpft wäre, wenn wir ihr gestatten würden, sich wie die Hundemännchen zu benehmen. Das ist eine Grundwahrheit, über die wir Frauen nicht hinwegkommen können, sosehr wir auch schäumen und toben mögen.“ Und etwas später mahnt sie in einem Brief an Janes nächste Freundin: „Bitte, Jenny, gehe nicht in jene alte Falle der Frauenrechtlerinnen, die, weil nicht alle Männer ihren Moralbegriffen zu hundert Prozent entsprechen, sagen, wir müssen es auch nicht. Das einzige Wesen, das davon profitiert, ist der auf Raub ausgehende Mann, der dadurch die sexuellen Genüsse umsonst bekommt!“