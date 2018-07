Der Butterkauf-Streik, zu dem die Frauen Nordbadens von den Frauenorganisationen im Oktober aufgerufen worden waren, hat erheblichen Staub aufgewirbelt. In unserer Glosse „Frauenstreik“ berichteten wir (in Nr. 45) darüber, und auch über sein Ergebnis, nämlich den Rückgang des Butterumsatzes und den (erheblichen) Anstieg des Margarineverkaufs. Wir sprachen außerdem davon, daß man sich an interessierter Stelle die redlichste Mühe gab, diesen Butterkauf-Streik zu bagatellisieren. Darum bemüht sich nun noch nachträglich der Bauernverband Württemberg-Baden, der uns in einer Zuschrift zu unserer Veröffentlichung davon überzeugen möchte, daß dieser nordbadische Frauenstreik kein Erfolg gewesen sei. Man bittet uns um den Hinweis, daß ein weiteres Umsichgreifen des Butterstreiks in Südwestdeutschland nicht zu verzeichnen ist.

Diese letztere Feststellung mag durchaus zutreffen. Es sei uns aber die Bemerkung gestattet, daß wir uns vom Gegenteil mehr versprochen hätten. Natürlich wäre es richtiger gewesen, nicht von einem „Streik“ zu sprechen. Denn in Wirklichkeit bewiesen die mit dem Pfennig rechnenden Hausfrauen – auch in Nordbaden ist es nicht anders – lediglich Gefühl für ein sinnvolles marktkonformes Verhalten. Schließlich hat die jüngste Entwicklung ihnen recht gegeben. Abgesehen von Schleswig-Holstein ist die Buttererzeugung in allen Ländern Westdeutschlands zurückgegangen, und die Preise haben – zumal Importbutter leider nicht zur Verfügung steht – entsprechend angezogen. Das, was uns die nordbadischen Hausfrauen im Oktober vorexerzierten, haben nun auch die Hausfrauen in den anderen Teilen Westdeutschlands und in Westberlin begriffen. Ergebnis: der Margarineverbrauch in den Qualitätssorten hat in den letzten Wochen ständig zugenommen. Man rechnet eben sehr genau. Und daß es dazu kam, müssen wir eigentlich den Hausfrauen in Nordbaden danken. Was wir hiermit gern und herzlich getan haben... ww.