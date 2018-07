Vielleicht erinnert sich mancher Leser an die jeweils zum Jahresende in den großen Tageszeitungen erscheinenden, beinahe verzweifelten Rufe nach Abnehmern (also nicht nach Gebern!) von 7c-Mitteln. Es gibt demnach in unserer um Fremdkapital ringenden Wirtschaft noch Leute, die sich überzähliger Mittel aus steuerlichen Gründen entäußern möchten, aber nicht wissen, wohin damit ...

Die umfassende Einkreisung des Steuerpflichtigen durch das Einkommensteuergesetz läßt ihm nur noch wenige legale Möglichkeiten zur Steuerersparnis offen. Die Vorschriften zur Begünstigung der innerbetrieblichen Finanzierung sind 1951 auf einen kleinen Kreis von Steuerpflichtigen eingeschränkt (§ 7a) oder gänzlich aufgehoben worden. Das EStG 1951 wollte an die Stelle der Selbstfinanzierung die Fremdfinanzierung setzen. Die Finanzverwaltung hatte dabei den Bundeswirtschaftsminister und die Bank deutscher Länder zu Bundesgenossen, die in den Vorschriften zur Selbstfinanzierung den „Todfeind des Kapitalmarktes“ sahen.

Das hätte einen funktionsfähigen Kapitalmarkt vorausgesetzt. Dieser war aber nicht vorhanden. Auch das Gesetz zur Kapitalmarktförderung wird ihn kaum erschließen. Vielleicht werden sogar einige Requisiten der Selbstfinanzierung wieder zum Leben erweckt. Solange man weder durch Selbstfinanzierung allein die Kapitalnot beheben, noch durch Zinsfreigabe das Tor der Fremdfinanzierung vollends öffnen kann, bleibt nichts anderes übrig, als auf beiden Wegen dem Ziel einer Milderung nahezukommen.

Was haben diese Überlegungen mit § 7c EStG zu. tun? Es gibt zweifellos immer noch Unternehmen mit im Augenblick entbehrlichen Mitteln. Es sind noch gewisse Oasen vorhanden, aus denen ein relativer Überfluß dem steuerlichen Überdruck zu entweichen sucht. Wer im Augenblick für 100 DM 7c-Darlehen 80 DM an Einkommen- oder Körperschaftsteuer, Kirchensteuer und Notopfer sparen kann, wird die spätere Steuerpflicht der in Raten zurückfließenden Darlehen in Kauf nehmen. Die „Große Steuerreform“ verspricht ja in erster Linie Senkung der Tarife, so daß, was jetzt mit 80 v. H. Steuerersparnis hingegeben wird, vielleicht mit 40 oder 50 v. H. beim Rückfluß erfaßt wird. Hier liegen Möglichkeiten der Fremdfinanzierung zu einem volkswirtschaftlich und sozialpolitisch erwünschten Zweck. Die 7c-Mittel können sogar nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 1. Juli 1952 (I 54/52 S) auf dem Kreditweg beschafft worden sein.

Gußeiserne Steuermoral wird hier also durch attraktivere Mittel ersetzt: Der Steuerpflichtige soll nach dem Willen des Gesetzgebers aus der Steuerverlagerung und der Progression des Steuertarifs „verdienen“ können.

Das Einkommensteuergesetz 1951 hat den § 7c durch verschiedene Neuerungen eingeengt: Wohnflächen- und Mietpreisbegrenzung, 7000-DMark-Schranke je Wohnungseinheit, beschränkter Personenkreis der Wohnungsnutznießer. Wo findet noch kurz vor Jahresende der entschlossene Geldgeber den zuverlässigen Abnehmer, der alle diese Voraussetzungen, mit Brief und Siegel der Behörden bestätigt, erfüllen wird, der auch nicht nachträglich den Darlehensvertrag umwirft, im Rohbau steckenbleibt und somit den Geldgeber um die Früchte seines Steuersparsinnes bringt?

Es gibt einen sehr einfachen Weg, das gewünschte Ziel mühe- und risikolos zu erreichen. Die „Organe der staatlichen Wohnungspolitik“ als berufsmäßige 7c-Vermittler wie auch die Sparkassen nehmen unbeschränkte 7c-Mittel entgegen und schließen jede Verlustchance für den Geldgeber aus. Sie bieten darüber hinaus durch entsprechende Gestaltung der Darlehensverträge die Gewähr, daß die bei der Rückzahlung steuerpflichtigen Gelder nicht ausgerechnet zur steuerlichen Unzeit (zusammen etwa mit hohen Gewinnen) vereinnahmt werden müssen,

Hier ist ein einwandfreies Mittel der Steuerverlagerung, der Zukunftssicherung für den alternden, aus dem Betrieb ausscheidenden Unternehmer, der Rücklage für die Aussteuer der Tochter, das Studium des Sohnes, der Errichtung eines Eigenheimes für nahe Angehörige geschaffen. Es entsteht ein neuartiger Reservefond für schlechte Zeiten. Sichtbare Steuerersparnis im Augenblick steht der regulierbaren Steuerzahlung in der Zukunft gegenüber. Mag man es begrüßen oder bedauern: Im Zeichen unserer wenig hoffnungsfreudigen Zeit stehen die greifbaren Besitzwechsel der Gegenwart höher im Kurs als die Schuldwechsel auf die Zukunft. A. S.