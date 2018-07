Neuerdings kommt aus den Kreisen der verarbeitenden Industrie eine verstärkte Kritik an der sogenannten Eisenbörse, den „Sprech-Nachmittagen“ zwischen Erzeugern, Verbrauchern und Handel. Dabei wird der Vorwurf erhoben, daß zwar (von der Erzeugerseite aus) ein Entgegenkommen in der Preisgestaltung gezeigt werde – aber die Verkaufspraxis hier und da Ärgernis errege. Im gewissen Sinne hat sich nämlich die Marktsituation wieder gewandelt. Waren bisher die Erzeugerwerke in Hoffnung auf Preisaufbesserungen nur dazu bereit, für verhältnismäßig kurze Zeiträume Aufträge anzunehmen, während andererseits die Verarbeiter über längere Fristen zu disponieren wünschten, so sind zur Stunde die Verarbeiter (in Hoffnung auf gewisse Preissenkungen) gewillt, nur kurzfristige Aufträge zu erteilen, während die eisenschaffende Industrie langfristige Walzprogramme aufzustellen bestrebt ist.

Wir haben in jüngster Zeit wiederholt Preisprognosen für die bevorstehende Eisenbörse wiedergegeben. Es handelt sich also um die künftigen Verkaufspreise (ab 1. Januar). Dabei waren Preisabschläge nicht nur von den Verarbeitern, sondern auch von Erzeugerwerken als denkbar bezeichnet worden. Zur Stunde aber spricht man, wie eine Umfrage bei Vorständen der Hüttenwerke ergeben hat, erneut von einer „durchaus festen Preisbasis“. Die Marktlage wird auf der Preisseite als „außerordentlich stark“ beurteilt: man rechnet sogar wieder mit Preiserhöhungen für eine Reihe von Artikeln.

Es bleibt abzuwarten, ob Handel und Verarbeiter bereit sein werden, neue Preiserhöhungen anzunehmen. Angesichts der unklaren internationalen Preistendenz sowohl für Eisen wie auch für Maschinen dürfte einige Skepsis am Platze sein. Wir sind der Auffassung, daß im bevorstehenden Grundpreisgespräch bei den Haupterzeugnissen zunächst noch keine stärkere Änderung der Preise vorgenommen werden sollte.

Der Präsident der Hohen Behörde, Monnet, hat nämlich von den Beteiligten an der Montanunion in recht energischen Formulierungen verlangt, daß die Termine zur Schaffung des gemeinsamen Marktes innegehalten werden. Damit würde bereits im März 1953 ein neuer Zustand eintreten. Für Kohle bringt dies ein Anheben des innerdeutschen Kohlenpreises auf den um einige DMark höher liegenden deutschen Kohlenexportpreis. Bei Eisen und Stahl dagegen würden die derzeitigen deutschen Inlandspreise etwa um 10 bis 15 v. H. gesenkt werden müssen. Da die Eisenbörse sowieso nur annäherungsweise einen Marktpreis für Eisen erbringt, in der Praxis die Eisen- und Stahlpreise aber „Einigungs- und Absprache-Preise“ sind, liegt es durchaus in der Hand der beteiligten „Börsianer“, die Preisfestsetzung ab 1. Januar mit Blickrichtung auf diese Facts des kommenden gemeinsamen Marktes durchzuführen.