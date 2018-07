Jede Seereise zeigt – was man an Land nie so recht begreifen kann –, daß unsere Welt eine Wasserwelt ist, ein Planet, auf dem die Kontinente fast störend emporragen. Grün die Erde, dunkel die Tiefen des Ozeans. Noch vor einem Jahrhundert war es die herrschende Ansicht, daß eine Vegetation in sonnenloser Meerestiefe und unter der ungeheuren Last riesiger Wassermassen unmöglich sei. Doch dann förderten Vermessungsschiffe, die mit ihren Senkteinen geplante Kabelrouten ausloteten, aus Tiefen von etwa 2000 Metern Seesterne, Korallen und andere Tiere zutage. Ja, nach und nach kam eine Unzahl seltsam phantastischer Lebewesen ans Licht, Geschöpfe, die kein Mensch zuvor gesehen hatte. „Diese neuerliche Entdeckung, daß sich eine lebendige Wolke von irgendwelchen unbekannten Wesen über einen großen Teil des Ozeans in einer Tiefe von vielen hundert Metern unter der Oberfläche erstreckt, ist die aufregendste Tatsache, die wir seit langen Jahren über das Meer in Erfahrung gebracht haben“, so sagt die amerikanische Biologin und Tiefseeforscherin Rachel L. Carson in ihrem spannend und interessant geschriebenen Buch „Geheimnisse des Meeres“ (Aus dem Amerikanischen übertragen von Luise Laporte, Biederstein Verlag München, 256 Seiten. DM 9,80).

Nur zwei Männer haben bisher das Erlebnis gehabt, die Grenze des sichtbaren Lichts zu unterschreiten: William Beebe erreichte bei den Bermudas eine Tiefe von über 900 Metern, und Otis Barton stieg in einer als Benthoskop bezeichneten Stahlkugel 1949 in den kalifornischen Gewässern bis zu 1350 Meter hinab. Beebe hat dann aber den Reichtum an Lebewesen geschildert, der weit größer und mannigfaltiger gewesen sei, als er ihn je vorher gesehen hätte: „Kein Augenblick verging, in dem nicht ein Nebel von Plankton durch den Strahl des Lichtes wirbelte.“ Erst komplizierte „ozeanographische“ Instrumente haben dann Licht in dieses seit Anbeginn der Welt geheimnisvolle Dunkel gebracht. Sie haben ihm präzise Angaben über Durchsichtigkeit, Druck, Salzgehalt und Temperatur geliefert. Die Echolotung zum Beispiel mißt nicht nur Meerestiefen, sondern gibt auch Richtung und Tiefe wandernder Fisch- oder Pflanzengruppen an.

Die entscheidenden Forschungsergebnisse der Tiefseefauna datieren aus den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg. Wie auf vielen anderen Gebieten, so wurden auch hier die militärischen Erfordernisse zum Ausgangspunkt von Entdeckungen. – Im Jahre 1946 erschien im Bulletin der US-Navy ein bedeutender Bericht über eine „Reflexionsschicht irgendeiner Art“, die während des Krieges durch Echolotung festgestellt worden war und sich im Pazifik über ein Gebiet von etwa 300 Meilen erstrecke. Dieses mysteriöse Phänomen erhielt den Namen ECR-Schicht und war ihrer Natur nach völlig unbekannt. Bald darauf entdeckte ein Marinebiologe eine rhythmische Auf- und Abwärtsbewegung dieser Schicht; außerdem konnten Vermessungsschiffe nachweisen, daß jenes Reflexionsphänomen fast im ganzen pazifischen Ozean existierte. Das gab zu einer ersten Hypothese dieser Schicht Anlaß: Ihr Fluktuieren legte die Vermutung nahe, daß hier nicht physikalische Zustandsänderungen des Wassers vorlagen, sondern daß sich die Schicht aus Lebewesen zusammensetzte, die selbständiger Bewegungen fähig sind. Seitdem ist dieses Phänomen in fast allen tiefen Ozeanbecken registriert worden. Tagsüber verweilt diese Schicht in einer Tiefe von vielen hundert Metern, bei Nacht steigt sie zur Oberfläche empor.

Alle Versuche, Bestandteile dieser Schicht zu erhalten, sind bisher gescheitert. So haben sich darüber mehrere Theorien gebildet, von denen jede ihre Verteidiger und ihre Gründe hat. Vieles spricht dafür, daß es sich um Plankton-Garneelen handelt, die periodisch vertikale Wanderungen von mehreren hundert Metern ausführen. Ob dies zum Zwecke der Nahrungs- oder Schutzsuche geschieht, ist ungeklärt.

Zu den regelmäßigen Bewohnern der Tiefsee gehören übrigens verschiedene Robbenarten. Auch der Pottwal hat sich diese Gewässer zu seinen Jagdgründen erwählt, und sein Appetit deutet darauf hin, daß seine Nahrungsgier reichliche Beute vorfindet. Gefangene Tiere zeigten oft Narben, die von den Saugnäpfen der Riesenkraken herrühren und auf Kämpfe in diesen tiefen Regionen schließen lassen. Als man in der Nähe der kolumbianischen Küste aus 1000 Metern Tiefe ein Kabel heraufholte, fand man einen toten Pottwal, der sich mit seinem Unterkiefer und einer Flosse darin verwickelt hatte; ein Zeichen, bis zu welchen Tiefen diese Tiere hinabtauchen. Robben scheinen ihren Nahrungsbedarf ebenfalls in diesen Nachtzonen der Ozeane zu decken. In ihren Mägen fanden sich Gräten einer Fischart vor, die noch kein Mensch lebendig je erblickt hat. Sowohl Wale als auch Robben sind gegen starke Druckveränderungen unempfindlich. Die sogenannte Caisson-Krankheit, daß bei plötzlicher Druckabnahme eine für den Menschen tödliche Stickstoffkonzentration im Blut entsteht, scheint diesen Tieren unbekannt zu sein.

Eine andere Bedingung des Tiefseelebens ist die Dunkelheit. Bei etwa 300 Metern Erlöschen die letzten Schimmer jeglichen Lichtes. Die meisten Fische sind dort schwarz, dunkelviolett oder braun. Dazwischen die „Sterne der Tiefsee“, die phosphoreszierenden Arten. Die Augen werden entweder größer, oder sie werden teleskopisch. Statt der Zellen der Netzhaut finden wir die sehr viel lichtempfindlicheren „Stäbchen“, wie wir sie auch von Nachttieren der Erde kennen.

Neben der Dunkelheit herrsche dort das Schweigen, – so glaubte man bis vor einigen Jahren. Inzwischen weiß man, daß auch diese Vorstellung falsch ist. Hydrophone haben einen außerordentlichen Lärm aus diesen Zonen „zutage“ gefördert: Schreie, Quaken, Krächzen, Bohren, Zischen, Stöhnen, muhende Laute in allen Variationen. Jedoch, man kennt lange nicht alle „Urheber“ dieser Laute. –

Während die Topographie des Meeresbodens heute bereits sehr gut bekannt ist, steht die biologische Erschließung der Tiefsee gerade erst am Anfang. In den zentralen Ozeangebieten konzentriert sich – zum Unterschied des Lebensüberflusses an der Oberfläche, wie wir ihn in den Randgebieten finden – das Leben auf die tieferen Gewässer. Die Biologen warten auf geeignete Fing-, Photo-, Horch-, Tast- und Meßgeräte. Sobald die Techniker diese Aufgaben gelöst haben, dürfen wir mit allerlei Neuigkeiten rechnen. Leo Nitschmann