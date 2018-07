Der Kontaktpflege diente der Besuch einer Gruppe Berliner Wirtschaftsjournalisten, die auf Einladung der BP Benzin- und Petroleum-, Gesellschaft nach Hamburg gekommen waren. Höhepunkte dieses Hamburg-Besuches waren eine Hafenrundfahrt sowie die Besichtigung der BP-Raffinerie und der Deutschen Werft. So wurde den Berliner Gästen Gelegenheit gegeben, sich über die aktuellen Fragen der Mineralölindustrie Hamburgs zu informieren und darüber hinaus, zugleich ein aufschlußreiches Bild von dem wirtschaftlichen Wiederaufbau der Hansestadt zu erhalten. Dr. Hirche, Präsident des Presseverbandes Berlin, ergänzte die Dankesworte, die er im Namen seiner Kollegen bei einem abschließenden Zusammensein mit Hamburger Wirtschaftsredakteuren an die BP richtete, mit dem Wunsch, daß auch Berliner Firmen recht bald dazu übergehen mögen, westdeutsche Journalisten zu sich zu bitten, um aus dem gemeinsamen Geben und Nehmen neue Impulse zu schenken. we.