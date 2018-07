Höhere Rohstoffpreise, gestiegene Löhne und die als Folge der Umstellung von der Kriegsauf Friedensproduktion sichtbar gewordene Überkapazität in einzelnen Industriezweigen haben Rationalisierungsmaßnahmen für viele Betriebe zur Notwendigkeit gemacht. Dabei stehen die Unternehmer oftmals vor der schwierigen Frage, wie die zum Teil mit hohen Kosten verbundene innerbetriebliche Umstellung, die zumeist auch eine Änderung der Produktionsmethoden und eine mehr oder minder starke Vereinheitlichung der Erzeugnisse mit sich bringt, mit den Wünschen der Verbraucher in Einklang gebracht werden kann.

In der Wohnraumgestaltung, die in Deutschland von jeher besonders gepflegt wurde, war die Abneigung gegen die Serienfertigung und die Betonung des Individuellen immer besonders stark. So stand auch bisher die Möbelindustrie vor dem Dilemma, ihrer Überkapazität durch Rationalisierung zu begegnen, aber gleichzeitig auch auf die Wünsche ihrer Käufer Rücksicht nehmen zu müssen; denn bisher, so war auf der Bundestagung des deutschen Möbelhandels in Stuttgart zu hören, wurde das Aussehen der Möbel überwiegend von den Wünschen der Kundschaft bestimmt, die eine möglichst luxuriöse Aufmachung zu möglichst niedrigen Preisen verlangte. In letzter Zeit würden allerdings mehr und mehr die schlichten und einfachen Formen bevorzugt, die eine rationellere und serienmäßige Fabrikation begünstigten. Trotzdem könne jedoch nicht mit nennenswerten Preisnachlässen gerechnet werden, da die Materialpreis- und Lohnerhöhungen der letzten Jahre wegen des sich immer mehr verschärfenden Wettbewerbs weitgehend innerbetrieblich aufgefangen worden seien.

Wie dringend für die Möbelindustrie eine Rationalisierung geworden ist, läßt sich zum Teil auch aus der auf der Stuttgarter Tagung bekanntgewordenen Umsatzentwicklung erkennen. Infolge des großen Nachholbedarf der Bevölkerung ist der Umsatz von 935 Mill. DM in 1950 auf 1,2 Mrd. DM in 1951 gestiegen. Diese Höhe konnte jedoch 1952 nicht mehr gehalten werden. Der diesjährige Umsatz liegt bis jetzt um 10 bis 15 v. H. unter dem des Vorjahres. Erst in allerletzter Zeit hat sich die Nachfrage wieder mehr belebt. C. B.