AUSSENHANDEL

Die Ausfuhr der Bundesrepublik und Westberlins ist. im Oktober um 2 v. H. von 1426 Mill. DM auf 1457 Mill. DM. gestiegen. Die Einfuhr nahm im gleichen Zeitraum um 18 v. H. von 1273 Mill. DM auf 1495 Mill. DM zu. Die Zunahme der Einfuhr entfiel im wesentlichen auf Lebens-> und Genußmittel sowie auf Rohstoffe für die gewerbliche; Wirtschaft. Die Steigerung der Ausfuhr ist auf einen größeren Export von Fertigwaren zurückzuführen.

Westdeutschlands Chemie-Ausfuhr ist – im Gegensatz zur Entwicklung des Gesamtexportes der Bundesrepublik – im ersten Halbjahr 1952 gegenüber der Vorjahresvergleichszeit erheblich rückläufig: Während im ersten Halbjahr 1951 noch 15,7 v.H. des Gesamtexportes oder 1,03 Mrd. DM auf die Chemie-Ausfuhr entfielen, waren es im ersten Halbjahr 1952; mit 845 Mill. DM nur noch 10,5 v. H.

Der deutsche Anteil der niederländischen Exporte ist von 20 v.H. in 1950 auf 13 v.H. in der ersten Hälfte dieses; Jahres abgesunken. 1951 hatte er 14 v.H. betragen. Der An-, teil Westdeutschlands an den holländischen Einfuhren ist dagegen seit 1950 mit 13 v.H. ziemlich konstant geblieben.

Die Einfuhr Dänemarks aus Westdeutschland ist in den ersten neun Monaten mit einem Wert von 753,8 Mill dkr gegenüber 654,3 Mill. im gleichen Zeitraum des Vorjahres, erneut angestiegen. – Bonner Besprechungen von deutschdänischen Regierungsausschüssen über die Durchführung des Warenabkommens führten jetzt zu einem Ausgleich zwischen den Ausfuhrwünschen Dänemarks und den Aufnahmemöglichkeiten des deutschen Marktes für Schweinefleisch und Schlachtrinder.

Die Aussichten für die Ausfuhr deutschen Weinbrands nachden USA dürften mit der Eröffnung einer Verkaufszentrale der Firma Asbach & Co., Rüdesheim, und elf anderen deutschen Herstellern in New York Anfang nächsten Jahres neuen Auftrieb erfahren. Im Herzen von Manhattan wird ein-Gebäude künftig die Firma Asbach, die Karlsruher Kammer. Kirsch-AG., die Berliner Carl Mampe AG. und Danziger Lachs Cordial, die Firma Scharlachberg und u. a. als Sektproduzent die Söhnlein Rheingold AG., Wiesbaden, beherbergen und für die Qualitätserzeugnisse dieser Unternehmen werben.

Frankreichs Außenhandelsdefizit beläuft sich für die erstenzehn Monate 1952 auf 180,474 Mrd. ffrs (über 2 Mrd. DM) gegenüber 91,655 Mrd. ffrs im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Innerhalb der EZU verschlechtert sich Frankreichs. Position von Monat zu Monat. Dort beträgt das Defizit jetzt rund 525 Mill. S.