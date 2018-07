Inhalt Seite 1 — Gaswirtschaft will „flüssig“ werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aber Tarifanhebung darf nicht zur Sanierung des schlechten Wirtes führen

Der Verband der deutschen Gas- und Wasserwerke (VGW) und der Verein von Gas- und Wasser fachmännern (DVGW) führen am 20. und 21. November in Wiesbaden ihre diesjährige Arbeitstagung „Gaswirtschaft“ durch. Im Mittelpunkt der Erörterungen steht das Verhältnis der Gasversorgungsunternehmen zu den Gasabnehmern, wobei die vor 6 Wochen fertiggestellte Enquête über die Kosten und Ertragslage in der Gaswirtschaft und die in diesem Zusammenhang von den gaserzeugenden Unternehmen erhobene Forderung auf Anhebung der Gastarife eine besondere Rolle spielen dürfte.

Im Revier fehlen täglich vier Mill. cbm Gas. Die • Aussichten, daß demnächst der Energieengpaß Gas überwunden sein wird, ist nicht sehr groß, obwohl die aus der Investitionshilfe gewährten 126 Mill. DM gute Früchte tragen. Es sollen damit Kapazitätsausweitungen erfolgen, durch die im Jahre 3,5 Mrd. cbm Gas mehr als heute zur Verfügung gestellt werden können. Das bedeutet eine Steigerung des Gasanfalles um rund 30 v. H. Es ist dies aber noch längst nicht genug. Die Nachfrage nach Gas steigt ständig. Allein von 1950 bis 1951 ist sie um 16,6 v. H. gewachsen. Der Verband der deutschen Gas- und Wasserwerke ist der Auffassung, daß, wenn die Gaswirtschaft nicht mehr als bisher investiert, wenn die heute bereits überall voll ausgelasteten Kapazitäten nicht erheblich erweitert werden, im Jahre 1960 ein effektiver Fehlbedarf von 3 bis 4 Mrd. cbm – also ungefähr das gleiche, was heute mit den Mitteln der Investitionshilfe geschaffen werden soll – fehlen.

Nun werden mit den Mitteln der Investitionshilfe nur solche Anlagen geschaffen, erweitert oder modernisiert, bei denen mit einem geringen Einsatz große Erfolge erreicht werden können. Es ist offensichtlich, daß solch günstige Möglichkeiten recht schnell ausgeschöpft sind. Was später gebaut werden muß, stellt sich wesentlich teurer. Man wird also für die zweiten 3 bis 4 Mrd. cbm sehr viel mehr investieren müssen, als dies bei den im Augenblick anstehenden Vorhaben notwendig ist. Der Verband gibt diesen zusätzlichen Investitionsbedarf mit 4,6 Mrd. DM für die kommenden 7 Jahre an. Aus Abschreibungen sollen hiervon im Jahre 150 Mill. DM aufgebracht werden. Der Rest von 500 Mill. DM jährlich ist durch Fremdkapitalien zu decken.

Wenn man auch berücksichtigt, daß die späteren Investitionsvorhaben sehr viel aufwendiger sind als das, was jetzt geschaffen werden soll, so erscheint dennoch die Differenz zwischen den 126 Mill. DM der Investitionshilfe und dem angegebenen Kreditbedarf für die weiter vorgesehenen Kapazitätsausweitungen sehr hoch. Es scheint, daß man nicht zur Genüge die vor dem Kriege in einem stürmischen Tempo verlaufene und sich jetzt wohl wieder fortsetzende Tendenz zur Konzentration der Gaswirtschaft bei großen leistungsfähigen und standortsmäßig bevorzugten Werken berücksichtigt hat, sondern daß es sich bei diesen Schätzungen im Grunde um nichts anderes handelt, als um eine Addition der Investitionswünsche sämtlicher Gasanstalten, unabhängig davon, ob ihre Weiterexistenz für vertretbar gehalten werden kann oder nicht.

Man wird in einem preisgebundenen und zwangsläufig auch weitgehend gesteuerten Wirtschaftszweig, wie ihn die Gaswirtschaft darstellt, besonders acht darauf haben müssen, daß ihm keine zu große Selbstfinanzierungsquote zuerkannt wird, da die regulierenden Einflüsse des Marktes fehlen. Hier kann eine Anhebung des gesamten Tarifniveaus nur zu leicht zu einer Sanierung des schlechten Wirtes führen, ohne daß ein Maximum an Rationalisierungserfolgen erreicht wird.

Man wird deshalb mit besonderer Vorsicht die anläßlich der vierten Kohlenpreiserhöhung angeordnete und kürzlich fertiggestellte Enquête über die Kosten- und Ertragslage in der Gaswirtschaft beurteilen müssen. Nach den bis jetzt gemachten Angaben sind die in der Enquête bei 21 von 23 untersuchten Unternehmen festgestellten Verluste sehr unterschiedlich. Dies dürfte zu einem großen Teil darauf zurückzuführen sein, daß in die Kostenrechnung die Anlagen nicht mit ihrem Ertragswert, sondern mit ihrem Beschaffungswert eingesetzt wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits seit langem abgeschrieben sind oder ob es sich um modernen Erfordernissen entsprechende Einrichtungen handelt. Wenn auch das Steuerrecht eine Neubewertung bereits abgeschriebener Anlagen zuläßt, so gibt dies noch längst kein Anrecht darauf, diese Abschreibungen auch in die Tarife einzukalkulieren und die so gewonnenen Preise als Festpreise durch den Staat anerkennen zu lassen. Noch weniger aber erscheint es gerechtfertigt, für fiktiv angenommene Kapitalien eine Verzinsung zu verlangen und die entsprechenden Werte in die Kostenrechnung mit einzusetzen. Es bedeutet dies eine Verkennung des Zinsbegriffes. Gerechtfertigt sind in Kalkulationen Zinsen nur dort, wo sie tatsächlich bezahlt werden. Alles andere ist Unternehmensgewinn, der durch besondere Leistungen erwirtschaftet werden muß.