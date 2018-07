Die Wohnraumbewirtschaftung macht keinen Freude – den Vermietern und auch der Mietern nicht, zu deren Schutz ja eigentlich diese; System sozialer Gerechtigkeit mit seiner nummermäßigen Erfassung menschlicher Schicksale und Bedürfnisse erdacht worden ist. Auf den Gänger und in den Abfertigungszimmern der Wohnungsämter, vor und hinter den aktenbedeckten Schreibtischen, bei Wohnraumsuchenden und Wohnraumverteilenden unglückliche Gesichter, auf denen sich die Wohnungsnot unserer Zeit spiegelt, die ja nicht nur darin besteht, daß zu wenig Wohnungen da sind, sondern daß die wenigen Wohnungen (eines der persönlichsten menschlichen Attribute) nach einem Schema ver- und aufgeteilt werden, das den Menschen meist auf der Strecke läßt. Da sieht der Hausbesitzer mit Bangen dem Einzug des Mieters entgegen der ihm vom Wohnungsamt zubefohlen wird, und überdem Mieter hängt das Damoklesschwert des Untermieters, der anderen Tages an die Wohnungstür klopft. Da werden Menschen Zimmer an Zimmer gesperrt, die nicht zusammenfinden können – auch dann ja nicht, wenn der Richter ein letztes Wort sprechen muß.

In Hamburg ist man dieser Streitigkeiten müde geworden, jedenfalls was die zwangsweise Einweisung der Untermieter betrifft. Nach einer neuen Verordnung hat jeder Hauptmieter der Hansestadt das Recht, sich. seinen Untermieter selbst auszusuchen, in eigener Absprache von Angesicht zu Angesicht, die nachträglich mit dem wohnungsämtlichen Siegel versehen wird – wobei es nur darauf ankommt, daß Kopfzahl und Quadratmeter nach den Bewirtschaftungsbestimmungen miteinander in Einklang stehen. Die mysteriöse Skala von Dringlichkeitsstufen (die gerecht sein soll und doch ungerecht ist, weil sich das Gefälle des Lebens und seiner Notwendigkeiten nun einmal nicht in Zahlen fassen läßt) rutscht auf den einfachen und auch dem gewöhnlichen Sterblichen übersehbaren Tatbestand zusammen, daß es für den, der nach der Hansestadt kommt, um dort zu arbeiten, nun nur noch zweierlei bedarf, um nach getaner Arbeit auch sein Haupt zur Ruhe betten zu können: die wohnungsamtliche Zuzugsgenehmigung und die eigene Initiative, die man nun doch wenigstens auf einem Teilgebiet der nicht endenden Odysee unserer Zeit zum Zuge kommen läßt. kr.