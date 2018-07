Truman Capote: Die Grasharfe. (übertragen von Annemarie Seidel und Friedrich Podszus. Suhrkamp Verlag, Frankfurt–Berlin, 232 S., Leinen 9,80 DM.)

Grasharfe? Außerhalb der kleinen amerikanischen Stadt, dort, wo der Friedhof liegt, breitet sich hohes Präriegras aus, und im Herbst, wenn die Winde kommen, hört man sie, „die Grasharfe, die alles bewahrte, die alles erzählte, die Harfe der Stimmen, die uns alles ins Gedächtnis zurückrief“. Dieser poetische Cantus firmus zieht durch die Geschichte, die der siebenundzwanzigjährige Truman Capote, den Erlebnissen des Sechzehnjährigen nachsinnend, mit erstaunlicher Schlichtheit erzählt – ganz einfach erzählt. Er durchtränkt seinen Blick und seine Worte, gibt ihnen die glühenden und zarten Farben heiterer (ganz unsentimentaler) Melancholie und läßt jeder Seite den erdigen, lichten Duft eines klaren Herbsttages entsteigen.

Der Zwist zweier ältlicher, unverheirateter Schwestern – die eine herrschsüchtig mit einem hypertrophierten Erwerbssinn, dafür an Liebesmangel leidend, die andere. alliebend, allvergebend, zu jenen Menschen gehörend, „die sich selbst in einen Gegenstand im Zimmer, in einen Schatten im Winkel verwandeln können und deren Vorhandensein dann eine köstliche Entdeckung ist“ – bringt die Geschichte ins Rollen. Dolly, die sanfte, aber unbeirrbare, emigriert mit ihrer Freundin, einer Negerin, die den Spleen hat, sich für eine Indianerin zu halten, auf einen riesigen Baum, in dessen Wipfel ein morsches Bretterhaus schaukelt. Dieser Baum wird zum Schauplatz so erbitterter wie grotesker Kämpfe um das Recht; der Ausgestoßenen, der zwangsweisen Eigenbrötler. An ihm scheiden sich die Charaktere. Die Guten, die mit dem Nerv für Gerechtigkeit, sammeln sich in seiner Krone, und haben sie auch alle einen leichten Sparren, sie tragen ihn mit Anmut; Das macht sie zu Persönlichkeiten. Sie kommen zu sich und zueinander, eine absonderliche Gemeinschaft der Güte, die dem Angriff spießerlicher Neidhammel und selbstsüchtiger Rechtsverdreher in rührender Standhaftigkeit und mit einem Schuß donquijotischei Starsinns trotzt. Dergleichen mag nun verdächtig nach verstiegenem Romantizismus klingen; aber die Art, mit der Capote seine Menschen sich in jener Grenzsituation zwischen Himmel und Erde prüfen läßt an den schwierigen Forderungen der Liebe, hat nichts davon. Die Welt bleibt Welt; doch der Baum wird den milden Querköpfen in Scheitern und Bestehen ein Baum der Läuterung.

Der junge Autor verfügt über eine Frische der Darstellung, die dem schonenden Humor und der manchmal bestürzenden Weisheit jeden Beigeschmack intellektueller Klugheit nimmt. Daneben sieht ihm ein Spürsinn für intimste seelische Regungen zu Gebot, der seinen Personen gefährlich werden müßte, wenn er nicht durch etwas Größeres und Seltengewordenes im Zaum gehalten würde: die Scham – die Scham, die die eigene Würde und die der anderen schützt. Der liebende Capote erspart seinen Gestalten die Scham voreinander und vor dem Leser, er bleibt in den drastischsten Szenen verhalten. So wachsen einem diese seltsamen Menschen kaum merklich zu. Man gewinnt sie lieb und schließt sie ins Herz. Der junge Amerikaner schrieb eins der nicht häufigen Bücher, die einen ganz froh machen, ein Buch, das das Leben – und durchaus unser Leben – von der Poesie her gewinnt. (Die Übersetzer trafen im ganzen den lyrischen und lapidaren Ton des Autors gut.)

Rino Sanders

*

Heinz Hibert: Gedanken zum Theater. (Hainbund-Verlag, Göttingen, 202 S.)

Ergänzte Wiederausgabe der 1940 erschienenen „Formen des Theaters“. Essays, Briefe und Vorträge des ebenso vitalen wie geistigen Theatermannes über Autoren, Werke, Schauspielen Probleme der Regie und Kritik.