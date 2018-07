Nur noch 4800 Hektar müssen kultiviert werden

Der domänenfiskalische Besitz an unkultivierten Mooren ist in Ostfriesland im Schwinden begriffen. Er umfaßt nur noch 4800 ha gegenüber 20 000 ha im Jahre 1907. Bei einer jährlichen Abtorfung einer Fläche von zirka 240 ha dürfte in zwanzig Jahren das Ende der Moore Ostfrieslands gekommen sein. Die kultivierten Moorflächen wurden vollständig der Besiedlung zugeführt. Von 1945 bis 1952 wurden 84 Siedlerstellen, darunter 47 Vollbauernstellen, ausgelegt. 536 kleinere Betriebe erhielten im Anliegersiedlungsverfahren insgesamt 1350 ha Landzulagen. 50 v. H. der Siedlungen wurden Heimatvertriebenen übergeben.

Die Kultivierung der domänenfiskalischen Moore Ostfrieslands erfolgt im Wege der Verfehnung. Den Holländern abgesehen, verlangt sie die Entfernung der sterilen Torfschicht. Aus der Abtorfung, die im maschinellen Verfahren durch elf Privatfirmen mit 800 ständigen und 4000 Saisonarbeitskräften ausgeführt wird, fallen jährlich 275 000 t hochwertiger Schwarztorf an. Bei einem Preis von 30 DM je t repräsentiert die jährliche Torfgewinnung einen Wert von 8,25 Mill. DM. Geht man dem Verbleib dieses Torfs nach, so stellt man fest, daß 90 000 t zur Stromgewinnung in die Nordwestdeutschen Kraftwerke Wiesmoor wandern, 25 000 t in den Ziegeleien Ostfrieslands verbrennen und 160 000 t als Hausbrand dienen.

Es soll hier nicht darüber debattiert werden, ob der Fehnkultur oder der Hochmoorkultur, die auf Entfernung der Torfschicht verzichtet, der Vorzug zu geben sei. Nur der Hinweis sei gestattet, daß die Provinz Groningen ihre Fruchtbarkeit der Fehnkultur verdankt. Zudem spiegelt sich der volkswirtschaftliche Nutzen der Torfindustrie in dem vorgetragenen Zahlenmaterial. Auf diesen Erkenntnissen basierend, wird zumindest in Ostfriesland bei der Kultivierung der domänenfiskalischen Moore nach dem Grundsatz verfahren, daß dort, wo abbauwürdige Moore vorhanden sind, erst abgetorft und dann gesiedelt wird. Mit dem Torfabbau wurde die Frage des Abtransportes der anfallenden Torfmengen gestellt. Der Torfkahn, der früher auf den Moorkanälen den Torf zu den Verbraucherstellen trug, mußte dem wirtschaftlicheren Lastkraftwagen weichen. Diese Verkehrsverlagerung verlangte wiederum den Ausbau des Straßennetzes. Mit Genugtuung wurde daher kürzlich in Ostfriesland verzeichnet, daß die Bundesregierung aus Sanierungsmitteln eine – wenn auch am Bedarf gemessen bescheidene – Hilfestellung durch Gewährung von 0,5 Mill. DM für den Straßenbau in Ostfriesland leisten will. M.