Menschenkenntnis und Menschenführung sind nicht in allen Stufen der betrieblichen Hierarchie identisch. Von einem bestimmten Führungsbereich an scheinen sie sogar antinomisch zu werden. Menschenkenntnis ist wünschenswert,, vielleicht sogar unerläßlich für die Erreichung alltäglicher Nahziele. Wer hier dauernd daneben greift, wer dauernd den falschen Menschen am falschen Arbeitsplatz einsetzt, wird die Folgen alsbald zu spüren bekommen. Anders scheint es zu stehen, wenn Größeres auf dem Spiele steht. Hier zeigt sich, daß die einfühlende Menschenkenntnis eher eine Schwächung des draufgängerischen Führungswillens darstellt. Immer wieder stoßen wir auf die erstaunliche Tatsache, daß die geborenen, großen und mitreißenden Menschenführer überraschend schlechte Menschenkenner zu sein pflegen. Ihre Fehleinschätzungen sind im Einzelfall verblüffend. Jahrzehntelang habe ich mich selbst gefragt, wie das möglich ist –, wie es möglich ist, daß ein Großunternehmen, bei diesen eklatanten Fehlurteilen über Mitarbeiter, die jedem anderen ersichtlich sind, nur nicht führenden Persönlichkeiten, überhaupt zum Erfolg gelangen kann. Nachgerade aber glaube ich, daß die Fehleinschätzung der Wirklichkeit, die Fata Morgana des Zieles, geradezu ein unerläßlicher Bestandteil des neubildenden, des schöpferischen Aktes ist. Alles Neubilden, das heißt im engeren Sinne das Genialische, bedingt ein Überspringen, ein Überspülen der Wirklichkeit. Darum scheitern ja auch die genialischen Menschen so häufig, und es gibt auch kaum ein von einer schöpferischen Persönlichkeit geleitetes Unternehmen, das nicht in bestimmten Intervallen in Krisenzonen geriete.

Auf dem Gebiete der Menschenführung haben diese schöpferischen Persönlichkeiten die Fähigkeit, die Menschen ihrer Umwelt, ich möchte sagen, produktiv zu verkennen. Das ist die Voraussetzung dafür, um sie so zu formen, wie sie für das neue Ziel gebraucht werden, Dazu aber ist es erforderlich, daß der Initiator des neuen Geschehens dieses Menschenmaterial so sieht, wie er es eben braucht, wie es in seinen Plan paßt. Im Einzelfall geht das natürlich nicht selten ins Auge...

Indes gilt für die seltsame Antinomie zwischen Menschenkenntnis und Menschenführung das alte rauhe Wort: Quod licet Jovi, non licet bovi, das heißt was der schöpferischen Wirtschaftspersönlichkeit angemessen ist – sie ist glücklicherweise selten, da immer zugleich ein Gefahrenherd –, steht noch längst nicht jedem Handlungsbevollmächtigten und Betriebsingenieur zu. Von ihm muß eine gewisse Dosis Menschenkenntnis gefordert werden, die sich durchaus schulen läßt. Die Voraussetzung dazu ist allerdings die Einsicht, daß unsere Menschenkenntnis generell miserabel ist. Das wird durch eingehende Reihenuntersuchungen sowohl in den USA wie bei uns (zumal durch die großangelegten Experimente des genialen verstorbenen Prof. Poppelreuter) anschaulich belegt. Es läßt sich nachweisen, daß rund 60 v. H. der Urteile von Vorgesetzten über ihre Mitarbeiter auf entscheidenden Punkten mehr oder minder verfehlt sind. Wir Psychologen machen von dieser Erfahrungsregel keine Ausnahme, wenn wir uns nur darauf verließen, was uns an angeblicher Menschenkenntnis von Natur aus mitgegeben ist. Vielleicht ist die Einsicht in die Unzulänglichkeit unserer Menschenkenntnis überhaupt die Voraussetzung zur Erwerbung psychologischen Vermögens. Jedenfalls zeigt die Erfahrung, daß gerade die, die sich perfekte Menschenkenner dünken, die schlechtesten sind.

Im übrigen ist der Zweifel an der Durchschaubarkeit des Menschen uralten Datums. So schreibt der Apostel Paulus im Korintherbrief: „Denn welcher Mensch weiß, was drinnen im Menschen ist als nur des Menschen Geist, der selber drinnen ist.“ Und in der Vulgata des Heiligen Hieronymus heißt es schlechthin: Omnis homo mendax...